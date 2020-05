TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Provoz jedné z prvních realizací velkokapacitní průmyslové baterie v ČR je ekonomicky velmi efektivní

Provoz jedné z prvních realizací velkokapacitní průmyslové baterie v ČR je ekonomicky velmi efektivní

Projekt využití velkokapacitní baterie pro vyhlazování odběrových špiček a jako zálohování výrobního závodu Fenix Group v Jeseníku byl zahájen v roce 2018. Po více než roce provozu je zřejmé, že i jeho návratnost bude rychlá.

Výrobní závod v Jeseníku zajišťuje výrobu systémů topných kabelů a rohoží, sálavých panelů, sálavých pohledových a mramorových panelů a jeho součástí je také výrobní technologie extrudérů a vstřikovacích lisů a galvanovna s práškovou lakovnou. Díky modernizaci a investicím z posledních let je velká část výroby automatizována (lisovacími a tvářecími stroji), části výrobních procesů jsou robotizovány. Rezervovaný příkon je 700 kW a tarif Amper Business-VN.

S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel a zakladatel společnosti Fenix Group Ing. Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projektu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS s.r.o, která je součástí holdingu Fenix Group.

„Už z provozu našeho administrativního centra jsme věděli, že bateriové úložiště je velmi flexibilním nástrojem optimalizace spotřeby budovy. Ale úspora nákladů na rezervovaný výkon apod. nebyla hlavním cílem, pro který jsme do špičkovací stanice ve výrobním závodě investovali. Naším cílem bylo primárně zajistit spolehlivé dodávky energie pro naše robotizovaná pracoviště, sekundárně pak samozřejmě snížit rezervovaný výkon, vykrývat energetické odběrové špičky (vyrovnání diagramu), pokrývat 1/4hodinová maxima, eliminovat pokuty za překročení maxim a fungovat i jako provozní záloha energie pro doběh technologií (POWER UPS). Projekt jsme financovali bez dotací a v reálném provozu jsme si chtěli ověřit i ekonomickou stránku věci – tedy kolik nás to celé bude stát a za jak dlouho se investované prostředky vrátí.“ řekl k cílům celého projektu Ing. Cyril Svozil.

Pro umístění špičkovací stanice (dále jen SAS) byla zvolena technická místnost v objektu bývalého skladu, který byl rekonstruován na nové výrobní prostory v rámci zvyšování výrobních kapacit podniku. Stanice je sestavena z následujících funkčních celků:

velkokapacitní akumulační uložiště 2x 307 kWh se systémem BMS,

blok výkonových měničů 2x 350 kW (přetížitelnost 2x 400 kW),

blok výkonových připojovacích transformátorů 2x 400 kVA,

rozvaděč hlavního výkonového připojení SAS na DTS, která je uvnitř areálu,

rozvaděče Synchrometteringu a výkonových stykačů (dovybavení DTS),

Power Management System řídící jednotka aplikace SAS,

rozvaděče podpůrných obvodů (zálohované napájení 24 V, VZT, SHZ).

„Loni v květnu jsme formou třídenní akce prezentovali našim partnerům výsledky provozu, v té době jsme se soustředili hlavně na technickou stránku věci a spolehlivost celého řešení.“ říká ředitel společnosti AERS s.r.o. Mgr. Cyril Svozil jr. a dodává: „Reálný provoz a dlouhodobá měření už v té době potvrdily, že úložiště funguje po celou dobu zcela dle očekávání a plní všechny hlavní funkce, které od něj investor očekával.“

Stanice SAS je v rámci pilotního projektu využívána i pro řešení a ověřování optimalizačních funkcí pro širší průmyslové a komerční uplatnění stanic SAS v široké obchodní praxi. Pilotní aplikace je současně vzdáleně monitorována společností AERS a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT.

Technické řešení špičkovací akumulační stanice ve výrobním závodě společnosti Fenix s.r.o. v Jeseníku bylo oceněno i v rámci 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018. Cenu Titul ČEEP 2018 v kategorii Inovace a cenu Technologické agentury ČR převzal v listopadu loňského roku za projekt Ing. Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnosti Fenix Group a.s..

„Získaná data a zkušenosti nám ukázaly, že úložiště funguje zcela dle našich potřeb a plní všechny hlavní funkce, které jsme od něj očekávali. Data z více jak rok trvajícího provozu jsme prezentovali i na 5. ročníku konference a výstavy Smart Energy Forum 2019. Účastníky zajímaly zejména ekonomické benefity této investice, kterou – a to opakuji a zdůrazňuji – jsme realizovali bez jakýkoliv dotací. Celkové náklady představovaly 12 mil. Kč a jejich návratnost vidíme podle dosavadních měření na cca 7 let, výhledově bude ještě nižší. V reálném provozu se například podařilo snížit sjednané maximum o 25 %, přesto největší přínos není v úsporách energetických nákladů, i když i tady ročně šetříme stovky tisíc korun. Zásadní je pro nás naprostá spolehlivost v dodávkách energie a 100 % absence mikrovýpadků, tam jsou roční úspory vyšší než 1,5 mil. Kč.“ řekl Ing. Svozil.



AERS SAS Jeseník graf týdenního minutového odběrového diagramu AERS SAS Jeseník graf týdenního minutového odběrového diagramu

Schéma SAS pro typizované aplikace Schéma SAS pro typizované aplikace



Špičkovací akumulační stanice je koncepčně navržena tak, aby mohla být použita v širokém spektru cílových aplikací. Stanice SAS obecně zajišťují vytvoření vlastní energetické kapacitní zálohy provozu výrobního nebo obchodně-komerčního objektu a jsou určeny pro provoz v následujících pracovních režimech:

snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin),

řízení ¼ hod maxima,

ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě,

řízení a kompenzace kvality sítě,

eliminace pokut za překročení maxim.

Hlavními oblastmi využití SAS jsou energetické stanice pro podporu průmyslových provozů a dynamické energetické balancovací stanice pro široké rozmístění v distribučních soustavách s hromadným řízením pro omezení vlivu místních výroben z OZE. Špičkovací akumulační stanice může být svým modulárním konstrukčním uspořádáním využita také ve 20tistopých speciálně upravených kontejnerech jako mobilní energetický zásobník, například pro oblasti bez stálého zdroje elektrické energie či pro oblasti s nízkou kvalitou sítě.

Další aplikací jsou akumulační nabíjecí stanice pro elektromobily ve formě kontejnerové nabíjecí akumulační stanice pro silniční čerpací stanice nebo pevné akumulační stanice pro nabíjení elektromobilů v rámci korporátní sféry, obchodních center, administrativních objektů nebo aglomeračních celků.

„Potenciální zákazníci z řad průmyslových podniků by se při kalkulacích návratnosti financí vložených do zřízení špičkovací stanice neměli soustředit na úspory nákladů na výkon či na minimalizaci pokud, i když i ty nejsou malé. Co je klíčové, je stabilita dodávek energie a naprostá absence mikrovýpadků – tam jsou u moderních automatizovaných výrobních linek úspory o řád vyšší. Potvrzují to i zkušenosti zahraničních dodavatelů těchto bateriových stanic a jejich zákazníků.“ upozorňuje Mgr. Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o.

Další informace o využití velkokapacitních baterií najdete na www.aers.cz.