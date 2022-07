TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Popularita fotovoltaiky poroste i v dalších letech, pomůže jí navýšení limitů či evropská legislativa

Popularita fotovoltaiky poroste i v dalších letech, pomůže jí navýšení limitů či evropská legislativa

Poptávka po fotovoltaice bude růst i v dalších letech, v kombinaci s tepelným čerpadlem po ní budou sahat především uživatelé novostaveb či nízkoenergetických domů. Soláry by měly těžit i ze zvýšení limitů na malé výrobny elektřiny či z plánů Evropské unie na povinnou instalaci fotovoltaiky na veřejné budovy od roku 2026. Úzkým hrdlem vysoké poptávky bude zřejmě i nadále segment výrobců fotovoltaiky, i proto nelze do budoucna u tohoto řešení očekávat pokles cen. Ve svém komentáři nastiňuje další vývoj nejen na českém trhu Petr Šikula ze společnosti Enbra.

Kvůli růstu cen energií a nejistotě ohledně dodávek ruského plynu raketově roste poptávka po kombinaci fotovoltaických panelů a tepelného čerpadla. Zájem o toto řešení přitom bude jednoznačně stoupat i v příštích letech, a to zejména u novostaveb, případně pak starších, ale zároveň zrekonstruovaných a zateplených objektů.

Legislativní plány pro domácnosti i veřejné budovy

Některé důvody pro pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) už přitom byly částečně nastíněny. Kromě snahy o získání levnější elektrické energie spolu s minimalizací závislosti na vnějších zdrojích lze ale uvést i další faktory. Patří mezi ně snaha o udržitelnost, tedy preference ekologického zdroje energie, či důraz na efektivitu. Neméně důležitým faktorem je také bezúdržbovost fotovoltaické elektrárny. Jedinou její součástkou, která musí být v průběhu zhruba 10 až 15 let nahrazena, je střídač. Baterie dle jejich nabíjecích cyklů vydrží klidně i 20 let, ne vždy ale bývají použity.

K růstu popularity kombinace tepelných čerpadel a FVE v dalších letech jednoznačně přispěje i výrazné zvýšení limitů na malé výrobny elektřiny, kam fotovoltaika patří. Mělo by k němu dojít od příštího roku. Na toto řešení tak již nebude nutné disponovat stavebním povolením ani licencí na výrobu elektřiny. Tato změna by tak měla výrazně usnadnit instalaci větších elektráren, a to až do 40 kilowatt-peaků výkonu.

Větší podpora legislativy směrem k fotovoltaice se pak dá čekat i v souvislosti s plány Evropské komise. Podle nich by měly být od roku 2026 instalovány solární panely povinně na všech nových komerčních a veřejných budovách.

Ceny neklesnou, přijdou však účinnější zařízení

Úzké hrdlo v tomto řetězci tak ve finále mohou představovat v nejbližších letech spíše nedostatečné kapacity firem. Ačkoliv celý trh očekává další nárůst poptávky po fotovoltaice, problémem je už nyní limitovaná výroba, nedostatek projektantů či odborných montážních pracovníků.

To je ostatně také důvod, proč nelze do budoucna očekávat pokles cen komponentů FVE, zejména pak baterií. Dalším stěžejním faktorem je také celosvětová inflace, rostoucí cena lithia či zahlcení zpracovatelského průmyslu, na kterém má výrazný podíl i elektromobilita. S čím naopak lze počítat téměř s jistotou, je příklon k lepšímu poměru ceny a výkonu, respektive ceny a účinnosti. Ta se totiž u fotovoltaických panelů bude každým rokem zvyšovat, lidé si tak budou moci v budoucnu koupit za srovnatelnou cenu kvalitnější výrobnu elektřiny.

Otazník u návratnosti

Klíčovým kritériem pro pořízení fotovoltaiky s tepelným čerpadlem bude pro uživatele i do budoucna návratnost této společné investice. Výpočet v tomto směru mívá mnoho proměnných. Růst ceny elektřiny na světových trzích nahrává jednoznačně pořízení FVE, její návratnost tak může být i 5 let při životnosti panelů třicet let. Baterie a střídač se zřejmě během třiceti let vymění, ovšem i při této skutečnosti je návratnost zaručena.



Autor komentáře: Petr Šikula, Specialista FVE ze společnosti Enbra Autor komentáře: Petr Šikula, Specialista FVE ze společnosti Enbra

Vše ale závisí na tom, nakolik má daná domácnost vyrobenou elektřinu využívat. Pokud využije pouze 30 procent vyrobené energie, ekonomická návratnost FVE je diskutabilní. Ideální je 100 procent vyrobené elektřiny spotřebovat přímo na místě a neposílat ji dále do elektrické sítě. Další proměnnou je samozřejmě také pořizovací cena celého řešení, pokud uživatel kombinuje fotovoltaiku a tepelné čerpadlo, urychlí mu návratnost výrazně dotační tituly.

Očekávatelný růst poptávky

Vše tedy nasvědčuje tomu, že současná popularita fotovoltaických systémů v kombinaci s tepelným čerpadlem neklesne. Růst poptávky po tomto řešení lze očekávat zejména u nízkoenergetických domů a novostaveb, nahrávat jim od příštího roku bude i legislativa. Budoucí vývoj tak bude výzvou především pro výrobce, ať už z hlediska výrobních kapacit či dodávání účinnějších panelů. I přes postupné očekávané vylepšování tohoto parametru však bude i nadále pro uživatele naprosto klíčové vyhodnocení, kolik energie vyrobené z FVE bude domácnost schopná využít.