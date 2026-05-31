Velké bateriové úložiště za půl roku: Není nač čekat, pojistit se proti vysokým cenám energií se vyplatí
Není ani nutné elektřinu přímo vyrábět, už jen díky inteligentní optimalizaci lze snížit rizika nečekaných výdajů. Projekt společnosti Wattstor v Popradu ukazuje, že baterie dnes mohou fungovat jako samostatné řešení, které firmám pomáhá stabilizovat náklady a zároveň generovat dodatečné příjmy.
Společnost KOOR, poskytovatel integrovaných energetických řešení, realizovala ve spolupráci s Wattstor již třetí projekt velkokapacitního bateriového úložiště, tentokrát o výkonu 2 MW a kapacitě 5 MWh.
„Tento projekt potvrzuje, že bateriové úložiště dnes dává ekonomický smysl i bez vlastní výroby elektřiny. Díky inteligentní optimalizaci dokáže samostatně reagovat na vývoj cen energie, snižovat náklady podniku a zároveň generovat další příjmy prostřednictvím flexibility a služeb výkonové rovnováhy,“ říká Patrik Pinkoš ze společnosti Wattstor.
Příjmy místo nečekaných nákladů
Ačkoli jsou bateriové systémy stále ještě někdy vnímané hlavně jako doplněk k fotovoltaice, realita je jiná. Projekt v Popradu a další podobné ukazují, že bateriové úložiště dává ekonomický smysl opakovaně a dlouhodobě.
Díky baterii může podnik dynamicky reagovat na aktuální situaci na trhu: ukládat energii v době, kdy je levnější, a využívat ji v době špičky. Zároveň se může zapojit do poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) nebo vstoupit na trh s flexibilitou, což zajišťuje dodatečné příjmy.
„Pro firmy, které mají vysokou a proměnlivou spotřebu energie, představuje bateriové úložiště způsob, jak aktivně pracovat s energetickými náklady bez nutnosti zásadních změn provozu. V případě projektu v Popradu klient získal řešení, které mu umožňuje flexibilně reagovat na vývoj trhu a zároveň vytvářet dodatečnou hodnotu z již existující infrastruktury,“ doplňuje Patrik Pinkoš.
Klíčovou roli v procesu hraje platforma Podium, která slouží jako centrální “mozek” celého komplexu.
Chytré řízení jako základ: platforma Podium
Stejně jako u ostatních velkých instalací, i zde hraje ústřední roli Podium EMS (Energy Management System). Systém inteligentně rozhoduje o tom, jak má být energie v daném provozu vyráběna, ukládána, spotřebovávána či obchodována.Efektivita platformy stojí na třech pilířích, které vytvářejí harmonické energetické prostředí:
- Cloudový optimalizační algoritmus: Na bázi AI v reálném čase analyzuje data a optimalizuje chování baterie.
„Podium využívá kombinaci prediktivní analytiky, strojového učení a realtime optimalizace. Systém při svém rozhodování zohledňuje klíčové faktory, jako jsou technické limity a rezervovaná kapacita připojení, aktuální cenové signály a dynamika trhu, predikce budoucího zatížení provozu, data o spotřebě, konkrétní provozní parametry, specifika daného objektu a případně i předpokládanou potřebu nabíjení elektromobilů. Díky tomu dokáže maximalizovat ekonomický přínos bateriového systému v každém okamžiku,“ vysvětluje Patrik Pinkoš.
- Řídicí jednotka (ECD – Edge Control Device): Zajišťuje přímé a rychlé řízení technologií v místě instalace.
- Portálové rozhraní: Nástroj, prostřednictvím kterého má koncový uživatel každodenní přehled o svých datech.
S tímto propojením umožňuje Podium EMS vzdálené monitorování, stahování stavů měřidel i sledování statistik úspor a spotřeby. Zásadním je integrace s agregátory flexibility, díky čemuž může instalace efektivně reagovat na potřeby sítě a poskytovat lukrativní služby výkonové rovnováhy. Klient pak může prostřednictvím portálu nejen sledovat aktuální toky, ale také nastavovat výstrahy nebo plánovat energetickou činnost pro maximální ekonomickou efektivitu.
Stabilita v době nejistoty
Vedle ekonomického přínosu hraje stále důležitější roli také stabilita. V prostředí, kde ceny energie kolísají a trh se rychle mění, dávají bateriová úložiště firmám větší kontrolu nad tím, kdy a za kolik energii spotřebovávají.
„Energetická nejistota posledních let ukázala, jak důležité je mít nad energií větší kontrolu. Bateriové systémy dnes firmám nepřinášejí jen úsporu, ale také vyšší odolnost vůči cenovým výkyvům a schopnost flexibilně reagovat na změny trhu. Právě tato kombinace ekonomiky a stability bude podle nás jedním z hlavních důvodů dalšího růstu firemních bateriových úložišť v celé Evropě,“ uzavírá Patrik Pinkoš.
Projekt v Popradu poukazuje na širší trend: firmy už nechtějí být pouze pasivními odběrateli, ale aktivně pracují se svou energií. Bateriová úložiště se v tomto ohledu stávají jedním z klíčových nástrojů moderní energetiky.