Seminář MHMP pro městské části se věnoval fotovoltaice pro bytové domy a veřejné budovy

Jak nainstalovat fotovoltaiku na bytový dům nebo veřejnou budovu, aby to bylo legální, bezpečné a vyplatilo se to? Mohou obce doufat v komunitní energetiku, nebo bude lepší nechat instalaci obnovitelných zdrojů soukromníkům? FVE pro bytové domy a veřejné budovy v praxi byla tématem druhého setkání zástupců pražských městských částí, které organizuje Magistrát hlavního města Prahy.

Téma zajištění dodávek elektřiny a zemního plynu

Než se dostalo na samotnou fotovoltaiku, bylo z podnětu primátora zařazeno téma, které trápilo mnoho měst a obcí v loňském roce – jak si co nejvýhodněji zajistit dodávky elektřiny a zemního plynu, o čemž hovořil Ing. Ondřej Grohar ze společnosti ESYNTRA s doporučením: „Preferujte model postupného nákupu energie před víceletými pevnými kontrakty.“ Zároveň zmínil i hlavní výhody a nevýhody dvou hlavních postupů – nákupu prostřednictvím veřejné zakázky nebo přímého nákupu na komoditní burze.

FVE pro bytové domy ve vlastnictví MČ

Co přinese komunitní energetika pro bytové domy a měly by ji městské části zvažovat pro bytové domy ve svém vlastnictví rozebíral v přednášce Ing. Jaroslav Šuvarský. „Legislativa nyní již umožňuje jednodušeji sdílet elektřinu vyrobenou ve společném zdroji elektřiny mezi jednotlivá odběrná místa bytového domu, již není nutné slučovat odběrná místa a do 50 kWp není nutné stavební povolení ani licence,“ zdůraznil Šuvarský ze společnosti S-Power Energies a doplnil další významnou změnu, že stačí většinový souhlas SVJ s umístěním a instalací FVE na bytový dům. Hovořil o výhodách a nevýhodách řešení vůdčího odběrného místa a detailně hovořil i o variantě sloučených odběrných míst. Zde se v otázkách ukázala praxe zástupců měst, kteří se potýkají s neplatiči za teplo a vodu. A ve sloučení odběrných míst vidí potenciál navýšení nedoplatků ještě za elektřinu.

Praktické aspekty fotovoltaiky na veřejných budovách

Praktické aspekty fotovoltaiky na veřejných budovách podrobně rozebral Ing. Jaroslav Vančura, vedoucí sekce Obnovitelné zdroje Pražské energetiky. „Mezi nejčastější problémy patří nevhodný a nedostatečně velký prostor pro panely a další technologie, nevyhovující stav střechy a jímací soustavy a statika střechy,“ vyjmenoval Vančura a v detailech mimo jiné zmínil, že stav střechy by měl odpovídat tomu, že panely na střeše budou desítky let, hromosvod musí po instalaci fotovoltaiky odpovídat normám a nosnost musí být potvrzena statikem.

Technické hledisko, FVE na bytových domech a hasiči

Na co si dát pozor z technického hlediska a jak se staví k fotovoltaice na bytových domech hasiči? Technickým aspektům fotovoltaiky se věnoval Ing. Tomáš Galęziok, legislativně-technický expert Solární asociace. „Požárně bezpečnostní řešení stavby je důležitým hlediskem při rozhodování zda FVE ano či ne,“ zdůraznil Galęziok a pokračoval s detaily: „Hodnotí se odstupové vzdálenosti od ostatní technologie na střeše, požadavky na prostor pro technologii FV systému, vedení kabelových tras, utěsnění prostupů mezi jednotlivými požárními úseky, možnosti centrálního vypnutí FV systému atd.“

Dotace na fotovoltaiku

Dotace na fotovoltaiku představil Ing. Jakub Hrbek, Ph.D. ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu Státního fondu životního prostředí. „Návratnost solární elektrárny významně urychlí státní dotace. Dobrá zpráva je, že dotace jsou k dispozici jak pro bytové domy, tak pro veřejné budovy, peněz je dost a administrace je stále jednodušší,“ řekl Hrbek a zdůraznil, že správným řešením je navrhovat fotovoltaiku na spotřebu, nikoliv na co nejvyšší dotaci.

Účastníci, zástupci městských částí odcházeli spokojeni, dostalo se jim odpovědí na otázky i informace k zamyšlení. Všechny přednášky, materiály i kontakty jsou jim nadále kdykoliv k dispozici na microsite pro tyto energetické meetingy.

Kontakty:

Pořadatel: Ing. Zbyněk Petruška, vedoucí oddělení energetického manažera, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, e-mail: Zbynek.Petruska@praha.eu

Odborný garant obsahu: Mgr. Jiří Zilvar, vedoucí redaktor OZE a Energetiky TZB-info

Kontakt pro účastníky: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, e-mail: dagmar.kopackova@topinfo.cz