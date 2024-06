TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Společnost Fronius na veletrhu Intersolar 2024

Společnost Fronius na veletrhu Intersolar 2024 Na čem při energetické transformaci opravdu záleží

Na letošním veletrhu Intersolar Europe, který se konal od 19. do 21. června v Mnichově, společnost Fronius opět ukázala, proč je tento rakouský solární průkopník nedílnou součástí odvětví. Výzvou „Meet the Solutions“ pozval poskytovatel řešení ke svému stánku dlouhodobé partnery, tisk a všechny zájemce o obnovitelné zdroje energie a představil nové produkty a řešení, aby se 24 hodin slunce stalo realitou.

„Choose what matters“

Návštěvníci stánku Fronius byli přivítáni tímto doporučením, protože letošní vystoupení nebylo jen ve znamení nesčetných výrobních novinek. Spíše šlo o to, prezentovat se veřejnosti jako dlouhodobě etablovaný poskytovatel kompletních řešení v oblasti obnovitelných zdrojů. Společnost Fronius věnovala tomuto mottu celou stěnu s tématem „24 důvodů, proč Fronius“. Výrobky s dlouhou životností, špičková kvalita služeb a zodpovědné využívání zdrojů jsou jen tři příklady z mnoha důvodů, proč si vybrat společnost Fronius. Kromě toho rakouský rodinný podnik upozornil na důležitost evropské přidané hodnoty v solárním průmyslu.

Fronius Argeno – maximum energie

Zcela nový střídač Fronius Argeno ve výkonové třídě 125 kW kombinuje nejvyšší účinnost a spolehlivost. Toto vysoce výnosné řešení je speciálně navrženo pro komerční fotovoltaické projekty. Díky inovativní technologii karbidu křemíku minimalizuje řetězový střídač konverzní ztráty a dosahuje pozoruhodné maximální účinnosti 99,1 %. Se svými deseti výkonnými MPP trackery optimalizuje Fronius Argeno energetický výnos fotovoltaických systémů i při různých orientacích a sklonech fotovoltaických panelů. Střídač, který bude k dispozici od podzimu 2024, nabízí všestranné možnosti instalace, různé možnosti připojení a široký rozsah napětí. Díky osvědčenému servisu a podpoře Fronius Support a nejvyšším standardům kvality a bezpečnosti je střídač vyrobený v Evropě optimální volbou pro vaše zákazníky.

Fronius Verto – flexibilní univerzální řešení

Druhou „novou tváří“ na stánku společnosti Fronius byl střídač Fronius Verto ve výkonových třídách 25–33 kW, který byl vyvinut především pro cílové skupiny malých a velkých komerčních a zemědělských podniků a bytových domů. Díky své multi-MPPT koncepci, vysokoproudovým trackerům MPPT, širokému rozsahu vstupního napětí a inovativnímu řízení zastínění umožňuje Fronius Verto maximální flexibilitu při navrhování systému. Různá orientace nebo sklon fotovoltaických panelů a zastínění nepředstavují pro Fronius Verto žádný problém. Systém doplňují osvědčené funkce Fronius, jako je jednoduchá instalace a uvedení do provozu, otevřená rozhraní pro širokou škálu možností správy systému a propojení sektorů a evropské zabezpečení dat.



Hlavní stánek společnosti Fronius na veletrhu Intersolar 2024 Hlavní stánek společnosti Fronius na veletrhu Intersolar 2024

Fronius Verto: Se střídačem Fronius Verto nejsou problémem ani návrhy složitých systémů s různou orientací nebo sklonem fotovoltaických panelů. Fronius Verto: Se střídačem Fronius Verto nejsou problémem ani návrhy složitých systémů s různou orientací nebo sklonem fotovoltaických panelů.



E-mobilita na dvou veletržních stáncích

Kromě veletrhu Intersolar byla společnost Fronius zastoupena také na výstavě Power2Drive Europe, jen krůček od hlavního stanoviště. Vše se tam točilo kolem e-mobility, takže nemohl chybět oblíbený Fronius Wattpilot. Na veletrhu byl opět představen flexibilní a inteligentní nabíjecí box pro elektromobily, který je k dispozici jak pro trvalou instalaci, tak pro přepravu. S tím rozdílem, že Fronius Wattpilot má letos v rukávu několik prestižních ocenění. Kromě již dříve vyhlášené ceny German Innovation Award přesvědčil Fronius Wattpilot Home 11 J také v testu FV nabíjecích stanic ADAC 10/2023 a stal se jednoznačným vítězem jako nejlevnější a zároveň nejlepší nabíjecí box.

Na veletrhu bylo zastoupeno také cloudové softwarové řešení Fronius EMIL, které inteligentně přizpůsobuje řízení nabíjení v rámci společnosti provozním požadavkům na výkon a zabraňuje tak přetížení. To má pomoci především společnostem, jejichž infrastruktura pro nabíjení je kvůli rostoucí flotile elektromobilů vytížena na hranici svých možností. Bez ohledu na to, kde a kdy. Fronius EMIL umožňuje přímou vizualizaci a kontrolu všech procesů nabíjení v systému podnikové mobility prostřednictvím vzdáleného přístupu. Společnosti tak mohou pohodlně spravovat svůj elektrický vozový park ve všech závodech pomocí několika kliknutí a účinně chránit nabíjecí infrastrukturu před přetížením.

Mnoho osvědčeného – ještě více nového

Kromě dobře známého portfolia řešení společnosti Fronius, které mělo na veletrhu také své stálé místo, to byly především četné inovace, které ke stánku přilákaly návštěvníky z celého světa. Oblíbená řada střídačů Fronius GEN24 také uvítala nový přírůstek do rodiny: Fronius Symo GEN24 12.0 a 12.0 Plus SC rozšiřují oblíbenou řadu střídačů pro domácnosti o další výkonovou třídu.

Společnost Fronius představila další produktovou novinku v oblasti digitálních řešení, a to nástroj usnadňující výpočet nákladů na energii. Funkce Solar.web Premium, která bude uvedena na trh ještě v roce 2024, umožní inteligentní optimalizaci domácích úložišť na základě flexibilních tarifů elektřiny.

Ústředním tématem výstavního stánku společnosti Fronius bylo záložní napájení. Kromě nedávno představeného PV Pointu Comfort, který na rozdíl od PV Pointu již integrovaného ve střídači napájí také zásuvku v paralelním síťovém provozu, byly představeny nové komponenty pro variantu záložního napájení Full Backup: Fronius Backup Switch a Fronius Backup Controller. Obě komponenty lze rychle a bez velkých nároků na prostor instalovat do skříňky měřiče. Cenově výhodný spínač Fronius Backup Switch umožňuje ruční aktivaci záložního napájení, zatímco Fronius Backup Controller zajišťuje automatické přepnutí a zase návrat do normálního provozu, jakmile je síť k dispozici.

Stručně řečeno, na letošním veletrhu Intersolar bylo na stánku společnosti Fronius představeno pestré spektrum individuálních řešení, která působivě podtrhují stále větší zaměření na samospotřebitele. Systémové prostředí společnosti Fronius je stále hustší a rakouský rodinný podnik nyní pokrývá velkou část potřeb majitelů fotovoltaických systémů a těch, kteří se jimi ještě chtějí stát. Fronius tak demonstruje, že evropské společnosti jsou stále inovačními jedničkami na solárním trhu a vysílá velmi jasný signál pro regionální přidanou hodnotu.

„Intersolar 2024 nám opět ukázal, jak důležité je pro společnosti ve fotovoltaickém průmyslu propojit se a spolupracovat napříč Evropou a nenechat si ujít jejich inovační sílu. Jako rakouská společnost jsme hrdí na to, že jsme důležitou součástí energetické transformace a dále rozvíjíme naši vizi 24 hodin slunce,“ shrnuje své dojmy z veletrhu Harald Scherleitner, nový vedoucí obchodní jednotky Solar Energy.



Digitální nástroje: Inteligentní optimalizace domácího úložiště na bázi flexibilních tarifů elektřiny se díky nové funkci Solar.web Premium stává realitou. Digitální nástroje: Inteligentní optimalizace domácího úložiště na bázi flexibilních tarifů elektřiny se díky nové funkci Solar.web Premium stává realitou.

Harald Scherleitner, Global Director Sales & Marketing Solar Energy, Fronius International GmbH Harald Scherleitner, Global Director Sales & Marketing Solar Energy, Fronius International GmbH



Obchodní jednotka Solar Energy Obchodní jednotka Solar Energy společnosti Fronius, založená v roce 1992, vyvíjí inovativní řešení pod heslem „Energize your life.“, pomocí kterých lze vyrábět, skladovat, distribuovat a spotřebovávat solární energii hospodárně a inteligentně. Obchodní jednotka Solar Energy společnosti Fronius umožňuje využívat každý den 24 hodin slunce a je průkopníkem budoucnosti umožňující hodnotný život, v níž energie z obnovitelných zdrojů stoprocentně pokrývá celosvětovou spotřebu. Udržitelný vývoj a výroba našich řešení probíhají v plné míře v Evropě – především v Rakousku. Po celém světě je obchodní jednotka Solar Energy společnosti Fronius zastoupena 28 pobočkami a u svých dosud nainstalovaných střídačů se může chlubit celkovým výkonem více než 35 GW. Distribuce probíhá prostřednictvím globální kompetenční sítě montážních, servisních a prodejních partnerů. My jsme Fronius. Více než 8 000 zaměstnankyň a zaměstnanců po celém světě, současný podíl exportu 87 procent a 1 446 aktivních patentů: To jsme my, to je Fronius. Byli jsme založeni v roce 1945 jako regionální firma jednoho muže a nyní jsme globálním hráčem, což dokazuje našich 37 mezinárodních dceřiných společností a síť prodejních partnerů ve více než 60 zemích. Přesto jsme v jádru stále rodinnou firmou z Rakouska, která působí v oblasti fotovoltaiky, svařování a technologie nabíjení akumulátorů. Vždy jsme vyvíjeli výrobky a řešení pro kvalitní budoucnost a nabízeli našim zákaznicím a zákazníkům komplexní balíček: od předběžného plánování a poradenství přes průběžný monitoring až po opravárenský servis dokonale odpovídající potřebám. Jsme inovativní. Jsme zvědaví. Jsme Fronius.