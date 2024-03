TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Vytápění peletami / Výroba pelet loni trojnásobně převýšila poptávku, vyrobilo se 470 tisíc tun

Výroba pelet loni trojnásobně převýšila poptávku, vyrobilo se 470 tisíc tun

V roce 2023 se vyrobilo 470 tisíc tun dřevních pelet, oznámila národní asociace Klastr Česká peleta. Produkce pelet trojnásobně převýšila domácí spotřebu. Počet peletových kotlů přitom v ČR rychle roste, často nahrazují zastaralé uhelné i provozně drahé plynové kotle. Pelety patří k nejlevnějším palivům, jejich cena klesá už dvanáct měsíců v řadě a jsou dobře dostupné po celé ČR.

Česká republika nemá vlastní zdroje plynu ani ropy, ale má lesy a dokáže je dobře využít pro vytápění. Dřevem jako lokálním zdrojem paliva u nás topí přes dva miliony lidí, jejich počet významně vzrostl během energetické krize v roce 2022. Pelety jsou malé válečky lisované z dřevní piliny a spalují se v automatických kotlích, tedy bez štípání polínek a přikládání do ohně. Peletových kotlů a kamen je u nás v provozu asi 48 000.

V roce 2023 vyrobily české peletárny celkem 470 tisíc tun paliva, z toho 444 tis. tun vysoce kvalitních pelet opatřených mezinárodní certifikací ENplus A1 (94 %). Na lokálním trhu se přitom spotřebovala jen třetina, asi 160 tis. tun. Zbytek českých pelet firmy vyvezly především do západní Evropy, kde je instalováno už více moderních peletových kotlů než u nás, a to zejména do Itálie, Rakouska a Německa.

Cena pelet klesla pod 8 Kč za kilo

Zájem o pelety roste i v Česku, a to zejména po roce 2022, kdy řada domácností upřednostnila lokální palivo a energetickou nezávislost. Navíc ceny dřeva i dřevních pelet se drží dlouhodobě nízko. „Válka na Ukrajině přinesla jen krátký cenový výkyv. Nastala totiž panika mezi spotřebiteli, kteří se snažili zásobit se i na tři topné sezony dopředu,“ vysvětluje Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta.

Aktuálně stojí pelety pod 8 Kč za kilo, cena pelet klesá už 12 měsíců v řadě, přestože nyní spadá do vyšší sazby DPH. Během následujících jarních měsíců cena pelet ještě klesne, protože mimo topnou sezonu bývají každý rok cca o pětinu levnější než v zimě. „Vyplatí se vybudovat si doma celosezónní sklad pelet a nakupovat na jaře,“ potvrzuje Stupavský.

Vytápění peletami je aktuálně v Česku druhé nejlevnější hned po vytápění palivovým dřevem. Klastr Česká peleta provozuje online kalkulačku, kde si můžou lidé porovnat náklady na vytápění s různými palivy a zdroji tepla. Na adrese ceska-peleta.cz/porovnani-nakladu-na-vytapeni je možné srovnat dřevo a pelety s uhlím, plynem, elektřinou nebo tepelnými čerpadly a vypočítat si náklady na 1 kWh tepla.

Výroba pelet mírně klesla. Proč?

Produkce pelet v roce 2023 byla o 12 % nižší než v roce 2022, kdy se vyrobilo 538 tis. tun (z toho 507 tis. tun s certifikací ENplus). Proč produkce pelet u nás mírně klesla? Většinu českých pelet vyrobí každoročně tři velcí hráči. Rakouští dřevaři Pfeifer Holz na pile v Chanovicích jsou jednička na domácím trhu, dvojka jsou rovněž rakouští Mayr-Melnhof v Paskově. Třetím velkým výrobcem je skandinávský koncern Stora Enso na pile ve Ždírci nad Doubravou. Tyto tři dřevařské firmy vyrobily v roce 2023 celkem pouze 279 tis. tun pelet, to znamená meziroční pokles o 47 tis. tun.

„Tento pokles ve výrobě jednoduše kopíruje pokles v objemu pořezané kulatiny. Na těchto obřích pilách vznikají pelety jako vedlejší produkt, lisuje se pilina, která zůstane po pořezu dřeva,“ vysvětluje Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta.

Krize ve stavebnictví a konec kůrovcové kalamity

,“ potvrdil Pavel Konvička, obchodní zástupce firmy Mayr-Melnhof pro český trh.

„Hlavním důvodem pro to velké snížení pořezu, které jsme viděli v roce 2023, byla nižší stavební aktivita a konec kůrovcové kalamity,“ vysvětlil Hynek Mandula, obchodní zástupce Pfeifer Holz. Od začátku války na Ukrajině významně zdražily stavební materiály a také úrokové sazby byly po celý rok 2023 vysoké, proto se odkládaly stavby rodinných domů a nastala krize ve stavebnictví. „To se může v letošním roce změnit, protože úrokové sazby už jdou dolů,“ doplňuje Stupavský.

Rok 2023 navíc přinesl poměrně chladné jaro, kdy se kůrovec začal rojit až později a nebylo potřeba kácet tolik postižených smrků jako v předcházejících letech. České lesy jsou přetěžené, během kůrovcové kalamity v letech 2018–2020 byly překročeny limity těžby a vytěžily se smrky, které se podle plánu měly kácet letos.

Některé střední peletárny výrobu navýšily

Jiná byla situace u menších a středních peletáren, které pilinu nakupují přímo za účelem výroby pelet. V roce 2023 se navýšila výroba např. na peletárně firmy Brikwood (+22 %) nebo K-Produkt (+16 %). Předem plánované bylo navýšení výrobní kapacity v Čáslavi, kde svoji pátou peletárnu vybudovala česká firma Biomac (+56 %) a navýšení výrobní kapacity hlásila i Pila Pasák (+27 %).

Certifikaci ENplus má v Česku 28 peletáren. Systém ENplus hlídá kvalitu vyrobených pelet s ohledem na jejich složení, obsah popele i výhřevnost, takže je spolehlivým vodítkem pro spotřebitele. Všechny certifikované pelety jsou označené kulatým razítkem ENplus přímo na sáčcích. Objednat si zákazníci můžou i volně ložené pelety, které přiveze certifikovaná cisterna. V roce 2023 přibyly v Česku dvě tyto speciální cisterny, vlastní je prodejci Dřevošrot a Pelety Česko.

Svého dodavatele pelet mohou lidé najít v národní databázi www.koupitpelety.cz, kde funguje vyhledávač podle lokality. Pelety jsou dobře dostupné ve všech krajích. Na nový peletový kotel nebo kamna přispívá i stát, a to formou Kotlíkových dotací nebo přes program Nová Zelená úsporám.

