Nový podcast Pod proudem představuje druhou epizodu na téma: Zelená dohoda je příležitost, staré pořádky se nevrátí

Zelená dohoda už není chiméra politiků, je to realita a potvrzuje ji poptávka klientů i přístup firem. Experti i analytici se shodují, že společnosti, které na nový trend nenaskočí včas, mohou mít brzy velké problémy.

„My jsme začali asi před deseti lety tím, že jsme udělali jednu unifikovanou krabici a snížili jsme ve finále o 80 procent produkci odpadu. A pak jsme šli dál. Hledal jsem způsob, jak udělat firmu, která je odolná, a které se nedotknou všechny ty nepřízně, které teď kolem sebe vidíme třeba v cenách energií,“ říká podnikatel, filantrop a spoluzakladatel společností Malfini a Liftago Martin Hausenblas.

Podobný přístup si začíná uvědomovat stále více firem i jednotlivců a poptávka po řešení energetických úspor a instalaci obnovitelných zdrojů v poslední době raketově narostla. Umocnil ji významně i útok Ruska na Ukrajinu.

„Zelená dohoda je teď realitou, už to není žádná ideologická chiméra a my to máme potvrzené i poptávkou našich klientů. Tohle nás učiní nevázislejšími na ruských fosilních palivech a současně také čistějšími,“ potvrzuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Proč jsou úspory energií či obnovitelné zdroje pro firmy do budoucna nutností? Jak lze podobné investice rozhýbat? A před čím vším mohou firmy ochránit? Nejen o tom debatují ve druhém dílu podcastu Pod Proudem právě Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO a Martin Hausenblas, podnikatel, spoluzakladatel společností Malfini a Liftago s moderátorkou Seznam Zpráv Marií Bastlovou.

V dalším díle, který bude online na konci května, se zaměříme na téma zeleného plynu – jak nám může pomoci, pokud Rusko vypne plynové kohouty? Hosty budou Martin Schwarz ze sdružení CZ BIOM a Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky.

Téma energetické svobody Svaz moderní energetiky ve spolupráci s dalšími asociacemi zpracoval do podoby společné výzvy EnergetickaSvoboda.CZ. Iniciativa navrhuje 12 impulsů, kterými lze urychlit renovaci budov, výrobu domácího zeleného plynu, osazení střech solárními panely či usnadnit rozvoj větších projektů obnovitelných zdrojů energie, mezi nimi i agrivoltaiky. Druhá část výzvy pak míří přímo k domácnostem, firmám a obcím. Již se současnými možnostmi se může každý zamyslet, co lze udělat pro zlepšení jeho energetické bezpečnosti.