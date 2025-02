TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Instalace čínského cloudu na každou hloupost včetně střídače? Cesta do pekel

Instalace čínského cloudu na každou hloupost včetně střídače je cesta do pekel, říká Dušan Sýs, který vymyslel systém SolarPilot. Pomáhá domácnostem a podnikům efektivně využívat solární energii.

Pomáhá domácnostem a podnikům efektivně využívat solární energii. Dušan Sýs začínal před více než 20 lety jako programátor softwaru pro poskytovatele internetu. Později z toho vznikla společnost NET service solution a společně se svým týmem loni vyvinuli ucelené řešení SolarPilot, které ve spojení s kontrolérem Unipi Neuron S103 řídí fotovoltaické systémy, baterie a nabíječky.

Jak nahlížíte na vývoj trhu s FVE?

Okolo roku 2020 a 2021 byla živelná výstavba, kdy se postavily stovky elektráren. Každý, kdo měl ruce a nohy, najednou dělal střechy, sekal zahrady, spravoval garáže nebo montoval fotovoltaiky. Podle toho některé instalace dnes vypadají. Lidé byli v panice, byla drahá elektřina na SPOTu, zaplatili za to cokoliv a vůbec je nezajímalo, co jim ty firmy instalovaly.

Za poslední rok si lidé začali uvědomovat, že svoji fotovoltaiku nedokážou efektivně využít. Teď, když už je elektřina na SPOTu levnější, dává smysl chytré řízení FVE, které zajistí optimalizaci využití vlastní elektřiny, ale i její nákup a prodej ve vhodnou dobu. Dnes jsme ve fázi, kdy je distribuce často dražší než silová elektřina. Lidé se snaží veškerou elektřinu spotřebovat doma, což bude určitě trend.

Druhý trend, který se objevuje, tím, že klesá cena baterií, jsou instalace bateriových úložišť do firem. Mám na mysli baterie s kapacitou 40 kWh a více. Před dvěma lety byla cena baterií dvojnásobná, dnes se to začíná vyplácet a firmy si to uvědomují.

Můžete představit projekt SolarPilot?

SolarPilot je jedním z projektů NET service solution. Původně jsme začínali s projektem ISPadmin, který dnes máme v polovině světa. Mezi další projekty patří například FlowPRO na monitorování síťového provozu nebo VPNpilot, což je kompletní řešení VPN pro firmy s dvoufaktorovou autentizací.

Asi dva roky zpět mě oslovil kamarád, který pracuje u fotovoltaické firmy, že by potřeboval nějaký software na dohled a management FVE. Řekli jsme si s týmem, že by to mohlo dávat smysl. Máme obrovskou výhodu, že více než 20 let tvoříme software. Vyzkoušeli jsme všechny cesty, jak se to nemá dělat. Projekt SolarPilot jsme vytvořili v roce 2023 a neustále na něm pracujeme a rozvíjíme ho.

Občas se setkám s jinými firmami, které se snaží dělat fotovoltaický software a jdou vyloženě špatnou cestou. Najali nezkušené studenty a jsou v té fázi, kde jsme byli my před 20 lety. Dnes má SolarPilot v České republice přes 200 velkých zákazníků. Stále vyvíjíme nové věci, jsme v kontaktu s firmami, které mají opravdu zajímavá řešení a projekty.

Jakou úlohu plní PLC Unipi Neuron S103 ve vašem projektu?

Původně jsme začali vyvíjet vlastní hardware, postavený na Raspberry Pi. Nakoupili jsme hromady hardwaru, zkoušeli jsme to ze všech stran, zprava zleva. Vyvinuli jsme vlastní řešení, které sice funguje, ale je s ním hodně práce a nevypadá profesionálně.

Potom jsme objevili Unipi, obchodník Filip Mekyska nám podal vstřícnou ruku a začali jsme spoustu věcí řešit společně. V Unipi nám vyšli hodně vstříc, za to díky. Ať už s celkovým přístupem, tak s technickou podporou i cenovou politikou. Nyní jsme ve fázi, že doprodáváme náš hardware, co máme, a pak už budeme používat jen Unipi.

Hardware jsme customizovali pro nás, cokoliv jsme potřebovali, tak funguje

Unipi je pro nás skvělé, je certifikované pro průmyslové použití, zařízení má profi rozhraní na Modbus, umožňuje připojení teplotních čidel, má digitální vstupy a výstupy, což na tom starém hardwaru nemáme. Je to velká pomoc, protože nám umožňuje řídit vytápění bojleru i ovládat další spotřebiče.

Za mě je to stabilní hardware na ověřené linuxové platformě – v Linuxu pracujeme doopravdy přes 20 let. Hardware je prostě skvělý, upravili jsme si ho pro naše potřeby, cokoliv jsme potřebovali, tak funguje. Líbí se mi, že Unipi je česká firma, kterou rád podpořím.

Jakým způsobem Unipi Neuron sbírá data a co se s nimi dál děje?

PLC Neuron S103 je instalován u zákazníků, kde je tou hlavní komunikační platformou: komunikuje se střídači, bateriemi, nabíječkami, bojlery, se všemi zařízeními, posbírá data a zabalí je do balíčku, který posílá do našeho datacentra. Neposílá to do Číny. V cloudu následně probíhá větší logika, jako jsou výpočty, grafování, nastavení, zobrazení a podobně.

Přes co probíhá komunikace kontroléru se střídačem?

Veškerá komunikace probíhá přes RS485 Modbus. Se žádným zařízením nekomunikujeme přes API a čínské cloudy, protože je to nespolehlivé a pomalé. My potřebujeme spolehlivou hardwarovou platformu, což Unipi je, navíc má galvanicky oddělenou Modbusovou sběrnici, což je skvělé.

Máme vlastní rebranding SolarPilot, což je za mě fajn. Když to nainstalujete k zákazníkovi, vypadá to profesionálně. Rozhodně to vypadá lépe než naše plastové krabičky, o tom žádná.

Proč jste zvolili právě model Neuron S103?

Potřebovali jsme hlavně rozhraní Modbus, takže RS485 a 1-Wire sběrnici na teplotní čidla a digitální vstupy a výstupy. Hledali jsme cestu nejjednoduššího a nejlevnějšího hardwaru. Vyhovuje nám, že pasuje na DIN lištu do rozvaděče.

Překvapilo mě, že hardware je skutečně dobře udělaný, to se mi opravdu líbí. Jak po té mechanické stránce, je totiž v kovové krabičce, tak i z pohledu certifikace a použitého firmwaru, kde jsou rozhraní krásně dostupná z příkazové řádky. Výborně se s nimi pracuje třeba u ovládání ledek, kdy potřebujete nějakou signalizaci, za mě rozhodně palec nahoru.

Co se týče obchodních věcí, tak přes pana Mekysku to funguje bez problémů. A když jsme potřebovali řešit nějakou technickou věc, například na Unipi Gate, tak nás spojil přímo s vývojáři, což také fungovalo výborně.

Hardware Unipi za mě nemá ve světě konkurenci. Nevím o nikom, kdo by dělal podobný hardware ve spojení se službami. Kompaktní na DIN lištu, spolehlivý, široce customizovatelný, postavený na Raspberry Pi. Pro nás je velká devíza, když v tom běží Linux. Máme díky tomu obrovskou podporu knihoven a flexibility.

Někteří naši zákazníci se u modelu S103 obávali o výdrž SD karet – měli software napsaný způsobem, kterým se SD karta rychle opotřebovala. Jaký na to máte lék?

To je přesně to, o čem jsem mluvil. Máme 20 let zkušeností a už jsme si spoustou věcí prošli. V minulosti, ještě když neexistovaly Mikrotiky, routery pro internetové providery, tak jsme vyvíjeli vlastní router na Linuxu, který běžel na SD kartě. Vyzkoušeli jsme si, co ty SD karty vydrží a vydali jsme se cestou, že na SD kartu víceméně nic nezapisujeme.

Veškeré operace probíhají v paměti nebo na RAM disku. Základ je na disk nezapisovat, pokud možno vůbec nic, pak je to zařízení nesmrtelné. Pokud tam rozjedete databázi, webové servery, aplikace, grafany, omalovánky a prostě všechno, tak vám ta karta odejde velice rychle.

K aktualizaci dat dochází každých 20 vteřin a data také odesíláte do datacenter v České republice, můžete přiblížit hlavní přínos pro zákazníka?

Vzhledem k tomu, že pracujeme pro poskytovatele internetu, řešíme bezpečnost, jak datacenter, tak i u poskytovatelů internetu, přes náš software a jsme v tom zběhlí. To, že si dnes každý nainstaluje čínský cloud na každou hloupost včetně střídače, je cesta do pekel.

Z bezpečnostních důvodů, když u zákazníka nainstalujeme SolarPilot, často odpojujeme Wifi dongle a čínský výrobce už nemá přístup do střídače, neudělá s tím nic. Málokdo si uvědomuje, co se může stát, když Čína pošle software, který vám z toho udělá cihlu na zdi. Už s tím nic neuděláte, nikdy to nerozchodíte.

Dnes je taková doba: na každou žárovku máte aplikaci

Kdyby nedejbože chtěl, začne měnit frekvenci sítě, napětí a kdoví jaké jiné parametry. To je dnes všechno jen software. Jde o velký bezpečnostní hazard, ale lidé to neřeší. Chtějí vidět aplikaci, kde jim skáčou různá data. Ukáže se jim, kolik ušetřili tun CO 2 a kolik vlastně vysázeli stromečků. Taková informace je naprosto k ničemu. Ale dnes je taková doba: na každou žárovku máte aplikaci.

Data sbíráme po 20 vteřinách, přijde nám to dostatečné rozlišení, abychom s tím mohli pracovat. Jsme schopni to snížit na 5 či 1 vteřinu v určitých případech, například při službách výkonové rovnováhy, jak požaduje ČEPS, kdy v případě nedostatku elektřiny začnete vybíjet baterie. Pokud bude přebytek elektřiny, začnete cíleně nabíjet baterie. Na to je potřeba rychlejší interval vyčítání a ovládání, než je 20 vteřin.

Naše aplikace běží jak na webu, tak na telefonu a je plně responzivní. Funguje na všech operačních systémech, takže nemusíte vyvíjet speciální aplikaci pouze pro telefony ať už Android či Apple.

Máme dvě datacentra v Praze, s kompletní zálohou každou hodinu. Kdyby shořel jeden dům, data jsou ve druhém. Nyní jsme v procesu updatu našeho datacentra: na konci listopadu 2024 nám dorazil nový hardware, který má asi pětinásobný výkon toho, co jsme měli doposud. Dostali jsme se díky tomu do jiného levelu, kdy jsme schopni obsloužit tisíce jednotek bez problémů.

Nejste zastáncem prodeje přebytků elektřiny do sítě, můžete nám vysvětlit proč, a v čem spočívají výhody inteligentního řízení pro zákazníka?

Před dvěma lety byly výkupní ceny 3 koruny za 1 kWh. To pak nemusíte nic řešit, za 3 koruny zase jindy nakoupíte. Jenže pak se z toho staly 2 koruny, koruna a půl, dnes vám někdo dá korunu, tak si říkáte, že je to výborná cena. Většinou je to 50 haléřů nebo nic.

Když přejdete na SPOT, dává smysl mít inteligentní řízení, čímž dokážete ušetřit spoustu peněz. Když je vysoká cena, jedu z baterie. Je dobré mít predikci, abyste byli schopni říct, kdy baterii nabít, jestli nabíjet ze slunce nebo sítě. Máme integrované počasí, takže tuhle informaci máme.

Ušetřené peníze za přetoky v týdnu vám požerou záporné ceny přes víkend

Většinou když přejdete z fixu, tak na SPOTu je špička ráno kolem 8. hodiny, kdy je nejdražší elektřina, poté je špička kolem 7. nebo 8. hodiny večer. Takže jde o to, překonat levně tyhle drahé špičky. Ovšem když jste na SPOTu, často se stává, pravidelně o víkendech, že je záporná cena elektřiny. Letos byl rekord mínus 3 koruny 40 haléřů za každou kWh.

Měli jsme zákazníka, který přes týden spotřebovává, takže přetoků moc nemá, ale něco mu vzniká, ale přes víkend měl hodně přetoků při záporných cenách. Říkal, že mu přišla od ČEZ faktura za výkup elektřiny za 2 měsíce a byla tam 1 koruna. Protože to, co našetřil za lepší ceny přetoku v týdnu, mu požraly záporné ceny přes víkendy.

Dnes už máte v autě baterie s energií 60–100 kWh, tam už dává smysl načasovat nabíjení v noci, kdy je nejlevnější SPOTová cena. Věcí, se kterými se dá na SPOTu pracovat, je opravdu mnoho.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Chceme pořád posouvat SolarPilot dál. Nabírat více klientů a specializovat se na firemní zákazníky, při větších fotovoltaikách to určitě smysl dává. Máme bateriové úložiště, které jsme postavili a dokážeme jej řídit inteligentně. Máme kontakty na firmy, které řídí třeba 400kWh bateriové úložiště a chtěly by s námi spolupracovat na řízení větších elektráren, kde má doopravdy smysl na tom SPOTu pracovat.

Firmy, které mají řešení pro domácí zákazníky, často větší řešení neumí. Nezvládají větší střídače, neumí vyšší výkony, nedokážou posbírat data ze tří zařízení a spojit je do jednoho. Naše řešení je připojené k více než 70 různých typů střídačů, bez problémů komunikaci integrujeme a posíláme veškerá data do jednoho českého cloudu.

Chceme naše řešení postavit čistě na Unipi, protože nám plně vyhovuje. Ukazuje se, že zákazníci jsou ochotní si za kvalitu připlatit. Pro nás je Unipi řešení jednoduché, spolehlivé, pěkně vypadá a hlavně je to profesionální řešení.

