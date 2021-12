TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Geotermální energie / Pod Vídní dřímá obří zdroj tepla pro statisíce domácností. Město ho chce využít do deseti let

Pod Vídní dřímá obří zdroj tepla pro statisíce domácností. Město ho chce využít do deseti let

Tři kilometry pod Vídní se v miliony let staré geologické vrstvě nachází ohromné zásoby horké vody. Metropole ji chce využít jako zdroj tepla pro vytápění statisíců domácností, a to nejpozději do roku 2030. Geotermální energie sehraje podle Vídně zásadní roli v přechodu na bezemisní energetiku.