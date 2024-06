TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Solární kolektory / Solární fototermické kolektory: levné řešení ohřevu vody pro vaši koupelnu i bazén

Solární fototermické kolektory: levné řešení ohřevu vody pro vaši koupelnu i bazén

Ohřev vody společně s vytápěním tvoří největší část energetických nákladů domácností. Zajímavou alternativu ke klasické fotovoltaické elektrárně s elektrickým bojlerem, představuje přímý ohřev solárními fototermickými kolektory.

Ty zajistí nejen celoroční ohřev teplé vody v domácnosti, ale můžete s nimi i přitápět nebo vyhřívat vodu v bazénu. Zároveň jde z hlediska investic a náročnosti instalace o nejjednodušší řešení. I v tomto případě jde o řešení podporované státem, a lze na něj získat dotaci.

Nejznámějšími a nejžádanějšími variantami pro ohřev vody jsou tepelná čerpadla využívající tepelný výměník nebo fotovoltaické elektrárny, která dodávají elektřinu elektrickému bojleru. Existuje ale také možnost ohřevu vody solárními kolektory, která je vhodná i do míst s extrémními klimatickými podmínkami.

Solární fototermické kolektory

Solární kolektor, nazývaný též sluneční kolektor, je zařízení složené z plochých panelů nebo souboru trubic, které pohlcují sluneční záření a přeměňují ho na tepelnou energii. Teplo se předává teplonosné kapalině, jež proudí uvnitř sběrače kolektoru. Následně je kapalina, kterou tvoří nemrznoucí směs, za pomoci oběhového čerpadla vedena do výměníku v zásobníku na vodu. Jde o řešení používané primárně pro ohřev vody, ale je možné ho využít i pro přitápění. V nabídce Schlieger je solární systém zastoupen solárními vakuovými trubicovými kolektory s moderní technologií Heat Pipe, které právě díky vakuu dosahují vysoké účinnosti i v zimním období hluboko pod bodem mrazu, a proto se hodí pro ohřev vody i přitápění po celý rok. Tyto kolektory v podstatě využívají izolační princip, který známe například z termosek.

Vysoká účinnost, úspory i dotace

Se solárními kolektory lze ušetřit až 70 % nákladů na ohřev vody, a pokud si zákazník zvolí variantu s přitápěním, lze topit až o 30 % levněji. Zároveň jde z hlediska investic o relativně levné systémy, které patří mezi státem podporované způsoby vytápění a lze na ně získat dotace. Příspěvek na pořízení solárního termického ohřevu vody z programu Nová zelená úsporám činí až 45 000 Kč. A pokud se rozhodnete pro variantu s přitápěním, můžete získat dokonce dotaci ve výši 60 000 Kč. Až 70 tisíc korun mohou od 25. června, kdy se obnoví příjem žádostí, dostat z programu NZÚ Light osoby pobírající starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek na bydlení nebo děti. Například kombinovaný systém pro ohřev teplé vody a vytápění s 350 l zásobníkem, který pokryje potřeby menšího domu nebo rekreačního objektu, ve kterém se trvale bydlí, bude možno pořídit od 135 tisíc Kč pro žadatele o dotaci NZÚ Light a i 10 tisíc Kč více pro žadatele dotace NZÚ.

„Solární kolektory představují další z možností, jak si zajistit teplou vodu levně. Jde o ideální řešení tam, kde nepočítáte například s připojením do sítě nebo náklady na teplou vodu představují většinu výdajů. Kolektory dosahují vysoké účinnosti i za zhoršených podmínek, protože pohlcují nejen přímé sluneční paprsky, ale rovněž difuzní záření a jejich výkon nesníží ani mráz. Lze je použít i na střechy s nižším sklonem nebo horší orientací ke slunci. Systémy se solárními kolektory také majitele nezatěžují nároky na obsluhu – nemusíte dodávat palivo, platit každoroční revize a neřešíte obsluhu. Údržba je také velmi snadná. Jednou za čas jen doplníte nemrznoucí směs při poklesu tlaku v solární soustavě. Třeba díky kulatému tvaru trubic se na kolektorech nedrží sníh. A stačí, když ho jednou za dva roky necháte zkontrolovat,“ vypočítává výhody Pavel Matějovič, provozní ředitel české společnosti Schlieger.

Solární kolektory mají rovněž dlouhou životnost. Schlieger na ně nabízí záruku 15 let. Životnost se ovšem počítá na desítky let. A i když by i přes jejich extrémní odolnost (vydrží například krupobití), došlo k jejich poškození, je jejich výměna jednoduše možná.