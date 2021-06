TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Jak naložit s přebytky z domácí fotovoltaické elektrárny

Jak naložit s přebytky z domácí fotovoltaické elektrárny

Pandemická situace v loňském roce přinesla jeden pozitivní trend – vyšší zájem domácností vyrábět si vlastní elektřinu s využitím fotovoltaických systémů. Důležitým parametrem při hledání vhodného řešení je, jak bude zajištěn výkup přebytků. Tedy elektřiny, kterou vyrobíte a ve své v domácnosti nestihnete spotřebovat.





První firmou na trhu, která nabídla možnost výkupu přebytků z malých fotovoltaických elektráren, byla Bohemia Energy, a to skrze produkt Bonus S-Power. V rámci skupiny pak řešení na stoprocentní využití přebytků rozšířila i pro zákazníky X Energie a Europe Easy Energy (produkt eVýkup). V současnosti tuto službu v rámci celé skupiny využívá již více než 1500 zákazníků.

„Výroba z fotovoltaických elektráren, a tedy ani přebytky dodané do sítě, se nedají dobře plánovat. Proto jsme pro stanovení výkupní ceny zvolili velkoobchodní ceny elektřiny v dané hodině na krátkodobém denním trhu,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy, a dodává: „Jedná se o transparentní tržní princip výkupu za aktuální spotové ceny, který je vhodný pro všechny typy domácích fotovoltaických elektráren.“

Tento obchodní model výkupu přebytků nemá paušální poplatek, ale jen cenu za službu výkupu pouze za dodanou energii. Ten nyní firma snížila na 250 Kč/MWh bez DPH (303 Kč vč DPH), a to jak pro nové, tak stávající zákazníky. Navíc dále platí, že ti, kteří se rozhodnou pro instalaci fotovoltaiky od Bohemia Energy, Europe Easy Energy či X Energie, mají tuto službu na první dva roky zcela zdarma.

Proč právě Bonus S-Power/eVýkup

„Ze zkušenosti víme, že lidé preferují férové řešení, které jim přinese největší ekonomický efekt. Výhodou Bonus S-Power či eVýkup je, že zákazník získává za výkup přebytků transparentní cenu podle aktuální ceny na denním velkoobchodním trhu. Navíc poplatek za službu vypočítáváme podle reálně dodaného množství elektřiny, nikoli paušální měsíční částkou, která ve výsledku může být příliš vysoká,“ uvádí Libor Holub a dodává: „Pokud tedy některý měsíc do distribuční sítě nedodáte nic, ani my vám žádný poplatek za službu či správu neúčtujeme.“

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a na dodávku elektřiny do domácnosti si lze vybrat jakýkoliv produkt z aktuální nabídky. Pokud si zákazníci vyberou pro dodávku produkt Energie A++, mají stejnou cenu komodity za spotřebovanou elektřinu i za přebytky dodané do sítě. To je ideální řešení v případech, kdy existuje možnost řídit toky elektřiny v domácnosti podle aktuální tržní ceny a minimalizovat tak náklady.