TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Klimatické změny / Částečný zákaz zábavní pyrotechniky. S hlukem klesne i znečištění ovzduší

Částečný zákaz zábavní pyrotechniky. S hlukem klesne i znečištění ovzduší

Za jednu ze žádoucích satisfakcí vzhledem k požadavku na bezemisní provoz budov lze považovat zatím alespoň částečný zákaz zábavní pyrotechniky. Ničit životní prostředí odpalováním pyrotechniky jen pro zábavu není nutné.

Podařilo se prosadit snahu MŽP a MZe o omezení pyrotechniky. Sníží se hluk, který způsobuje stres dětem, seniorům a zvířatům, nebezpečí úrazů a požárů a znečištění ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství se zasadily o omezení prodeje pyrotechniky a jejího používání. Novelu zákona připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nově nebude možné používat pyrotechniku kategorie F3 a F2 kolem nemocnic, chovů zvířat a dalších míst. Hluk tak nebude stresovat děti, nemocné a důchodce či plašit hospodářská nebo domácí zvířata. Zároveň regulací zabráníme i tomu, aby docházelo k častým poraněním a úrazům při používání pyrotechniky nebo k zakládání požárů v přírodě. Zároveň se zlepší kvalita ovzduší, na kterou má pyrotechnika negativní dopad.

„Silvestr 2024 bude posledním, kdy bude možné nekontrolovaně odpalovat petardy a dělobuchy kategorie F3 (prodejná od 21 let) a kategorie F2 (od 18 let) kolem nemocnic, domovů pro seniory, ZOO, chovů zvířat a podobně. Zábavní pyrotechnika do těchto míst, stejně jako do národních parků a české přírody, zkrátka nepatří. Mimo to ohňostroje způsobují znečištění ovzduší, což má negativní dopad na lidské zdraví. Prosadili jsme proto zákaz prodeje pyrotechniky kategorie vyšší než F1 ve stáncích a celkově zpřísnili prodej petard a rachejtlí z kategorie F3 a F2, který bude možný pouze pro odborníky s licencí. Stejný zákaz platí i v okolních zemích, v Německu, Rakousku i Slovensku a v Polsku se o něm aktuálně diskutuje. Nechceme, aby k nám obyvatelé z okolních zemí jezdili nakupovat pyrotechniku, protože to často končí zraněním či vznikem požáru, jako se to stalo například u jednoho z požárů v Českém Švýcarsku,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Pyrotechnika způsobuje každoročně psům, ale i řadě hospodářských zvířat mnoho problémů. Máme zaznamenané případy předčasných porodů mrtvých telat, ke kterým došlo po odpálení hlasité pyrotechniky v okolí zemědělských podniků. Jsem proto rád, že přistupujeme k regulaci prodeje a použití pyrotechniky, především té, jejímž hlavním a často jediným účelem je udělat co největší hluk,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nově nebude možné vyzvednout si pyrotechniku kategorie F2, F3 a F4 přes doručovací služby, vyzvednutí bude možné pouze v kamenné prodejně pyrotechniky z důvodu kontroly odborné způsobilosti. Za zacházení s uvedenými pyrotechnickými výrobky bez dokladu o odborné způsobilosti bude fyzické osobě hrozit pokuta až do výše 500 tisíc korun. Zároveň zakazujeme prodej pyrotechniky mimo kategorii F1 ve stáncích, například na vánočních trzích či na tržištích na hranicích. Dále je třeba zmínit odpad, který z použité pyrotechniky vznikne a povaluje se po náměstích. Úklid takového odpadu pak stojí města a obce nemalé finanční prostředky. Proto zavádíme možnost pro obce si regulovat používání pyrotechniky na svém území kromě nejnižší kategorie F1.

Dále bude nově platit zákaz používání kategorie F2 a pyrotechniky kategorií F3 a T1 kolem nemocnic, ZOO, chovů zvířat a dalších míst, tak aby nedocházelo ke stresu dětí, nemocných, seniorů a zvířat. Zároveň tím zabráníme znečištění ovzduší, které je během Silvestru obrovské. „Velmi vysoká míra znečištění může mít negativní dopad na zdraví i při krátkodobém vystavení ohňostroji, a to zejména u náchylných osob, jako jsou lidé trpící chronickými dýchacími či kardio-vaskulárními potížemi, malé děti nebo senioři. Dle odhadů Světové zdravotnické organizace způsobuje špatná kvalita ovzduší 7 milionů předčasných úmrtí ročně, opravdu není třeba si ho zhoršovat i ohňostrojem,“ uvedl ministr Hladík s tím, že omezení použití zábavní pyrotechniky bude mít výrazný efekt na zlepšení kvality ovzduší.

V sousedních zemích Česka je pyrotechnika přísně regulována. Omezení kategorie F3 a částečně i F2 platí ve všech okolních státech mimo Polsko, které o tom aktuálně diskutuje. „Cizinci jezdí do České republiky kupovat u nich doma zakázanou pyrotechniku, pak nám ji tady odpalují, zapalují například lesy či nechávají nepořádek v obcích, které ho musejí za své finance uklízet. Díky naší novele nebudeme zemí, která musí řešit tyto nepříjemnosti spojené se zábavní pyrotechnikou,“ doplnil ministr Výborný.

Je vidět, že omezení pyrotechniky si přejí i čeští občané. Ministerstvo životního prostředí uspořádalo v lednu tohoto roku anketu, do které se zapojilo rekordních 65 tisíc občanů. Výsledky odhalily, že pro úplné nebo částečné omezení pyrotechniky je přes 90 % respondentů. Více než polovina z nich má negativní zkušenosti s pyrotechnikou. Nejvíce lidem vadí úhyn zvěře (83,1 %), hluk (79,1 %) a nepořádek po odpalování (73,5 %). Velmi negativně lidé ale vnímají i znečištěný vzduch (65,8 %) a nelegální odpalování v národních parcích (55,6 %). „Věřím, že toto omezení zajistí klidné svátky bez smutných příběhů spojených s neodbornou manipulací s ohňostroji a čisté ovzduší bez škodlivých látek,“ doplnil ministr Petr Hladík.

Přehled kategorií pyrotechniky

F1 – bouchací kuličky, motýli, prskavky

F2 – petardy, římské svíce, dýmovnice, malé baterie

F3 – velké kompaktní baterie, složené ohňostroje, velké petardy, římské svíce velkých kalibrů, velké fontány

F4 – kulové pumy, válcové pumy, kompaktní baterie, ohněpád