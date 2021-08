TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Klimatické změny / Češi se obávají nedostatku vody a výkyvů počasí. Kdo ale může za největší množství tuzemských emisí, netuší

