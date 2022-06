TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Zábavní park Majaland je energeticky téměř soběstačný

Zábavní park Majaland je energeticky téměř soběstačný Solární panely na střeše zajistí bezmála tři čtvrtiny spotřebované energie

Střechu Majalandu, největšího krytého zábavního parku v Česku, pokrylo více než 1 100 solárních panelů. Ty díky celkovému výkonu 500 kW vyrobí 70 procent veškeré v parku spotřebované energie. Díky celkové investici přesahující 11 milionů korun nebude nutné z veřejné sítě odebírat energii, na jejíž výrobu by bylo v běžné uhelné elektrárně spáleno 120 tun uhlí. V následujících 12 měsících se velikost solární elektrárny na střechách celého areálu téměř ztrojnásobí.

„Majaland denně navštíví až 2 000 dětí a jejich rodičů, na které čeká 13 atrakcí v kryté hale o rozloze přes 9 000 metrů čtverečních. Efektivita provozu je pro nás zásadní a více než jedenáctimilionová investice do solárních panelů naprosto logická. Počítáme s přibližně pětiletou návratností,“ vysvětluje ředitel Majalandu Otto Jerman a dodává. „Ale peníze nejsou to hlavní. Díky solární elektrárně šetříme životní prostředí. Z běžné sítě totiž nemusíme odebrat množství energie, jehož výroba by si v uhelné elektrárně vyžádala 120 tun uhlí, osm milionů litrů vody a vyprodukovala by 215 tun oxidu uhličitého.“

Na střeše Majalandu je nainstalováno celkem 1 100 fotovoltaických panelů značky SolarEdge o celkovém výkonu 500 kW. Ročně by tyto panely měly vyrobit 500 MWh elektrické energie a pokrýt 70 procent spotřeby celého zábavního parku. V době, kdy solární panely vyrábí více energie, než park spotřebuje, se tato energie využívá v sousední budově outletového centra POP Airport. Nová solární elektrárna vznikne i na střeše této budovy. V průběhu letošní zimy zde nainstalují celkem 1 800 panelů o celkovém výkonu 800 kW. „Střecha POP Airport je ještě větší než ta u Majalandu. Díky tomu zde budeme instalovat dalších 1 800 panelů a dokážeme zde vyrobit přibližně 70 procent elektrické energie, kterou v outletovém centru a muzeu Dinosauria spotřebujeme,“ hodnotí plánovanou investici Jerman.

POP Airport pro své návštěvníky vybudoval také pět nabíjecích stanic pro elektromobily.