Fotovoltaika, tepelné čerpadlo nebo zateplení – úvěr i realizace od spolehlivé firmy

Chtěli byste zateplení, nová okna nebo fotovoltaiku, ale nemáte na ně peníze? Chcete na svém domě provést úsporná opatření a zvažujete úvěr? Chcete spolehlivou instalační firmu a rychlou realizaci? To vše přináší Úvěr od Buřinky pro budoucnost.

Stavební spořitelna České spořitelny ve spolupráci se společností Woltair nabízí kompletní servis. Buřinka zajistí financování a Woltair rychlou realizaci. Ať už se jedná o fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo, nyní vše pořídíte na jednom místě.

Díky kombinaci FVE a čerpadla ušetříte až 55 % nákladů za vytápění

Ke snížení energetické náročnosti budovy nestačí jen zabránit úniku tepla. To je pouze první krok. Řeší se také, kolik energie dům ke svému provozu potřebuje a jakým ekologickým způsobem ji získává. Ustupuje se od kotlů na fosilní paliva (směrnice EU předpokládá zákaz nejpozději do roku 2040) a elektrokotlů směrem k FVE a tepelným čerpadlům. Většímu rozšíření brání dva hlavní faktory. „Mezi lidmi je zatím povědomí o výhodnosti zelených zdrojů energie nízké, zejména u tepelných čerpadel. Druhým strukturálním problémem je dnes především kapacita na trhu techniků a montážních týmů. Tolik zařízení zkrátka nemá kdo instalovat. V této oblasti je Woltair klíčovým partnerem a jsme rádi, že se nám daří zrychlovat instalace řešení z obnovitelných zdrojů a zvyšovat kapacitu trhu na straně techniků,“ říká Jan Hanuš, CEO společnosti Woltair.

Stavební spořitelny mohou pomoci financovat přechod na udržitelné bydlení

S konkrétním plánem na rekonstrukční vlnu přichází směrnice EU o energetické náročnosti budov, která nyní prochází legislativním procesem. Pro majitele domů přinesou potřebné rekonstrukce příležitost ušetřit za energie, zhodnotit majetek a zlepšit kvalitu bydlení. Stavební spořitelny jsou ideálním partnerem pro financování a cílenou distribuci peněz z evropských fondů.

Součástí směrnice je i kapitola věnovaná financování této vlny rekonstrukcí, která počítá s využitím evropských fondů, ale také se zapojením soukromého kapitálu a podporou „zelených úvěrů“. Celkové náklady na renovaci všech potřebných budov v ČR jsou 2 013 mld. Kč. „Pro splnění klimatických cílů EU musíme zrychlit tempo rekonstrukcí z 1 % na 3 % bytového fondu každý rok. Potřebujeme proto investovat minimálně 60 mld. Kč ročně. Nyní je však do udržitelných rekonstrukcí investováno pouze kolem 19 mld. ročně, 41 mld. tedy zatím chybí. Stavební spořitelny jsou připraveny pomoci s přechodem na energeticky úsporné bydlení, a to jak poskytováním výhodných investičních úvěrů, tak i svými službami a expertízou. Stát by měl k dispozici hotovou a kontrolovanou infrastrukturu, kterou je možné začít okamžitě využívat pro spolehlivé a cílené poskytování těchto výhodných úvěrů, rozdělování dotací a podpor českým domácnostem. Zájemce by si na jednom místě vyřídil jak financování své investice, tak i žádost o státní dotaci,“ říká Libor Vošický.

Již nyní nabízí stavební spořitelny speciální úvěry, které slouží právě k financování udržitelných rekonstrukcí. „Slevu 0,3 % na úrokové sazbě nabízíme klientům, kteří aspoň 30 % rozpočtu rekonstrukce investují do ekologických prvků. Praxe ukazuje, že tento limit není těžké splnit. Za rok 2022 více než dvě třetiny klientů využily prostředky z Úvěru od Buřinky pro budoucnost na udržitelné rekonstrukce ze 100 %. Nejčastěji pořizovali FVE (52 %), tepelné čerpalo (23 %) nebo kombinaci více prvků (12 %). Pokud klienti získají dotaci, mohou pak díky ní snížit úvěr mimořádnou splátkou zdarma,“ říká Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny. Výhodou úvěrů od stavební spořitelny je, že není potřeba zajištění nemovitostí a zaplacené úroky je možné odečíst ze základu daně. Úvěr je možné splácet až 25 let, takže i měsíční zatížení rodinného rozpočtu je mnohem nižší než u neúčelových spotřebitelských úvěrů.







Hlavní výhody Úvěru od Buřinky pro budoucnost jsou:

Není potřeba mít nic dopředu naspořené

Doba splatnosti je podle výše úvěru 20 až 25 let

Roční úroková sazba činí 7,39 % ročně

Ke splácení lze využít státní dotace na úsporná opatření

Díky úvěru na úsporná opatření dosáhnou i domácnosti, které by si bez něj nemohly zateplení domu nebo fotovoltaiku dovolit. Po realizaci mohou požádat o státní dotaci a použít ji na splátku úvěru. Správně nastavený projekt zajistí, že měsíční úspory za energie budou vyšší než splátky úvěru.

Úvěr lze čerpat v první řadě na stavební úpravy. Sem patří zateplení obvodových stěn i střechy, výměna oken, ale i venkovní stínicí technika nebo zelená střecha.

Fotovoltaika, tepelné čerpadlo, rekuperační jednotka nebo třeba nabíječka elektromobilu patří mezi další technologie, na které lze čerpat jak úvěr, tak dotaci. Zde se navíc o rychlou realizaci postará zavedená společnost Woltair.

Jaké jsou podmínky úvěru? Jak probíhá realizace a na co se připravit? Dozvíte se na webu www.burinka.cz.