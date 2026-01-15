Nejnavštěvovanější odborný web
Pozvánka na konferenci SOLAR FLEX Prague 2026

15.1.2026
Solární asociace, spolek
Praha se stane centrem evropské debaty o solární flexibilitě a akumulaci. Dne 29. ledna 2026 se v Praze uskuteční první ročník odborné konference SOLAR FLEX Prague, zaměřené na propojení solární energetiky, akumulace a flexibility elektrizační soustavy.

Konferenci společně pořádají SolarPower Europe, Asociace AKU-BAT a Solární asociace. Ambicí SOLAR FLEX Prague je stát se hlavní středoevropskou platformou pro dialog mezi zástupci veřejné správy, evropských institucí, provozovateli přenosových a distribučních soustav, developery, investory, technologickými firmami i agregátory flexibility.

Silná politická a expertní účast

Program konference nabídne pohled na strategický význam akumulace, flexibility a solární energie v kontextu evropské energetické transformace. Mezi potvrzenými řečníky jsou například:

  • Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR, 1. vicepremiér ČR
  • Walburga Hemetsberger, CEO, SolarPower Europe
  • Jan Fousek, výkonný ředitel, Asociace AKU-BAT
  • Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace
  • René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky, MPO
  • Pavel Šolc, člen představenstva, ČEPS
  • Zástupci Evropské komise a dalších evropských organizací
  • Představitelé významných firem v sektoru akumulace, flexibility a fotovoltaiky aj.

Diskuse se zaměří na evropský i národní rámec rozvoje solární energetiky, roli flexibility a akumulace a na legislativní i tržní podmínky jejich efektivní integrace.


Byznys, sítě a flexibilita v praxi

Program konference je rozdělen do tematických panelů věnovaných konkrétním výzvám trhu:

  • Solární elektrárny a akumulace: nové obchodní modely
    Případové studie kombinace fotovoltaiky a bateriových systémů, integrace BESS do PPA kontraktů či retrofit stávajících elektráren.
  • Akumulace a elektrizační soustava – příležitosti a limity
    Pohled provozovatelů sítí, regulátora a technologických dodavatelů na roli flexibility a velkokapacitní baterie.
  • Klíčová role agregátorů flexibility
    Rozvoj agregace flexibility, role softwaru a zapojení rezidenčních i průmyslových zdrojů.

Nadnárodní platforma pro sdílení informací a networking

SOLAR FLEX Prague nabídne nejen odborný obsah, ale také prostor pro navazování kontaktů mezi klíčovými hráči energetického sektoru nejen z ČR. Konference je určena investorům, developerům, energetickým firmám, dodavatelům technologií, regulátorům i zástupcům státní správy, kteří hledají praktická řešení pro další rozvoj solární energetiky a akumulace v Evropě.

Více informací o konferenci a programu najdete na www.solarflexprague.com

Partneři konference

Konference SOLAR FLEX Prague 2026 vzniká ve spolupráci s významnými partnery z oblasti energetiky, technologií a médií. Hlavními partnery akce jsou Enery, MNDJinko Solar.

Partnery konference jsou LG, Solar Global, TEDOMbezDodavatele. Mediálními partnery jsou Oenergetice.cz, Obnovitelně.cz, PRO-ENERGY/ENERGY-HUB, TZB-info, All for Power a VIDA CON.


Solární asociace, spolek
Solární asociace je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky, které si zakládá především na transparentnosti a profesionalitě.

