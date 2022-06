TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Nové hybridní bateriové úložiště Vitocharge pro větší nezávislost na dodavatelích elektřiny

Nové hybridní bateriové úložiště Vitocharge pro větší nezávislost na dodavatelích elektřiny Modulární, kompaktní a s vynikajícím designem

Chcete se stát nezávislými na odběru elektřiny z veřejné sítě a stoupajících cenách za elektřinu? S komplexním systémovým řešením pro výrobu elektřiny a tepla a novým hybridním bateriovým úložištěm Vitocharge mohou nyní majitelé domů toto přání uskutečnit. Nový Vitocharge je ideálním doplňkem k fotovoltaickým zařízením, tepelným čerpadlům s provozem na solární elektřinu a k topení vyrábějícímu elektřinu, například topným zařízením na bázi palivových článků. A je i hezký: nový Vitocharge dostal vyznamenání za svůj moderní elegantní design.

Prémiový design: zkrátka hezký

Matná bílá barva Vitopearlwhite je jedinečná na trhu. Spolu s příjemně navrženým pláštěm a displejem s černým panelem zapadne hybridní bateriové úložiště harmonicky například do technické místnosti domu, ale může dělat parádu i v obytných prostorech. Pro svůj inovativní design bylo zařízení Vitocharge vyznamenáno cenou „Winner“ Design Plus powered by Light + Building.

Modulární konstrukce pro přesné přizpůsobení individuálním požadavkům



U hybridního bateriového úložiště Vitocharge jsou měniče a bateriové jednotky sdruženy do jednoho zařízení. Proto při koupi nového energetického systému odpadá nutnost investice do zvláštního měniče. Kromě toho šetří toto integrované řešení místo. Nový Vitocharge je navíc tak flexibilní, že se dá využít i jako akumulátor propojený s měničem napětí AC ke stávajícímu fotovoltaickému zařízení nebo výhradně jako fotovoltaický měnič – a to bez baterií. Pozdější dovybavení bateriemi je možné kdykoli. Vitocharge je proto připraven pro všechny myslitelné případy použití v rodinných a dvougeneračních domech.

Různá spotřeba elektřiny v rodinných a dvougeneračních domech podporuje systém, který lze jednoduše naplánovat za pomoci flexibilních velikostí zásobníků. Nový hybridní akumulátor má totiž modulární konstrukci. Je proto možné rychle ho přizpůsobit individuálním požadavkům. K měniči lze připojit až tři bateriové jednotky vždy s kapacitou 4 kWh, takže může být k dispozici až 12 kilowatthodin. Každá bateriová jednotka se skládá z kompaktního pláště a dvou jiskrově bezpečných litium-iontových článků akumulátoru. Kompaktní rozměry a možnost namontovat zařízení volitelně na stěnu, nebo stacionárně na podlahu ušetří mnoho místa.

Přehled o všech informacích

Měnič má tři stejnosměrné vstupy (DC vstupy): dva vstupy k připojení fotovoltaických modulů, třetí lze využít k sériovému zapojení bateriových jednotek nebo rovněž pro fotovoltaiku. Navíc lze přes AC přípojku připojit do domovní sítě i topné zařízení na bázi palivových článků, a tím pádem na hybridní měnič. 3,5“ černý panel displeje v obslužné části zobrazuje aktuální výkon generátorů nebo stav nabití baterie.

Konektivita EEBUS k zapojení do systémů energetického managementu

Nový Vitocharge má jako jeden z prvních hybridních měničů na trhu standardizované EEBUS rozhraní k zapojení do systémů energetického managementu, jako např. GridBox. Jako centrála zajišťuje transparentnost energetických toků a spojuje komponenty na bázi elektřiny. Přes EEBUS rozhraní je Vitocharge kompatibilní, tj. umožňuje mnoho způsobů použití a podporuje vizualizaci a optimalizaci ve sdruženém systému.

Rychlé uvedení do provozu pomocí bezplatné aplikace Vitoguide

Modulární konstrukce umožňuje velmi jednoduchou instalaci akumulátoru. Měniče a bateriové jednotky může montovat jeden člověk. Vícestupňový bezpečnostní koncept stejně jako integrovaná ochrana proti zkratu a přepólování při zapojení baterií zajišťují maximální bezpečnost. Při prvním uvedení do provozu podporuje osobu instalující zařízení asistent uvedení do provozu, který je integrován v oblužném díle, nebo lze využít novou aplikaci Vitoguide na smartphonu nebo tabletu.

Inovativní aplikace Vitoguide umožňuje rychlé a bezchybné uvedení zařízení Vitocharge do provozu. Po aktivaci WiFi-Access-Point, který je integrován v hybridním akumulátoru, spustí aplikace automaticky přímé spojení a provádí odborného partnera celým procesem uvedení do provozu. Aplikaci Vitoguide lze zdarma stáhnout z Apple App Store popř. u Google Play Store.

Vše z jedné ruky pro účinné dodávky elektřiny a tepla

Kombinace Vitocharge s fotovoltaickým zařízením a tepelným čerpadlem nebo topným zařízením na bázi palivových článků umožňuje velkou nezávislost na odběru elektřiny z veřejné sítě. Nabídka integrovaných řešení od firmy Viessmann zahrnuje jednotná systémová řešení jako např. fotovoltaická zařízení Vitovolt, vysoce účinná tepelná čerpadla Vitocal a topná zařízení na bázi palivových článků Vitovalor, která lze dodatečně doplnit o elektrické topné systémy Vitoplanar, elektrické teplovodní ohřívače Vitotherm a nabíjecí stanice pro elektromobily. Uživatelé mohou díky monitorování energie GridBox přes web sledovat energetické toky mezi různými komponenty. Odborní partneři a provozovatelé zařízení mají stejné výhody z toho, že všechny komponenty pocházejí od jednoho dodavatele – jsou přesně sladěné pro bezporuchové fungování, s maximální účinností a spolehlivostí.

K nabídce integrovaných řešení patří mimo jiné digitální platformy pro zesíťování produktů a systémů i digitální služby, jako aplikace Vitoguide k podpoře při uvedení nových přístrojů do provozu.

Výhody pro obchodní partnery

Produkt pro tři hlavní použití v rodinném a dvougeneračním domě:

- Hybridní řešení pro kombinovanou instalaci fotovoltaického zařízení a akumulátoru

- Dodatečné vybavení fotovoltaického zařízení o akumulátor se stávajícím fotovoltaickým měničem

- Instalace fotovoltaického zařízení s fotovoltaickým měničem bez akumulátoru

Rychlá instalace, kterou provádí jedna osoba

Integrovaná ochrana proti zkratu a přepólování při připojení baterií

Vícestupňový bezpečnostní koncept i jiskrově bezpečné lithium-iontové baterie

Rychlé uvedení do provozu s asistentem pro uvedení do provozu na obslužném díle a aplikací Vitoguide

Přesně vzájemně sladěné komponenty domovní techniky Viessmann

Konektivita mezi produkty Viessmann umožňuje optimalizaci systémů pro výrobu elektřiny a tepla

Výhody pro uživatele

Plochý design, který šetří místo, určený pro nástěnnou a stacionární montáž

Vysoká účinnost díky inteligentnímu způsobu provozu a vysokovoltové sériové zapojení baterií

Bezpečnost a dlouhá životnost bateriových článků

Optimální doplnění stávajících energetických systémů

Připravena plně automatická funkce náhradního proudu pro zásobování v případě výpadku elektřiny (potřeba příslušenství)

GridBox poskytuje úplnou transparentnost díky obsáhlému energetickému monitoringu a optimalizaci vlastní spotřeby

10 let záruky na denní hodnotu na bateriové články Vitocharge

Technické údaje

Užitečná kapacita: 4, 8 a 12 kWh

Rozměry bateriové jednotky (š/v/h): 600 × 500 × 250 mm

Varianty měničů:

- 4,6 kVA jednofázový, max. 7 kWp

- 6 kVA třífázový, max. 9 kWp (předpokládané uvedení na trh v roce 2022)

- 8 kVA třífázový, max. 12 kWp (předpokládané uvedení na trh v roce 2022)

