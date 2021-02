TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / BYD Commercial jako nový trend při skladování energie ve firmách

BYD Commercial jako nový trend při skladování energie ve firmách

Zájem o energetickou soběstačnost přichází jak ze strany běžných domácností, tak i ze strany firem. V rámci programů OPPIK mohly firmy zažádat o dotace na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) a bateriová úložiště a rády této možnosti využily.

Velikost těchto systémů se pohybuje velmi často nad 100 kW výkonu fotovoltaiky a nad 100 kWh kapacity úložiště. I přes pestré a mnohdy náročné požadavky se v této kategorii těší velké oblibě bateriové úložiště od BYD tzv. BYD Commercial. Minulý rok se dokonce podařilo nainstalovat skoro 1,5 MWh tohoto úložiště. Prozradíme vám, v čem tkví obliba právě BYD Commercial a představíme vám jeho největší výhody.

BYD Commercial představuje jistotu kvality a příznivé ceny

Jedním z důvodů, proč patří BYD Commercial mezi nejoblíbenější volby středních i velkých firemních projektů, se stal poměr ceny a výkonu. Komponenty tohoto systému jsou vyráběny ve velkém množství, což umožňuje nabídnout cenu, se kterou lze těžko konkurovat.

BYD standardně integruje bateriové moduly do svých elektrobusů, díky čemuž získáváte záruku robustnosti celého systému. Bateriový střídač pochází od německé firmy Refusol, která se již přes 50 let zabývá výkonovou elektronikou a přes 20 let výrobou střídačů. Jejich dlouholeté zkušenosti poskytují jistotu kvality a dostupnosti i pro náš trh. Posledním komponentem systému se stává řídící jednotka, kterou dodává výrobce Smart1 původem také z Německa. Řídícími systémy se zabývají již od roku 2010.

Všechny zmiňované firmy dlouhodobě operují v Evropě a disponují kvalitním zázemím, díky kterému se na ně můžete vždy spolehnout, a to i v případě komplikací. Tyto tři komponenty se nachází ve standardním racku s krytím IP21.



Konstrukce BYD C230 Konstrukce BYD C230

Jak z baterie vytěžit maximum?

Bateriové systémy představují ideální řešení pro zvýšení vlastní spotřeby. V duchu stejné myšlenky byly navrženy i programy OPPIK.

Baterie dále disponuje funkcí zvanou špičkování (z anglického peak shaving), na kterou se doporučujeme zaměřit u většiny projektů. Ořezávání špiček mnohdy představuje ekonomicky výhodnější variantu než čisté zvyšování vlastní spotřeby.

V neposlední řadě lze baterii využít v kombinaci s nabíjecími stanicemi v režimu power boost, abyste nepřekročili rezervovaný příkon.

Kompatibilita systému BYD Commercial

Jelikož se jedná o AC-Couplingový systém, můžete baterii dobíjet z větrné či vodní elektrárny nebo také z kogenerační jednotky. Samozřejmě nejčastější variantou pro nabíjení baterie se stává fotovoltaická elektrárna. V tomto případě vás jistě potěší široký výběr fotovoltaických střídačů kompatibilních s bateriovým systémem.

Do řídící jednotky lze integrovat střídače:

SMA

SolarEdge

Sungrow a další.

Díky takovému řešení získáte i další výhody: Nejenže budete mít vše v jednom monitoringu od firmy Smart1, ale dále můžete fotovoltaickou elektrárnu i řídit. Systém dynamicky reguluje výkon střídačů na nulové přebytky. Dále máte možnost regulace 0, 30, 60 nebo 100 % výkonu podle požadavků distributora sítě.

Jak je na tom flexibilita systému?

BYD Commercial se vyrábí ve dvou verzích, a to C130 a C230. V obou systémech se nachází stejný bateriový střídač Refusol, který má nabíjecí a vybíjecí výkon 88 kW.

A jak je na tom zmiňovaná flexibilita? Lze připojit paralelně až 25 systémů i kombinací C230 a C130. To znamená, že při použití C230 jste schopni vytvořit systém s 5,75 MWh a 2,2 MW výkonu.

Posoudíme, jaká možnost je pro vás ta nejlepší

Nabízíme kalkulaci komerčních bateriových projektů a posouzení nejlepšího řešení pro vás. Poradíme vám, jak bateriové úložiště nejlépe ekonomicky využít. Jediné, co k tomu budeme potřebovat, je 15minutový profil spotřeby a nejlépe i fakturu za elektřinu. Na základě těchto údajů pro vás navrhneme nejvýhodnější možnost využití baterií.

Jak probíhá instalace?

Celý proces instalace probíhá zpravidla velmi rychle a snadno. Zkušený instalatér nainstaluje bateriový rack, zasune bateriové moduly a připraví AC přípojku pro bateriový systém. Školený tým Memodo propojí bateriové moduly, zkontroluje napětí, aktualizuje BMS, řídící systém a firmware bateriového střídače. Dále nastavuje monitoring a celý systém uvádí do provozu.



Školený tým Memodo při oživení systému Školený tým Memodo při oživení systému

Dokončená instalace BYD C130 Dokončená instalace BYD C130



Chystají se nějaké novinky?

Vedle systémů BYD Commercial C130 a C230 očekáváme příchod nové varianty komerčního systému, který bude schopen přepnout do BackUpu, při výpadku sítě během 10ms. Novinka by se na trhu měla objevit již po první čtvrtině roku 2021. Do konce dalšího kvartálu pak očekáváme příchod hybridní varianty s BackUpem. Takže se jistě máme na co těšit.

Kde získat další informace?

V případě zájmu o bateriové úložiště BYD Commercial a další produkty můžete získat bližší informace na webu firmy Memodo.