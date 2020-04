TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Peletky / Tak nízké ceny pelet tu už dlouho nebyly

Tak nízké ceny pelet tu už dlouho nebyly Nakupujte teď, protože pandemie brzy pelety zdraží!

Patříte mezi domácnosti, které vytápí kotel nebo kamna na dřevní pelety? Pak zbystřete! I trh s palivy brzy zasáhne koronavirová krize. Podle odborníků letos před začátkem topné sezony stoupnou ceny pelet o 5–15 %. Jak se letos vyhnout vyšším nákladům na vytápění, jsme se zeptali Vladimíra Stupavského, předsedy národní asociace Klastr Česká peleta.

Na jaře obvykle bývají dřevní pelety levnější než s blížící se topnou sezónou. Je tomu letos vzhledem k obecně výjimečné situaci jinak?

Letos jsou ceny ještě níže než v předchozích letech, palivo je levnější o 20 % oproti topné sezoně, to jsme za posledních 5 let nezaznamenali. Na pilách se na jaře řeže hodně dřeva, pilina je levnější a výroba pelet jede na plné obrátky. Kůrovcová kalamita zajišťuje ohromné množství levného dřeva. Výrobci pelet si potřebují zajistit odbyt, takže zlevňují. Vládní opatření proti šíření koronaviru nijak výrobu pelet neomezily. Naopak na podzim předpokládáme, že budou pelety o 5–15 % dražší. Radíme tedy všem, aby se předzásobili a objednali pelety co nejdřív. Můžou to udělat i ti, kteří se teprve letos chystají na výměnu kotle. Řada firem nabízí možnost koupit pelety na jaře za nízké ceny, ale odložit doručení na později.

Platí nějaká omezení či pravidla pro nákup pelet během karantény?

Současná vládní opatření nejsou zásadní překážkou pro dodávky paliva. Všichni dodavatelé nadále rozvážejí do rodinných domů i větších objektů. Při dovozu je pak samozřejmě ideální platba převodem na účet nebo kartou on-line, aby řidiči nemuseli přebírat hotovost ani administrovat platbu. Řidiči mají při vykládkách roušky a rukavice a zachovávají dostatečný odstup od zákazníka. O totéž žádáme také majitele kotlů a kamen.

Jak se pandemie promítne do cen pelet v České republice, případně v Evropě?

Musíme si uvědomit, že ceny pelet se utvářejí na celoevropském trhu. My patříme k zemím, které většinu svých pelet vyvážejí do zahraničí, hlavně do Německa, Rakouska a Itálie. Vývoj v těchto zemích má na cenu pelet obrovský vliv. Itálie je největším evropským spotřebitelem pelet, každoročně je potřeba tam dovézt z celé Evropy tři miliony tun. A letos to bude extrémně logisticky náročné kvůli zavřeným hranicím a různým dalším omezením. To zvedne ceny pelet nahoru v celé Evropě, pravděpodobně včetně České republiky. Navíc se sníží poptávka po dřevu ve stavebnictví, které bude stagnovat, v českých lesích již nyní chybí zahraniční pracovníci, se kterými se počítalo na těžbu dřeva. To může zpomalit i práce na pilách..

Ceny pelet se tedy budou zvyšovat. Kdy se tento trend zastaví?

Všechno záleží na tom, jak se podaří vyřešit koronavirovou pandemii, jak dlouho potrvají různá související opatření a jak velká ekonomická recese nás čeká. My však předpokládáme, že se ceny pelet zvednou na topnou sezonu 2020/2021 a v následujícím roce už se vrátí do normálu. Rozhodně i nadále platí, že peletové vytápění je a bude levnější než elektřina, olej i plyn. V Česku na tom jsme ale dobře, nejme závislí na dovozech, protože vyrábíme 4x více pelet, než spotřebováváme. Ve vývozech tvoří české pelety pouze 2 procenta evropského trhu.

Bude mít Česká republika dostatek pelet pro vlastní spotřebu?

Ano, u nás se teď vyrábí 400 000 tun pelet ročně. Zatím jenom čtvrtina se spálí v domácích kotlích a kamnech na pelety, zbytek je určen k exportu. Přitom pro všechny české výrobce je prioritou dodat palivo českým zákazníkům. Kdyby náhodou došlo k omezení výroby, raději zruší export, ale pro domácí spotřebitele budou mít pelet dostatek.