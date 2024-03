Komentář: co kdybych elektromobil nabíjel z fotovoltaiky?

Elektromobil může doslova jezdit na slunce. Domácí fotovoltaiku už mají desetitisíce domácností a stále více firem. Přechodem na elektromobil majitel ušetří obrovské množství energie.

Courtesy of Tesla, Inc.

Mám úsporné benzínové auto, se kterým ročně najedu 10 000 km. Úsporné auto samozřejmě není rychlé, což mi ale vůbec nevadí. I tak spotřebuji za rok přibližně 600 litrů benzínu, což je přepočteno na energii zhruba 6000 kilowatthodin (6 MWh).

Kdybych totéž ujel s elektromobilem Škoda Enyaq, který jsme měli v redakčním testu, spotřeboval bych pouhých 2000 kWh (2 MWh).

Enyaq není ve srovnání s konkurencí nijak úsporný a současně je to ve srovnání s mým benzínem větší, těžší, ale i rychlejší auto. I tak oproti línému, úspornému a lehkému benzínu spotřebuje ke stejnému ročnímu nájezdu pouhou třetinu energie! Přechodem na elektromobil (větší, těžší, rychlejší) bych ušetřil energetický ekvivalent 400 litrů benzínu, tedy přibližně 4000 kWh (4 MWh).

I kdybych byl maximálně přísný a započetl do nabíjení všechny další faktory jako ztráty při nabíjení z veřejné sítě, přenosu elektřiny, účinnost zdrojů a další, nedostanu se dál než na polovinu.

Přechodem na elektromobil tak majitel vždy ušetří obrovské množství energie bez ohledu na to, kde bude nabíjet. A ještě víc ušetří, když bude auto nabíjet z vlastní fotovoltaiky.

10 000 km ročně? Elektromobil stačí nabíjet třikrát za měsíc

2000 kWh za rok je z domácí fotovoltaiky zcela reálné získat. Tím z bilance, která by měla elektromobil znevýhodňovat, vypadnou jak ztráty přenosem, tak emise českého energetického mixu. Auto bude jezdit na slunce, tedy zadarmo a naprosto bez emisí.

Samozřejmě zdaleka ne vždy se auto dobíjí doma a zdaleka ne vždy fotovoltaika vyrobí dostatek elektřiny v době, kdy bych doma auto nabíjel.

Na druhou stranu se bavíme o nájezdu 10 000 ročně. To je 830 kilometrů a 166 kilowatthodin měsíčně. Tedy se základním Enyaqem tři nabití auta za měsíc. Na jedno plné nabití Enyaq potřebuje cca 60 kWh.

Kdybychom uvažovali místo Enyaqu obdobně velkou, ale levnější a rychlejší Teslu model Y, spotřeboval bych za rok 1700 kWh. To je 140 kWh za měsíc a počet nabíjení se sníží na dvě. Tesla potřebuje na plné nabití zhruba 70 kWh.

A nabít dvakrát až třikrát měsíčně z domácí fotovoltaiky 60–70 kilowatthodin není žádný problém. Ano, od listopadu do února se to nejspíš podaří jen jednou, v prosinci možná ani to. Ale od března do října se to povede i víckrát.

První reálné zkušenosti ukazují, že jen ze slunce lze pokrýt zhruba polovinu roční spotřeby auta.

Ideální příklad?

Výše uvedené podmínky se mohou zdát nadmíru optimistické. Ale proč ne? Jsou celkem snadno dosažitelné. Elektromobil, fotovoltaiku nebo wallbox mají desetitisíce českých domácností a v nadcházejících letech budou čím dál běžnější. Stejně tak obnovitelné zdroje, které budou zlepšovat emise aut nabíjených ze sítě.

O elektromobilu v zimě na sídlišti, tedy té méně ideální variantě, jsme už psali. I tam je to schůdné, jen výrazně dražší.

Lidé, kteří ročně najedou více kilometrů s benzínem nebo dieselem, přitom přechodem na elektromobil ušetří výrazně více.