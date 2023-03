TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Praktiky energošmejdů se dostávají do oblasti fotovoltaiky

Praktiky energošmejdů se dostávají do oblasti fotovoltaiky

Někteří dodavatelé lákají na nereálnou návratnost solárních elektráren. Ceny silové elektřiny v následujících dvou letech klesnou téměř na polovinu. Firmám se před pořízením solární elektrárny vyplatí analýza investičního záměru.

Návratnost investic do solárních elektráren bude v případě domácností i čtyřikrát delší, než deklarují někteří dodavatelé. Vyplývá to z analýzy nezávislé poradenské společnosti EGÚ Brno zohledňující předpokládaný vývoj cen elektřiny a nezbytných nákladů na průběžný servis. V případě firem mohou podle odborníků oproti investicím do solárních elektráren přinést vyšší přidanou hodnotu energetické úspory nebo rozvoj nových technologií ve výrobě.

„Solární elektrárny jsou v mnoha případech funkčním řešením pro snížení nákladů na energie a nová energetika se bez nich neobejde. Budou například přirozenou součástí většiny nových staveb. Doporučujeme však domácnostem i firmám, aby se nenechali zlákat mnohdy zavádějícími informacemi o nereálně rychlé návratnosti investic. Takové kalkulace vznikají zejména započtením loňských extrémně vysokých cen elektřiny do celé doby provozu elektrárny. Cena silové elektřiny však od té doby klesla o více než 80 %, pokles bude pokračovat i v následujících letech a brzy se to bude výrazně podepisovat na snižování účtů u koncových odběratelů,“ řekl Michal Macenauer, ředitel strategie společnosti EGÚ Brno s tím, že v mnoha případech vyčíslení návratnosti navíc nezohledňuje ani nezbytný servis, nutnou průběžnou výměnu komponentů nebo náklady na úpravu odběrného místa.

Podle EGÚ Brno se reálná návratnost nejčastěji navrhovaného řešení s bateriovým úložištěm pro běžný rodinný dům při využití dotace pohybuje kolem 11 let, bez dotace by přitom byla o deset let delší. Při započtení ceny silové elektřiny z loňského roku na úrovni 6 Kč za kilowatthodinu po celou dobu využívání solárních panelů se však zdánlivě zkrátí v obou případech zhruba o tři roky. A při vypuštění servisních nákladů po dobu provozu elektrárny a nákladů na výměnu především střídače může domnělá návratnost atakovat i 7 let. EGÚ Brno zároveň zpochybňuje i výhodnost využití baterií na odběrném místě, které montážní firmy často důrazně doporučují. Upozorňuje na amortizaci baterie a jejich vlastní spotřebu elektřiny.

„U některých dodavatelů lze dokonce aktuálně nalézt i informace o návratnosti fotovoltaiky pro domácnosti na úrovni tří let. Návratnost solárních elektráren v řádu nižších jednotek let však nebyla reálná nikdy,“ upozornil M. Macenauer a dodal: „Domácnosti a firmy by se proto neměly nechat zlákat podezřele vypadajícími nabídkami montážních firem bez dohledatelné historie, ale vybírat spíše mezi renomovanými dodavateli. Zároveň by neměly investovat jen z důvodu očekávání rychlé návratnosti.“

Neférové praktiky, jež připomínají jednání takzvaných energošmejdů, kteří dříve lákali na podezřele výhodné dodávky elektřiny, se podle EGÚ Brno objevují především u nových a menších dodavatelů. Ti se na trhu objevili společně s narůstající poptávkou po solárních elektrárnách v průběhu minulého roku a snaží se na situaci rychle vydělat.

„Firemní instalace mají většinou výrazně lepší návratnost než domácí fotovoltaiky. Ta se u firem podle našich výpočtů pohybuje většinou mezi 4 až 6 lety. Jsou ale i výjimky v obou směrech. Ekonomickou výhodnost investice do solární elektrárny by si měly firmy nechat vyhodnotit na míru. U našich zákazníků zohledňujeme mimo jiné tvar odběrového diagramu a přínosy fotovoltaiky porovnáváme s přínosy alternativních investic, například do úspor nebo změny výrobních technologií,“ informoval M. Macenauer.

Zatímco koncem roku 2022 se cena elektřiny pro maloodběratele pohybovala nad vládou garantovaným stropem 6 Kč za kilowatthodinu, již v průběhu tohoto roku očekává EGÚ Brno pokles ceny pod 5 Kč. V průběhu následujících dvou let by pak měla cena nadále klesnout až na úroveň 3,5 Kč za kilowatthodinu s DPH.

„V následujících letech budeme sledovat pokles ceny elektřiny, protože její výše byla dána především drahým zemním plynem, jehož cena s náhradou ruských dodávek zákonitě velmi výrazně klesá. Chceme-li být úspěšní ve snižování uhlíkové stopy a samozřejmě v podnikání, je třeba investice opět posuzovat ekonomicky, zahrnout všechny náklady a zohlednit vývoj cen energií v čase. Strach z nedodávek zemního plynu či astronomických cen elektřiny je minulost. Fotovoltaika může přinést domácnostem i firmám zajímavé, nikoliv však zázračné benefity, nespoléhejme se ale na informace nové generace energetických šmejdů,“ uzavřel M. Macenauer.

EGÚ Brno, a. s., je přední česká nezávislá poradenská a realizační společnost působící v energetice. Zaměřuje se na komplexní posuzování investičních záměrů z pohledu rentability a technologické efektivity, studie proveditelnosti a strategie zavádění nových technologií spojených s inovacemi energetických zdrojů a rekonstrukcí související infrastruktury. V České republice působí již více než 70 let a za tu dobu poskytla své služby stovkám zákazníků z řad energetických, výrobních či průmyslových firem, stejně jako subjektům veřejné správy, městům či obcím. Aktuálně se EGÚ Brno soustředí především na poradenství v oblasti přechodu k nízkoemisním zdrojům energie a hledání příležitostí či úspor v souvislosti s naplňováním klimaticko-energetických plánů EU a změnou energetického mixu do roku 2050.