Fotovoltaika jako klíč k energetické soběstačnosti LD Seating
Dvě fotovoltaické elektrárny na výrobních halách LD Seating v Boskovicích pokrývají podstatnou část spotřeby energie. Spotřeba elektřiny ze sítě klesla o více než třetinu.
Rodinná firma LD Seating, přední český výrobce sezení, udělala významný krok k energetické nezávislosti. Na střechách svých výrobních hal v Boskovicích vybudovala dvě fotovoltaické elektrárny, které dnes pokrývají podstatnou část její spotřeby energie a výrazně snižují závislost na externích dodavatelích.
Energie ze střech výrobních hal
Impulsem byly rostoucí ceny energií i snaha využít dostupné zdroje co nejefektivněji. Rozsáhlé střechy hal nabídly ideální plochu pro umístění fotovoltaik – bez nutnosti záboru zemědělské půdy či dalších ploch.
„Naše haly nám poskytly ideální podmínky pro instalaci solárních panelů. Místo stavby elektrárny na zelené louce jsme využili plochy, které už máme k dispozici,“ říká Jan Huráb, výrobní ředitel společnosti.
Parametry a provoz elektráren
V dubnu 2024 byly spuštěny dvě elektrárny: menší na budově šicí a čalounické dílny s výkonem 54 kWp a větší na hale montáže a skladů s výkonem 630 kWp. Celkový instalovaný výkon tak činí 684 kWp.
Efekt se dostavil okamžitě – spotřeba elektřiny ze sítě klesla o více než třetinu. V letních měsících vznikají přebytky, které LD Seating využívá například k zásobování přidružené haly PUR seating.
Firma se zároveň připravuje na zapojení do modelu sdílené energetiky. Do budoucna tak bude možné dodávat vyrobenou elektřinu i do showroomu v Praze nebo ji sdílet s dalšími firmami v regionu. V plánu je i instalace bateriových úložišť.
Přínosy v číslech
Od spuštění provozu se podařilo výrazně snížit emise CO2. Jen mezi dubnem a srpnem 2024 to bylo 155 200 kg, což odpovídá vysazení více než 4 600 stromů. Za rok pak úspora vystoupala na 429 000 kg CO2 – tedy ekvivalent více než 12 800 stromů.
Fotovoltaika jako součást širší strategie
Instalace fotovoltaických panelů zapadá do snahy LD Seating o udržitelnou výrobu. Firma dlouhodobě sází na lokální výrobu, ekologické materiály a řešení s minimální uhlíkovou stopou. Je držitelem certifikací EMAS a FEMB a nabízí produkty, které mají dlouhou životnost a respektují životní prostředí.
Další kroky v rámci udržitelnosti už jsou také v plánu – od zpracování environmentálních profilů jednotlivých výrobků přes zapojení do komunitní energetiky až po přechod na využívání biodegradabilní polyuretanové pěny.
„Díky fotovoltaice dnes šetříme nejen výrazné množství energie a nákladů, ale zároveň i přírodu kolem nás. Jsme pyšní na to, že naše firma dokáže dělat kroky, které mají skutečný dopad, a výsledky nám potvrzují, že jdeme správnou cestou,“ dodává Igor Huráb, provozní a správní manažer společnosti LD Seating.