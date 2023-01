TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Klimatické změny / E.ON Energy Globe hledá patnáctého vítěze. Nejlepší ekologický projekt Česka získá půl milionu korun

E.ON Energy Globe hledá patnáctého vítěze. Nejlepší ekologický projekt Česka získá půl milionu korun

Aplikace Nesnězeno, obec Hostětín, Domov pro seniory Podhradí nebo naposledy start-up Myco. Všechny tyto projekty se v minulých letech zúčastnily soutěže E.ON Energy Globe, která v Česku hledá a oceňuje inovativní nápady v oblasti ekologie, udržitelnosti a ochrany přírody a uspěly v očích odborné poroty a následně i v hlasování veřejnosti. V letošním roce bude E.ON Energy Globe hledat už svého patnáctého vítěze, který kromě odměny 500 000 korun na svůj další rozvoj získá i možnost zaujmout porotu ve světovém finále. Přihlašování projektů odstartovalo v lednu a potrvá do 28. února. Svůj tip může poslat kdokoliv prostřednictvím emailu nebo webových stránek soutěže.

„Myco nám v minulém roce ukázalo, že lze uspět nejen v Česku, ale svým nápadem zaujmout i ve světovém finále, kam směřují vítězné projekty ze 187 zemí světa. A Domov Podhradí, který vyhrál předloni, je zase důkazem toho, že účast v soutěži opravdu dokáže pomoci dalšímu rozvoji daného projektu. To nás těší. Během uplynulých čtrnácti let jsme shromáždili už více než 3 000 nominovaných nápadů a věřím, že tenhle počet letos zase výrazně rozšíříme. Skvělé na téhle soutěži je i to, že se do ní může zapojit každý. Třeba jen tím, že pošle tip na zajímavý nápad,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka E.ONu v České republice. „A co mě osobně na soutěži hodně baví, to je různorodost nápadů, které přicházejí.“

Společnost E.ON pořádá soutěž E.ON Energy Globe v České republice už patnáctým rokem a v posledních letech eviduje každoročně několik stovek přihlášených projektů. Z nich vybere odborná porota, ve které sedí zástupci Akademie věd a řada dalších odborníků v oblasti ekologie a udržitelnosti, šest finálových projektů, které budou následně představeny a utkají se o přízeň veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v srpnu. Vítěz získá odměnu 500 000 korun na další rozvoj a postoupí také do celosvětového finále Energy Globe Award. Oceněné budou i projekty na druhém a třetím místě.

„Přiznávám, že k hlasovacím soutěžím přistupujeme kriticky. Energy Globe to však uchopil velmi dobrým způsobem. Soutěž má dlouhou tradici, je seriózní a jde vidět, že nejde jen o PR. Projekty, které se do soutěže dostávají, jsou zajímavé a prospěšné. A díky soutěži získají velkou mediální pozornost – jak u odborné, tak laické veřejnosti. To je pro spousty z nás cennější než peněžní výhra,“ zhodnocuje svou účast v soutěži David Minařík, který vyhrál v loňském roce se start-upem Myco. Ten zaujal s nápadem vyrábět obalové materiály z hub a nahrazovat tak jednorázové obaly – například polystyren.

Nominace lze podávat přes web nebo emailem

Své nominace může kdokoliv podat přes webové stránky www.energyglobe.cz nebo poslat tip na zajímavý projekt také na email energyglobe@eon.cz. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří nominují budoucí finalisty. „Pokud se projekt dostane až do finálové šestice, budou odměněni zajímavými cenami také ti, kteří ho nominovali,“ dodává Vladimíra Gláserová, koordinátorka soutěže ze společnosti E.ON. Pořadatelé každoročně zařazují do soutěže řadu novinek. Ty nebudou chybět ani letos. Co zůstane stejné, to bude účast ambasadorů z řad známých osobností, kteří se pokusí finalisty a jejich nápady ještě více přiblížit veřejnosti.

Více informací o soutěži najdete na internetových stránkách www.energyglobe.cz