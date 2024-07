TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Photomate na Intersolaru 2024: nový asymetrický střídač, řízení podle spotu, nabíjení elektromobilů

Photomate na Intersolaru 2024: nový asymetrický střídač, řízení podle spotu, nabíjení elektromobilů

Photomate, přední dodavatel technologií v oblasti obnovitelných zdrojů, se zúčastnil veletrhu Intersolar 2024, kde představil novinky ve svém portfoliu. Photomate přináší kompletní řešení v oblasti fotovoltaických elektráren včetně měničů, bateriových systémů, tepelných čerpadel a nabíječek, a to vše s důrazem na vysokou úroveň servisu.

Nový třífázový asymetrický střídač Huawei pro domácnosti a baterie se zárukou 15 let

Jedním z hlavních novinek roku 2024 je nový třífázový asymetrický střídač Huawei pro rezidenční aplikace. Tento střídač se špičkovým výkonem 12 kilowattů, přináší flexibilitu s možností individuálního nastavení pro každou fázi až do 4,4 kilowattů. K tomu se přidávají bateriové systémy s kapacitou od 7 do 21 kilowatthodin na jednotku, které lze kombinovat až do 42 kilowatthodin na střídač. Velmi neobvyklá a nadstandardní je záruka na baterii 15 let a 12 000 cyklů.

Zajímá vás, jak nový střídač a baterie vypadají? Podívejte se na video z veletrhu Intersolar 2024.

Výkonné střídače a baterie pro firmy

Pro komerční sektor přináší Photomate nový střídač s výkonem 150 kilowattů, který je kompatibilní s optimizéry a doplněný o bateriový systém s kapacitou až 200 kilowatthodin. Tyto systémy lze rozšířit až na 4 megawatthodiny, což je dostatečná kapacita pro širokou škálu aplikací.

Řídicí systém pro nejnižší ceny elektřiny

Photomate využívá energetický řídící systém společnosti EnergoStation, který je navržen tak, aby zajišťoval co nejnižší cenu elektrické energie. Tento systém optimalizuje energetické toky v rámci výrobních podniků a umožňuje efektivní správu výroby, spotřeby a akumulace energie. Modulární design systému umožňuje postupné rozšiřování funkcí podle potřeb zákazníka, což snižuje pořizovací náklady.

Jakou má řídicí systém podobu a co všechno umí? Dozvíte se ve videu.

Tepelná čerpadla pro domácnosti i pro firmy

Photomate nově pod svou značkou nabízí i tepelná čerpadla typ vzduch-voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Tato tepelná čerpadla, určená pro komerční i rezidenční sektor, využívají syntetická nebo přírodní chladiva. Vyznačují se vysokou účinností, výstupní teplotou až 75 °C, nízkou hlučností a provozem až do venkovní teploty −25 °C. Tepelná čerpadla jsou navíc vybavena dotykovým displejem s intuitivním ovládáním všech parametrů, mobilní aplikací pro ovládání a online diagnostickým nástrojem pro řešení případných problémů. Tím je zajištěna vysoká úroveň technické podpory před i po instalaci.

Rychlé nabíjení elektromobilů

Stále častěji poptávanou službou je nabíjení elektromobilů, a v nabídce Photomate proto najdete i špičkovou nabíjecí stanicí s výkonem až 400 kilowattů. V rámci strategického partnerství s renomovaným výrobcem Ekoenergetyka (y je schválně) nabízí Photomate nabíječky s výkonem od 40 kilowattů až po téměř 2 megawatty. Tyto nabíječky jsou vybaveny platebními terminály a vzdáleným přístupem pro snadné zprovoznění a údržbu, což z nich činí ideální řešení pro moderní nabíjecí infrastrukturu.

Společnost Photomate tak na veletrhu Intersolar 2024 potvrdila své místo mezi lídry v oblasti dodavatelů řešení obnovitelných zdrojů a představila technologie, které přinášejí nové možnosti a výhody pro domácnosti i komerční sektor.

Photomate je česká společnost se sídlem v Českých Budějovicích. Své pobočky však má v 12 zemích Evropy a najdete ji i v zemích Střední Asie.