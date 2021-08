TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / ŠKO-ENERGO získá jako 1. v Česku garantovanou zelenou energii

ŠKO-ENERGO získá jako 1. v Česku garantovanou zelenou energii

ŠKO-ENERGO uzavřela výjimečný kontrakt o dlouhodobém odběru ekologicky vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů od společnosti Ambient Energy. Dnes uzavřely tyto dvě společnosti první korporátní PPA v České republice: tedy smlouvu, která zajistí odběr elektřiny přímo z konkrétního zdroje. Tímto zdrojem bude nový větrný park, který postaví Micronix Group na severní Moravě.

Power Purchase Agreements neboli PPA umožňují odběratelům energie uzavírat dlouhodobé kontrakty o nákupu vyrobené zelené energie přímo se soukromými dodavateli z konkrétních zdrojů energie. Obnovitelné zdroje, které jsou ekologickou alternativou špinavé energetiky, si tím zajistí přechod od podpory financované státem k podpoře soukromé. Uzavřením této smlouvy získá ŠKO-ENERGO dlouhodobou fixaci nákladů za elektřinu, minimalizuje rizika kolísání cen elektřiny, a především tím dokazuje svoji politiku šetrného přístupu k životnímu prostředí. V rámci dlouhodobého kontraktu vznikne úplně nový zdroj obnovitelné energie, což je v České republice jedinečné.

„Pro ŠKO-ENERGO byla ekologie vždy klíčovým tématem. Věříme, že dostojíme závazku stát se ve výrobě elektrické energie a tepla uhlíkově neutrálními podle našich plánů a strategie a v souladu se strategií našeho hlavního zákazníka ŠKODA AUTO. Cílíme na obnovitelné zdroje energie a usilujeme o jejich diversifikaci,“ konstatuje Ing. Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO.

„Dlouhodobě využíváme v naší teplárně biomasu a modernizujeme provoz tak, abychom její podíl navýšili, spolupracujeme na projektech střešních fotovoltaických elektráren v automobilce a nově na projektu využívání větrné energie. Průběžně hledáme nové možnosti alternativních zdrojů z různých oblastí energetiky,“ dodává Ing. Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO.

Dodavatelem zelené energie pro ŠKO-ENERGO bude společnost Ambient Energy, která se specializuje na výkup a dodávky ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů. Hodnota kontraktu, který mezi sebou společnosti uzavřely na dobu 20 let, přesahuje 1 miliardu korun. Součástí smlouvy je výstavba zcela nového obnovitelného zdroje na severní Moravě. Výstavbu větrného parku, který bude vyrábět a dodávat čistou energii do odběrných míst ŠKODA AUTO, zajistí firma Micronix Group.

„Jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo uzavřít obchod, díky kterému může vzniknout nový velký ekologicky zdroj elektřiny dotace státu. Jsme hrdí o to více, protože dlouhodobým odběratelem této elektřiny není nikdo jiný než ŠKO-ENERGO – dceřiná společnost ŠKODA AUTO. PPA obchody jsou jednou z cest k decentralizaci energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů. Fungují skvěle například ve Spojených státech a mohly by být úspěšné i v České republice,“ sdělil Ladislav Seidler, ředitel skupiny Micronix Group.