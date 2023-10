TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Klimatické změny / Dekarbonizace měst je nezbytná k dosažení klíčových cílů v oblasti klimatu

Dekarbonizace měst je nezbytná k dosažení klíčových cílů v oblasti klimatu

Nový dokument společnosti Danfoss představuje nový plán pro dekarbonizaci měst. Implementace stávající technologie pro budovy, dopravu a integraci sektorů může výrazně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů ve městech.

Města mají na svědomí 70 % celosvětových emisí oxidu uhličitého.

Je třeba urychleně přijmout opatření k provedení změn nezbytných k umožnění rozsáhlé dekarbonizace. Aby se tato výzva vypořádala přímo, Danfoss vydal novou bílou knihu, která stanoví jasnou a dosažitelnou cestu vpřed k umožnění zeleného přechodu ve velkém měřítku. Dokument ukazuje, jak stávající opatření v oblasti energetické účinnosti a elektrifikace napříč sektory mohou okamžitě snížit emise a urychlit přechod na „zelená města“.

Kim Fausing, prezident a generální ředitel společnosti Danfoss, v komentáři ke vydání whitepaperu řekl: „Bez hluboké dekarbonizace měst nedosáhneme cílů Pařížské dohody. Dobrou zprávou je, že města nabízejí některé z nejlepších možností pro optimalizaci městského plánování a urychlení zeleného přechodu a že již existují dostupné, nákladově efektivní technologie schopné dostatečně snížit emise, aby splnily globální klimatické cíle. Tyto technologie se již používají každý den – například ve městě Sonderborg v jižním Dánsku, ale nyní musí být rozšířeny v celosvětovém měřítku.“

Vzhledem k tomu, že světová populace do roku 2050 pokračuje ve svém nárůstu na 10 miliard osob, nyní se očekává, že k tomuto datu bude téměř 70 % světové populace obyvateli měst. Ve své současné podobě, kdy poptávka po energii nadále roste, by města produkovala zcela neudržitelnou úroveň emisí, která by byla zcela neslučitelná s klíčovými klimatickými cíli, jako je cíl 1,5 °C stanovený Pařížskou dohodou z roku 2015.

Bílá kniha, „Plán pro dekarbonizaci měst“, čerpá z různých ověřených zdrojů, včetně nejnovějších údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA), aby ukázala, proč je potřeba jednat. Bílá kniha také ukazuje, jak lze tuto akci provést, a zdůrazňuje, jak jsou již dostupná řešení, která to umožní.

Klíčové věci:

Energetická účinnost ve městech je zásadní pro globální dekarbonizaci. Pokud by všechny městské oblasti a města v Evropě, USA a Číně investovaly do energeticky účinného vytápění a chlazení budov, přispělo by to 20 % k cíli 1,5 °C podle Pařížské dohody.

Velkou roli bude hrát elektrifikace vozidel. Elektrifikace městské dopravy, a to jak soukromé (lehké), tak veřejné (těžké), je zásadní pro úspěšné cíle v oblasti klimatu. 28 % dekarbonizace nutné k udržení cíle 1,5 °C podle Pařížské dohody by bylo dosaženo, pokud by všechny městské oblasti v Evropě, USA a Číně elektrizovaly soukromou a veřejnou dopravu.

Zlepšená efektivita může urychlit elektrifikaci dopravy. Jak v osobních automobilech, těžkých nákladních vozidlech, tak v námořní dopravě mohou opatření pro zvýšení účinnosti snížit velikost potřebných baterií a tím omezit požadavky na suroviny. Zvýšení efektivity může také snížit poptávku po nabíjecí infrastruktuře a zvýšit produktivitu a dojezd vozidla.

Implementace stávající technologie pro budovy, dopravu a integraci sektorů může překlenout polovinu mezery ve snížení emisí skleníkových plynů ve městech, které je zapotřebí pro cestu o 1,5 °C.

Bílá kniha poskytuje konkrétní plán pro starosty, místní činitele s rozhodovací pravomocí a urbanisty, jak odstranit všechny hlavní faktory uhlíkové stopy měst. Dokument také zkoumá, jak mohou dostupné technologie zlepšit živobytí občanů a zároveň učinit naše ekonomiky odolnějšími a vytvářet pracovní místa. V konečném důsledku nabízí konkrétní pohled na hlavní příležitosti pro dekarbonizaci měst.