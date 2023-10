TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / ČEZ Prodej snižuje cenu fotovoltaiky s baterií o 100 tisíc Kč

Pokud zákazníci zkombinují při investici do fotovoltaiky s baterií naši slevu s maximální výší státní podpory z Nové zelené úsporám, uspoří oproti celkové ceně v průměru 45 %.

FV v kombinaci s bateriovým systémem Battery Box

Pro domácnosti, které chtějí zahájit rok 2024 s novou fotovoltaikou na střeše, připravila společnost ČEZ Prodej podzimní akční nabídku platnou do 31. října se slevou 75 až 100 tisíc korun podle typu pořízeného bateriového úložiště. Fotovoltaiky kombinuje ČEZ Prodej s bateriovým systémem Battery Box, který se vyvíjí i vyrábí v České republice a má veškeré ovládání včetně aplikace v uživatelsky příjemné češtině.

Všechny komponenty skladem a připravený tým vlastních odborníků pro instalace a revize

„Jsme rádi, že zákazníci mají o fotovoltaické elektrárny stále velký zájem. Investice do tohoto úsporného opatření rozhodně dává smysl a je čím dál dostupnější. Pokud zákazníci zkombinují při investici do fotovoltaiky s baterií naši slevu s maximální výší státní podpory z Nové zelené úsporám, uspoří oproti celkové ceně v průměru 45 %. Máme všechny komponenty skladem a připravený tým vlastních odborníků pro instalace a revize, můžeme tedy při součinnosti zákazníka garantovat instalaci do tří měsíců. Domácnosti, které akční nabídku využijí, tak mohou začít od Nového roku významně šetřit,“ říká Petr Ouška z ČEZ Prodej.

Na Battery Box Queen, který je novinkou roku 2023, poskytuje ČEZ Prodej slevu ve výši 75 000 Kč, na model Battery Box Home pak slevu 100 000 Kč. Při volbě ideálního bateriového řešení pro každého konkrétního klienta hrají důležitou rozhodovací roli mimo jiné výkon domácí fotovoltaické elektrárny, možnosti umístění baterie a také celková spotřeba domácnosti. S tvorbou nabídky na míru každého zákazníka pomáhá obchodním zástupcům nová aplikace. Díky propojení s kompletním produktovým katalogem může zákazník se zástupcem ČEZ Prodej poskládat nejvhodnější řešení přímo na místě během několika minut a rovnou elektronicky podepsat smlouvu. Digitalizace tak proces urychluje o několik dní.

Při podpisu smlouvy jen 10% zálohu z celkové částky

Zákazník při podpisu smlouvy na dodání fotovoltaiky skládá jen 10% zálohu z celkové částky. Neposílá tak velké objemy peněz dopředu, ale investici má rozloženou v několika krocích, jasně určených ve smlouvě. Další splátky následují až poté, co ČEZ Prodej zajistí připojení do distribuční sítě a stanoví termín montáže. Samozřejmostí jsou dlouhodobé záruky na komponenty i kvalitu práce.

ČEZ Prodej v loňském roce nainstaloval českým domácnostem přes 4 100 střešních fotovoltaik. Celkem již má na kontě přes 13 000 instalací, což jej řadí mezi největší hráče na trhu.