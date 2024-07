TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Chytré řízení energie snižuje náklady a optimalizuje fotovoltaické systémy

Chytré řízení energie snižuje náklady a optimalizuje fotovoltaické systémy

Chytrým řízením lze obejít plánované zvýšení poplatků obchodníků: Energetika a fotovoltaické elektrárny v 21. století.

V posledních letech došlo k výraznému nárůstu domácností využívajících fotovoltaické elektrárny. Tento trend však přináší nové výzvy a náklady pro dodavatele energií. Přední energetická společnost innogy jako první na trhu zareagovala zvýšením ceny elektřiny ze sítě pro majitele solárních elektráren, což vyvolalo smíšené reakce. Zatímco solárníci chápou, že vyšší náklady na vyrovnávání sítě by neměli platit ti, kteří solární panely nemají, tento krok otevírá prostor pro chytré řízení energie.

Odchylka je rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou spotřebou nebo výrobou elektřiny. Pro obchodníky je odhad spotřeby fotovoltaických elektráren obtížný, protože výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je proměnlivá. V praxi obchodníci nakupují energii pro své portfolio na každou čtvrthodinu a za přesnost odhadu zodpovídají. Nepřesná předpověď počasí může způsobit výrazné odchylky, které je třeba kompenzovat pomocí Služeb výkonové rovnováhy (SVR). Tyto služby jsou však nákladné, a proto obchodníci zavádějí dodatečné poplatky pro majitele fotovoltaických elektráren.

Chytré řízení energie je klíčové pro optimalizaci nákladů a zvýšení efektivity fotovoltaických systémů. Jedním z nejpokročilejších systémů na trhu je řídicí systém Infigy, moderní regulační systém energetických zařízení vyvíjený a vyráběný v České republice. Tento systém integruje fotovoltaiku, baterie, bojler, tepelné čerpadlo a další zařízení do jednoho celku, který je schopen řídit podle fotovoltaiky nebo spotových cen s ohledem na komfort uživatele. Infigy využívá přesný datový model se strojovým učením, který na základě historických dat, aktuálního stavu zařízení, předpovědi počasí, spotových cen a uživatelského nastavení predikuje energetické potřeby následujícího dne. Chytré řízení je vhodné i pro fotovoltaiky, které nevyužívají spotové obchodování.

Uživatel do tohoto řízení nemusí vůbec zasahovat. Systém dokáže předpovědět, zda si objekt vystačí s vlastní energií či nikoliv, a jeho prioritou je vždy akumulace energie z fotovoltaiky a až následně nákup nebo prodej energie podle spotových cen.

Příkladem jeho efektivního řízení je slunečný den, kdy systém odhaduje množství energie pro prodej, prodává ji v ranních hodinách a naopak akumuluje energii v době, kdy je prodej nevýhodný. Ve večerní špičce Infigy predikuje potřebu energie v domě do ranních hodin a nadbytek energie v baterii prodává do sítě. V zimních měsících přesouvá spotřebu do období s nejnižšími cenami na spotovém trhu. Součástí systému je moderní webová aplikace, která uživateli poskytuje široké možnosti nastavení a přístup ke všem datům online.

Jak vyzrát nad zbytečným poplatkem?

Řešením může být chytré řízení energie pomocí moderních regulačních systémů, jako je Infigy. Díky strojovému učení a přesnému datovému modelu Infigy predikuje spotřebu a výrobu na základě historických dat, aktuálního stavu zařízení a předpovědi počasí. To umožňuje přesnější plánování a minimalizaci odchylek. Což následně zohledňují i progresivní dodavatelé elektřiny, kteří díky chytrému řízení mohou dát lepší ceny svým zákazníkům.

Infigy spolupracuje s progresivními obchodníky, jako jsou Deltagreen a bezDodavatele, kteří aktivně hledají řešení pro zvyšující se ceny za odchylku. Tito obchodníci díky přesným datům zlepšují své predikce a snižují náklady na řízení odchylek. Pokud klient zpřístupní svá data díky chytrému řízení Infigy, tak se dokáže minimalizovat odchylka a pro dodavatele je lépe predikovatelné, jaké změny v síti mohou přijít.

Aktuální situace na trhu s energií přináší nejen výzvy, ale i příležitosti. Chytré regulační systémy, jako je Infigy, mohou výrazně snížit náklady na odchylky a přinést výrazné slevy pro zákazníky. Výběr správného regulačního systému a obchodníka s energií je klíčový pro dosažení maximální efektivity a úspor.

Závěr

Zvyšující se poplatky za elektřinu ze sítě pro majitele solárních elektráren zdůrazňují nutnost implementace chytrých regulačních systémů. Tyto systémy nejenže pomáhají obchodníkům lépe předpovídat spotřebu a výrobu, ale také přinášejí úspory pro koncové zákazníky. V době, kdy se energetický trh rychle mění, je důležité hledat inovativní řešení, která zajišťují stabilitu a efektivitu celého systému.

Plánování využití energie je na základě datového modelu Infigy, který kombinuje následující vstupy:

Cena spotového trhu: Aktuální ceny energie na trhu

Odhad venkovní teploty: Předpověď počasí

Odhad výroby FVE: Kolik energie vaše FVE vyrobí

Odhadovaná spotřeba: Očekávaná spotřeba vaší domácnosti

Aktuální stav zařízení: Stav a dostupnost vašich zařízení

Uživatelské nastavení: Vaše preferované teploty a další nastavení

Jiří Šizling dodává: „Tyto vstupy umožňují vytvořit přesný plán na celý den. Díky němu víme, kdy a co nabíjet za nízké ceny na spotovém trhu a které komponenty napájet přímo z vaší FVE.“