Zaplatit za pivo emisní povolenkou a snížit emise skleníkových plynů – to umí virtuální měna CO2in

Prostřednictvím CO2in si emisní povolenku může koupit každý. Tímto způsobem lze snadno rozšířit působnost systému EU ETS i mimo Evropu.

CO2in (z anglického coin, mince) je soukromá virtuální měna vyvinutá skupinou Amper. O podstatě a fungování této měny jsme hovořili s Janem Palaščákem, generálním ředitelem skupiny Amper.

Hodnota měny CO2in je podložena evropskými emisními povolenkami EU ETS, kterých je omezené množství. Jedna povolenka EU ETS reprezentuje jednu tunu oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší. Pokud je tato povolenka stažena z trhu, v Evropě se může legálně vypustit o jednu tunu CO 2 méně. A právě o to v CO2in jde.

Zájemce si online nakoupí CO2iny. Za každých 100 CO2inů operátor této měny koupí jednu emisní povolenku. Ta je pak stažena z trhu a uložena v bance. Majitel CO2inů pak s nimi může platit podobně, jako dnes s Bitcoinem.

Snižováním množství povolenek na trhu zároveň roste jejich hodnota, zdražují, a EU ETS začíná fungovat účinněji jako nástroj snižování emisí. Vypouštět CO 2 je pak dražší a zároveň přibývá prostředků na nízkouhlíková řešení – obnovitelné zdroje, úspory energie, nebo jaderné elektrárny.

CO2iny se nakupují přes mobilní aplikaci. Zatím (rok 2020) aplikace běží ve zkušebním režimu a je dostupná jen pro iPhone. Aplikace pro Android se očekává do konce roku a ostré spuštění obchodování je plánováno na příští rok.

Co se stane s uloženými povolenkami v bance, nebo jak lze tímto způsobem rozšířit platnost EU ETS i mimo Evropu? Dozvíte se v rozhovoru na videu.