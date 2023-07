TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Nové bezpečnostní požadavky na solární elektrárny do 50 kW mohou komplikovat jejich instalaci

Nové bezpečnostní požadavky na solární elektrárny do 50 kW mohou komplikovat jejich instalaci

Nedávno přijatá vyhláška 114/2023 Sb. pro fotovoltaiku do 50 kW zavádí nové povinnosti pro bezpečnost instalace, které majitelům i montážním společnostem mohou zkomplikovat uvedení elektráren do provozu. Problémem může být zejména dostupnost tzv. optimizérů, nutných pro zajištění bezpečného napětí.

Vyhláška 114/2023 Sb. primárně pojednává o požární bezpečnosti a velikosti bezpečného napětí po vypnutí. Dále stanovuje nutnost použití materiálů s třídou reakce na oheň A1 a A2 a nutnost provést instalaci tak, aby po vypnutí elektrárny bylo na výstupu z elektrárny bezpečné napětí (nikoliv z pohledu elektrického, ale požárního). Toho se dosahuje právě pomocí výkonových optimizérů, které se doposud tam, kde bylo třeba vyrovnat se s částečným zastíněním nebo různou orientací panelů bez poklesu dodávaného výkonu.

„Využívání optimizérů bylo doposud preferované převážně u velkých střešních instalací, kde kromě bezpečnostního hlediska mají tato zařízení i ekonomický smysl. Optimalizují výkon fotovoltaického panelu a tím i celé elektrárny. U menších instalací bývaly k vidění jen ve specifických případech, navíc jsou tato zařízení poměrně drahá, takže se většině uživatelů mnohdy nevyplatila,“ vysvětluje výkonný ředitel Solar Global Zdeněk Tříska.

To se ale v souvislosti se zmíněnou vyhláškou změní. Nutnost použít optimizéry i u menších instalací bez potřebného povolení se tak nově může týkat i fotovoltaik na rodinných domech, které se někdy montují např. svépomocí či malými montážními firmami bez větších zkušeností a o tomto bezpečnostním požadavku zatím netuší.

Luděk Šikola, partner právní společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o. k vyhlášce říká: „Potřeby hasičů je nutné brát vážně. Problémem vyhlášky je, že ji chybí legisvakanční lhůta, např. půl roku. Takto vyhláška nabyla účinnosti okamžitě a instalační firmy se nestačily přizpůsobit. Chybí technická zařízení, která mají zajistit, že hasiči nepřijdou o schopnost domy s FVE hasit. Ruku v ruce s tím dojde ke zpomalení výstavby FVE na budovách.“

„Návrh vyhlášky jsme připomínkovali začátkem roku v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ani během meziresortu, ani během vypořádání jsme nezaznamenali diskuzi k našim připomínkám a požadavkům, jsme zklamání z toho, že se do takto významného dokumentu dostal tak zásadní bod mimo standardní vypořádání. Vyhlášku bereme jako součást kompromisu, který umožnil, aby se v Česku podařilo odblokovat jednání k Lex OZE 1, které se schválilo a tím zabránilo situaci, kdy letos na stavební úřady mířily tisíce projektů na střešní FVE, což by jejich realizaci určitě na několik let zmrazilo,“ říká k vyhlášce výkonný ředitel Solární Asociace Jan Krčmář.

„I bez nové vyhlášky je bezpečnost našich instalací pro nás absolutní prioritou. Navíc v situaci, kdy na trhu s energiemi stále panuje velká nestabilita, může jakékoliv zařízení, které zefektivní provoz solární elektrárny – tedy i optimizéry – do budoucna přinést významné úspory a zvýšit návratnost investice,“ dodává Zdeněk Tříska, výkonný ředitel Solar Global.