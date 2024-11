TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fotovoltaika pro firmy bez kompromisů: Proč si vybrat nezávislého projektanta místo zakázky na klíč

Fotovoltaika pro firmy bez kompromisů: Proč si vybrat nezávislého projektanta místo zakázky na klíč

Dodavatel projektové dokumentace je jednou z nejdůležitějších otázek, kterou potřebuje vyřešit firma poptávající fotovoltaiku. Na co se zaměřit a na co si dát pozor?

Fotovoltaické elektrárny mají stále významnější roli v energetickém mixu České republiky a představují ekonomicky výhodný a udržitelný zdroj elektřiny. Investice do solárních elektráren je rozumným krokem pro mnoho firem, které chtějí využít sluneční energii jako čistý zdroj pro svůj provoz. Fotovoltaika je zajímavá také pro bytová družstva a společenství vlastníků usilující o stabilní a ekologický zdroj energie pro své objekty a stejně tak pro investory do solárních parků, kde je výroba elektřiny ze slunce hlavním předmětem podnikání.

Firmy, které se pouštějí do výstavby fotovoltaiky, jsou různé. Na začátku výstavby se ale potýkají se stejnými nebo podobnými otázkami. A jednou z nejdůležitějších otázek, kterou je třeba vyřešit, je otázka dodavatele projektové dokumentace.

Bez projektu se neobejdete

V tomto článku se věnuji především fotovoltaice pro firmy a proto je určitě dobré hned na začátku zmínit, že pro stavbu FVE o výkonu vyšším než 50 kWp (v r. 2025 se tento limit zvýší) potřebujete stavební povolení a k jeho získání je nezbytné vypracování projektu od autorizovaného projektanta elektro. Projektová dokumentace je tedy vyžadována zákonem, bez ní se jednoduše neobejdete. Úředník bude spokojen, pokud dodáte projektovou dokumentaci zpracovanou dle aktuální vyhlášky 131/2024 Sb. a dle dalších předpisů souvisejících se stavebním zákonem. Co úřad již zajímat nebude, je dlouhodobá rentabilita a bezpečnost vašeho projektu. Je tedy na vás, jako investorovi, poohlédnout se po takovém dodavateli projektové dokumentace, kterému budou ležet na srdci především vaše zájmy.

Kdo může projekt vypracovat

Ze zákona může projekt vypracovat pouze autorizovaný projektant elektro. Konkrétně se jedná o obory, které mají příslušné oprávnění dle autorizačního zákona. Jsou to obory Technologická zařízení staveb (IT00, TT00) a Technika prostředí staveb – Elektrotechnická zařízení (IE02, TE03). A vy máte v zásadě dvě možnosti, kde takového projektanta vzít. Zpracování projektu vám může nabídnout přímo dodavatel fotovoltaiky a nebo se můžete obrátit na nezávislého projektanta.

První varianta se na první pohled může jevit jako levnější a dodavatel se vás bude pravděpodobně snažit přesvědčit, že i výhodnější, ale stačí se trochu zamyslet nad motivy zúčastněných, aby bylo jasné, že se velmi pravděpodobně bude jednat o šetření na nesprávném místě, které může přinést velké ztráty do budoucna. Na začátku může být malá úspora a na konci projekt, který je dlouhodobě nerentabilní, náročný na údržbu a v nejhorším případě i nebezpečný. Ač to nemusí být na první pohled zřejmé, tak u takového projektu nemáte záruku, že dodržuje všechny náležitosti dané zákonem a můžete se tak vystavovat riziku postihu ze strany úřadů.

Rizika dodávky fotovoltaiky na klíč

Zřejmou nevýhodou dodávky fotovoltaiky na klíč včetně projektové dokumentace je možný střet zájmů. Firma, která zajišťuje jak projektovou dokumentaci, tak realizaci, může preferovat materiály, dodavatele a postupy, které jí přináší co nejvyšší zisk a které nemusí být ideálním řešením pro daného klienta.

Pojďme se ale také podívat na otázku, co to vlastně je fotovoltaika na klíč. Pravděpodobně byste očekávali, že se za tím skrývá jednoduše dodávka všech služeb od A do Z. A v ideálním světě by tomu tak také mělo být. Firma, která nabízí fotovoltaiku na klíč, by vám měla zařídit celý proces nutný pro fotovoltaické elektrárny. Tedy zajistit vše od projektové dokumentace, výběru vhodných komponent, vyřízení žádosti o dotace a vyřízení stavebního povolení, až po samotnou instalaci zakončenou předáním dokumentace skutečného provedení stavby a kladné revizní zprávy. Bohužel nežijeme v ideálním světě a takto jednoduše to mnohdy nefunguje.

Než se rozhodnete pro variantu na klíč, určitě doporučuji pečlivě si nabídku prostudovat a zaměřit se především na část „cena díla nezahrnuje“. Může se například stát, že zjistíte, že nabídka neobsahuje dodávku či úpravy hromosvodu, nebo také součástí projektu nebude trafostanice, kabelový přívod VN, či úpravy stávající rozvodny VN. To, že se firma realizující projekt zříká jakýchkoli úprav na hromosvodu, se stává možná častěji, než byste čekali.

Kromě toho, že nabídka na klíč nemusí být ve skutečnosti tak úplně na klíč, můžete během realizace a provozu narazit na další problémy. Mimo jiné doporučuji dát si pozor na dodržení požadavku na odborné vedení stavby stavbyvedoucím dle požadavku stavebního zákona či osazování přepěťových ochran na straně DC dle normového požadavku. Je určitě také užitečné zamyslet se nad tím, jestli budou instalovány ty opravdu nejúčinnější technologie a FVE panely a nebo jestli budou použity materiály z výprodejových zásob. Pro bližší informace o nejvýkonnějších a nejúčinnějších FVE panelech na českém trhu se můžete podívat na tento článek.

Pokud si na tohle všechno nedáte pozor, může být provoz z hlediska dlouhodobé životnosti neekonomický a v horším případě i životu nebezpečný.

Spolehněte se na nezávislého autorizovaného projektanta

Zkušený autorizovaný projektant je zárukou, že všechny výše zmíněné aspekty vaší fotovoltaické elektrárny budou v pořádku. Není spojen s konkrétní firmou či dodavatelem a jeho cílem je takové řešení, které bude pro klienta ziskové v časovém horizontu celé životnosti projektu a které umožní bezproblémový a bezpečný provoz, který splní všechny legislativní náležitosti a nepřekvapí do budoucna nečekanými náklady na údržbu. Další výhodou nezávislého projektanta může být širší rozsah působnosti v oboru elektro, a tak při spojení fotovoltaiky a služby výkonové rovnováhy zabijete doslova dvě mouchy jednou ranou.

Jak vybrat projektanta

Jak už bylo uvedeno výše, může projekt FVE vypracovat pouze autorizovaný projektant elektro s příslušným oprávněním dle autorizačního zákona. V případě fotovoltaiky pro firmy je také důležité, aby projektant měl prokazatelné zkušenosti s prací na projektech podobného rozsahu. Návrh umístění několika solárních panelů na střechu rodinného domku je opravdu něco jiného, než projekt solárního parku o výkonu 500 kWp.

Co by měl kvalitní projekt obsahovat

Požadovaný obsah projektové dokumentace je daný vyhláškou o dokumentaci staveb 131/2024 Sb. Od 1. 1. 2024 zde platí také povinnost před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb.

Co by v dokumentaci nemělo chybět:

Výpočty a protokoly

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol řízení rizika dle ČSN EN 62305-2

Protokoly uzemnění VN a NN a jejich návrhy

Návrh výpočtu impedance smyčky pro jištění

Způsob uložení kabelových vedení

Návrh průřezu kabelového vedení VN

Popis nutných úprav stávajících rozvodů

Popis kabelové trasy

Statický posudek

PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení

Výkaz výměr

Manuály a datalisty

Dispečerské řízení FVE a regulace výkonu (Při instalovaném výkonu nad 100 kWp)

Pojďme se na jednotlivé položky podívat podrobně:

Protokol o určení vnějších vlivů

Jedná se o protokol, který je základním podkladem pro návrh celého technologického řešení. Projektant s odbornou komisí zde stanoví pro každou stavbu specifické vnější vlivy. Jedná se o protokol dle ČSN 33 2000-5-51 a vnější vlivy jsou například teplota okolí, nadmořská výška, výskyt vody a cizích pevných těles, mechanické namáhání pro ráz a vibrace, sluneční záření, seismické účinky, bouřková činnost, vítr, sněhová pokrývka, námraza, přístupnost osob atp. Bez tohoto protokolu nelze vyhotovit výchozí revize.

Protokol řízení rizika podle ČSN EN 62305-2, ed. 2

Je základním podkladem pro návrh ochrany před bleskem a měl by být zpracován už v dokumentaci pro stavební povolení. Každá stavba je specifická svou geolokací a rozměry. Geolokace má vliv na bouřkovou činnost, někde jsou bouřky četnější, někde naopak mírnější. To platí i pro naši malou ČR. Bouřková činnost, přítomnost okolní zástavby a rozměry stavby včetně její výšky pak mají zásadní vliv na míru rizika. Jedná se o rizika ekonomické ztráty ale i rizika úrazu či ztráty lidského života. Ochrana před bleskem dokáže tato rizika minimalizovat. Je nutné také zmínit, že ochrana před bleskem je v ČR díky vyhl. 146/2024 Sb. § 26 závazná.

Protokoly uzemnění VN a NN a jejich návrhy

Uzemnění konstrukcí, trafostanic, ochrany před bleskem i kabelových tras mají své normové požadavky a hodnoty. Jejich správný návrh a provedení je potřeba provést a ověřit výpočtem. Vychází z naměřených hodnot rezistivity půdy a v případě, že dle výpočtu bude uzemnění nevyhovující je potřeba zvolit vhodná opatření. Jedná se o další nezbytnou část dokumentace pro provádění stavby, která prokazuje správnost návrhu.

Návrh výpočtu impedance smyčky a jištění pro kabelové trasy

Tento výpočet slouží pro komplexní návrh kabelové trasy a jejího jištění. Bez tohoto výpočtu nelze prokázat, pro jaké podmínky projektant trasu navrhoval. Kabely mají různé způsoby uložení (v zemi, na vzduchu, v trubce, žlabu, ve zdi, v souběhu s ostatními kabely) a to ovlivňuje jejich zatížitelnost díky zahřívání klidně až o 40 %. Správná optimalizace kabelové trasy mnohdy ušetří nemalé náklady a zajistí dlouhodobý spolehlivý provoz.

Způsob uložení kabelových vedení „Řezy“

Řezy kabelových tras jsou vyžadovaným dokumentem již ve fázi projektu pro povolení záměru stavby. Je to také nejjednodušší způsob, jak zhotoviteli stavby „namalovat“ a určit způsob nebo hloubku uložení v konkrétním místě trasy. Řezem lze také snadno znázornit způsob souběhu či křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. V případě projektování kabelových tras v zemi, je nutné znát polohu stávajících inženýrských sítí z důvodu dodržení ČSN.

Návrh průřezu kabelového vedení VN

Návrh kabelového vedení VN je od kabelů NN zcela odlišný. Kabely VN se navrhují na zkratovou odolnost, aby se v případě poruchy neohřály nad přípustnou mez, nebo v horším případě neshořely. V místě připojení kabelu VN je potřeba znát zkratové poměry sítě. Z těchto parametrů lze vypočítat minimální průřez vodiče, který lze použít. Rozdíl ceny za samotné kabely VN oproti optimalizaci výpočtem může být až dvojnásobný.

Popis kabelových tras

Není důležité, zda se na stavbě vyskytuje pouze jeden kabel nebo je jich více. Každý silový kabel by měl být popsán v technické zprávě alespoň několika větami, ze kterých bude jasné, odkud a kam vede a kde je připojen na stávající rozvody.

Popis nutných úprav stávajících zařízení a technické řešení

V každé dokumentaci by měla být popsána základní úprava stávajících zařízení a rozvodů. V dokumentaci pro povolení stavby se stačí zmínit, ale z dokumentace pro provádění stavby by mělo být v podrobnostech zřejmé, jaké úpravy se musí provést.

Statické posouzení střechy

Jedním z technických požadavků na stavby, které vyžaduje stavební zákon, je mechanická odolnost a stabilita. Tento požadavek lze splnit zpracováním statického posudku, jehož závěr může například znít „Střechu lze přitížit 25 kg/m2. Každý projektant by měl zákazníka informovat o nutnosti zpracování tohoto dokumentu. Tento dokument by dle stavebního zákona měl být součástí projektové dokumentace. V rámci smluvních vztahů lze upřesnit, kdo tento požadavek bude plnit.

Požárně bezpečnostní řešení – PBŘ

Další ze zákonných požadavků na stavby je požární bezpečnost. Pro dokument PBŘ platí stejná pravidla, jako pro statické posouzení. Tento dokument by dle stavebního zákona měl být součástí projektové dokumentace. V rámci smluvních vztahů lze upřesnit, kdo tento požadavek bude plnit.

Výkaz výměr

Jedná se o soupis materiálu a prací, dle kterých lze zadat společně s projektovou dokumentací poptávku realizačním firmám. Jedná se tedy o jednotný dokument, díky kterému lze jasně porovnat cenové rozdíly mezi poptávanými zhotovitelskými firmami a jejich službami. Měl by být součástí každé dokumentace pro provádění stavby.

Manuály a datalisty

Důležitá část dokumentace zajišťující komfort pro provádění stavby a také dokumentace skutečného provedení stavby. V případě, že bude nutné cokoliv ověřit, nastavit, nebo si jen připomenout správný postup montáže či vzájemného odstupu technologií, je takový manuál na stavbě nepostradatelný. V dokumentaci skutečného provedení stavby je důležitý z důvodu servisu (výměny panelů, střídačů). Po 10 a více letech provozu FVE, již nemusí být na internetu dohledatelný.

Dispečerské řízení FVE a regulace výkonu

FVE s instalovaným výkonem 100 kWp a více musí být dle zákona vybavena zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny elektřiny a je třeba udržovat toto zařízení v provozuschopném stavu.

Kvalitní projekt jako dlouhodobě chytré řešení

Investice do fotovoltaické elektrárny je, jak už jsem zmínil na začátku tohoto článku, rozumným krokem k dlouhodobě udržitelné energetice a k lepšímu životnímu prostředí pro nás všechny.

Výběr správného projektanta hraje zásadní roli v tom, zda bude provoz vaší fotovoltaické elektrárny dlouhodobě rentabilní a bezpečný po celou dobu její životnosti. Nezávislý autorizovaný projektant vám vypracuje projektovou dokumentaci, která bude přizpůsobena vašim konkrétním potřebám a optimalizovaná z hlediska kvality, nikoliv jen ceny.