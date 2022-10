TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Vyplatí se investovat do zelného vodíku či plovoucích solárních elektráren?

Co se chystá na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 18. října 2022? Smart Energy Forum je největší středoevropskou konferencí v oblasti decentrální energetiky s důrazem na fotovoltaiku, akumulaci energie a inovace.

Společnost BayWa r.e. patří k průkopníkům v oblasti výstavby a provozování plovoucích fotovoltaických elektráren v Evropě. Letos na jaře v Holandsku společnost dokončila výstavbu prvního velkokapacitního zařízení na výrobu zeleného vodíku s využitím solární energie. Vyplatí se to investovat do inovací? Stane se zelený vodík novým motorem budoucího boomu fotovoltaiky?

Na výše uvedené otázky Vám odpoví Benedikt Ortmann, ředitel společnosti BayWa r.e. pro solární projekty, ve své přednášce na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 18. října 2022.

2 otázky pro Benedikta Ortmanna před konferencí Smart Energy Forum v Praze

Jaké jsou hlavní výzvy pro investory, kteří investují do plovoucích fotovoltaických elektráren (PFVE)?

Investoři by se neměli dívat pouze na počáteční výši investice. Vyšší náklady na údržbu v období provozu PFVE mohou zničit větší hodnotu, protože se kumulují po dobu 20, 30 nebo 40 let. Pokud se investoři rozhodnou pro špatnou technologii, mohou se skutečně potýkat s tím, že budou muset bojovat o hole udržení PFVE nad vodou a budou trpět vysokými náklady na údržbu a nedostatečným výkonem.

Klíčové problémy, jako je ukotvení, stejnosměrná a střídavá kabeláž a čištění panelů, lze dobře zvládnout za předpokladu, že bude použita solidní a dlouhodobá technologie. Když jsme hledali dodavatele našich prvních plovoucích projektů, nemohli jsme najít žádnou technologii, která by v tomto ohledu splňovala naše požadavky. Proto jsme nakonec vyvinuli vlastní konstrukci plovoucího systému, který během své životnosti odolá všem silám opotřebení. Klíčový rozdíl je v tom, že jsme nepostavili jen něco, díky čemu se některé panely vznášejí na hladině vody, ale navrhli jsme celý plovoucí fotovoltaický systém pro výrobu energie, který se v mnoha ohledech překonává jiné komerčně dostupná řešení na trhu.

Na jaře 2022 se společnosti BayWa r.e. v Holandsku úspěšně dokončila výstavbu prvního ekologického zařízení na výrobu vodíku, jenž bude napájení solární energii z nedaleké elektrárny o výkonu 50 MWpe. Jaké jsou první zkušenosti z tohoto projektu?

Výrobna zeleného vodíku v Holandsku je v provozu a my sbíráme první zkušenosti s výrobou H2, hlavně s tím, jak funguje za "slunečních podmínek" - to znamená, že výrobu energie kolísá, a proto I samotná výroba zeleného H2 kolísá. Dobrá zpráva je: funguje to! Bylo by však nákladově efektivnější, kdybychom mohli vyrábět H2 na bázi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přesto jsem přesvědčen, že kombinace fotovoltaiky, větru a bateriové akumulace to nakonec úspěšně zvládne…

Na co dalšího se můžete těšit na konferenci Smart Energy Forum?

Jako hlavní řečník zde vystoupí Alfred Karlstetter generální ředitel společnosti SolarEdge pro Evropu. Ve své přednášce popíše hlavní trendy ve fotovoltaice do roku 2025.

O praktických zkušenostech z provozování agrivoltaických elektráren v Německu a dalších zemích v Evropě se hodně zajímavého dovíte během přednášky, kterou bude mít Sascha Krausse-Tunker, Managing Director, společnosti Next2Sun GmbH.

O kvalitě a bezpečnosti fotovoltaických systémů bude pojednávat přednáška Jana Mastného, šéfa globálního prodeje ze společnosti Studer.

Největší výstava panelů a baterek

Jako každý rok je součástí Smart Energy Forum výstava, kde se představí více než 35 firem na ploše 3000 m2. Můžete si zde prohlédnout nejvýkonnější panely od LONGI Solar s novou generací HJT článků nebo právě přicházející na trh baterie od AEG Solar.

VSTUP na výstavu je ZDARMA, ale je nutné se online předem registrovat.