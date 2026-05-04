Enbra na konferenci Dny teplárenství a energetiky 2026
Přehrát audio verzi
Enbra na konferenci Dny teplárenství a energetiky 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ve firmě ENBRA klademe velký důraz na ekonomicko-technické simulace. U projektů moderní energetiky nejde pouze o návrh konkrétní technologie, ale o ověření, jak se bude celý energetický systém chovat v reálném provozu.
Konference Dny teplárenství a energetiky 2026, největší akce v oboru v České republice, přilákala letos do Olomouce rekordní počet odborníků z teplárenství, energetiky, průmyslu i státní správy. Dvoudenní akce se za osobní účasti ministrů Karla Havlíčka a Igora Červeného věnovala především aktuálním výzvám sektoru, zejména dopadům evropské legislativy, cenám energií, bezpečnosti dodávek a budoucnosti centrálního zásobování teplem.
Konference Dny teplárenství a energetiky 2026, která se konala ve dnech 21.–22. dubna v Olomouci, zaznamenala rekordní účast.
- 1 566 návštěvníků.
- Na konferenci bylo zastoupeno 140 partnerů, z nichž 41 bylo mediálních.
- V rámci odborného programu zaznělo 69 přednášek.
Jedním z partnerů a zároveň přednášejícím byla i společnost ENBRA, a.s., která se tentokrát zaměřila na akumulaci a flexibilitu.
„Prezentace se věnuje tématu akumulace a flexibility jako nového základu provozu budov, areálů a energetických zdrojů. Hlavní myšlenkou je, že objekt již nelze vnímat pouze jako pasivní odběrné místo, ale jako aktivní energetický uzel, ve kterém se propojuje spotřeba, vlastní výroba, akumulace, řízení technologií a práce s daty," říká Radek Mikulášek, vedoucí oddělení energetických projektů ENBRA a pokračuje:
„Moderní energetika proto není jen o instalaci jedné konkrétní technologie. Skutečný přínos vzniká až jejich správnou kombinací, dimenzováním a řízením podle reálného provozu objektu, cen energie a technických možností. Fotovoltaika, bateriové úložiště, tepelné čerpadlo, kogenerace nebo akumulace tepla mohou mít zásadně odlišný ekonomický dopad podle toho, jak jsou zapojeny do celkového provozního modelu."
ENBRA klade velký důraz na ekonomicko-technické simulace
„U projektů moderní energetiky nejde pouze o návrh konkrétní technologie, ale o ověření, jak se bude celý energetický systém chovat v reálném provozu. V simulacích pracujeme například s průběhem spotřeby, výrobou z fotovoltaiky, možnostmi akumulace, cenami elektřiny, distribučními omezeními, provozem jednotlivých zdrojů a různými strategiemi řízení.
Tento přístup považujeme za klíčový zejména v situaci, kdy se objekt, město nebo obec chce zabývat akumulací, flexibilitou nebo obecně novou energetikou. Bez kvalitní přípravy a simulace hrozí, že technologie sice bude instalována, ale nebude správně dimenzována, optimálně řízena ani ekonomicky využita. Výsledkem pak mohou být zbytečně vynaložené prostředky nebo investice, jejíž potenciál zůstane nevyužitý," říká dále Mikulášek.
„Cílem našich simulací je proto navrhnout takové řešení, které dává smysl technicky i ekonomicky a které přinese co největší reálný užitek. Právě v tom vidíme zásadní podmínku úspěšného rozvoje nové energetiky v praxi," říká na závěr Mikulášek.
ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...