Topíte.cz se mění na Woltair. S vylepšenou online kalkulačkou vstupuje na evropský trh

Z Topíte.cz je Woltair. Úspěšná česká platforma dobývá oblast udržitelné energie a pod novým názvem nyní expanduje na polský trh. Proto zdokonalilo svůj web a vyvinulo kalkulačku, se kterou získáte rychlou informaci jak o ceně, tak o návratnosti fotovoltaiky.

Platforma Topíte.cz, která propojuje tradiční řemeslo s novými technologiemi, mění od srpna svůj název na Woltair. Reaguje tak na skutečnost, že se stále více zabývá udržitelnou energií, a její přejmenování zároveň pomůže ke snazšímu proniknutí na zahraniční trhy.

Český projekt Daniela Helcla, který se koncem loňského roku rozhodl plně ponořit do světa čisté energie, se ve své nabídce nyní výrazně zaměřuje na kombinaci udržitelných technologií pro dekarbonizaci budov kombinováním tepelných čerpadel s fotovoltaickými panely. S touto nabídkou vstupuje i na polský trh, kde svou platformu spouští k 1. září. V budoucnu se chce Woltair stát lídrem v dekarbonizaci budov po celé Evropě.

„Rebranding přišel jako přirozené završení dlouhodobého procesu, kterým Topíte.cz procházelo,“ popisuje Daniel Helcl, zakladatel a CEO Woltair. „Koncem loňského roku jsme se začali ještě více přiklánět k využívání solárních energií, konkrétně k unikátní kombinaci tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren – tedy k vlajkové lodi udržitelné a čisté energie, která má potenciál uspět nejen v českých, ale i zahraničních domácnostech, a pomoci tak dosáhnout lepšího životního prostředí na celém kontinentu. S touto nabídkou od září vyrážíme do Polska a brzy se chystáme i do dalších zemí,“ dodává.

Čím více trhů, tím méně CO 2

Vstupu na první zahraniční trh předcházely významné domácí úspěchy. Firma například ke konci letošního května uzavřela smlouvy za 150 milionů korun, což je více než dvojnásobek celého loňského roku (tehdy 70 milionů). „Stejně jako loni cílíme na 400%–500% růst. Věříme, že koncem roku pokoříme hranici 300 milionů korun (12 milionů eur),“ vysvětluje Helcl. Tomu má pomoci i expanze do Polska s tamním investorem Movens Capital. Woltair by rád v brzké době zamířil také do Rakouska, které se v rámci Evropy považuje za Mekku udržitelných energií.

„Chtěli bychom se stát jedničkou v tzv. dekarbonizaci budov po celé Evropě. Zjednodušeně řečeno, pro lidstvo je důležité, aby bydlení produkovalo co nejméně CO 2 . Toho je možné dosáhnout právě kombinací fotovoltaických panelů a tepelného čerpadla, které při svém propojení nabízejí čistý zdroj energie pro vytápění i spotřebu elektrické energie. Chceme být klíčovým integrátorem dekarbonizace sektoru budov v rámci plnění cílů evropské Zelené dohody,“ upřesňuje Helcl.

Woltair a jeho růst

Woltair má v současnosti 90 zaměstnanců. Zkraje letošního roku se firma spojila s jedenáctičlenným týmem Lucie Bedrníčkové z firmy Rewix Elektro, specialistou v oblasti fotovoltaických elektráren, a odstartovala tak svou cestu za udržitelnou budoucností bez zbytečných zplodin. Kromě návrhu a instalace fotovoltaických zařízení nabízí Woltair také profesionální poradenství ohledně dotací. Firma loni získala investici 80 milionů korun (3 miliony eur) od fondů Inven Capital a Kaya (dříve Enern), letos kromě expanze do zahraničí plánuje získat a nabídnout jako první v České republice novou třetí generaci Tesla tašek – fotovoltaické střešní krytiny.

Nový web s ještě lepší kalkulačkou

Na novém webu mohou klienti vyzkoušet novou kalkulačku, kde získají ihned cenu fotovoltaiky i s odhadem toho, jakou návratnost by měla fotovoltaická elektrárna na jejich domě.

Školicí centrum pro topenáře, elektrikáře i chlaďaře

V pražské centrále letos vzniklo unikátní školicí centrum, které zároveň slouží jako největší showroom tepelných čerpadel všech nabízených značek. „Bereme to jako službu od topenářů pro topenáře,“ komentuje Daniel Helcl. „Topenářské řemeslo se stále vyvíjí, na trh přicházejí nové modely čerpadel, která mohou mít specifické požadavky při instalaci a manipulaci. Proto jsme spustili školicí centrum, kde se topenáři, chlaďaři i elektrikáři mohou proškolit v práci s těmi nejmodernějšími přístroji, a zároveň naše akademie slouží jako největší showroom tepelných čerpadel v Čechách,“ uzavírá Helcl.

Woltair je topenářská firma, jež jako první v Česku spojila poctivý přístup k tradičnímu řemeslu s moderními technologiemi. V roce 2018 ji založili coby Topíte.cz dva zaběhnutí topenáři Karel Náprstek a Jiří Švéda spolu s Danielem Helclem, který zde dnes působí jako CEO. Už nyní je Woltair největší topenářskou firmou v Česku se specializací na instalace a servis tepelných zdrojů, klimatizací a rekuperací, svým zákazníkům pomáhá také se získáváním dotací na vytápění. Firma od ledna 2021 nabízí fotovoltaiku. Ultimátním cílem je úplná dekarbonizace budov s nulovou uhlíkovou stopou. Kromě návrhu a instalace všech zařízení nabízí Woltair také profesionální poradenství ohledně dotací. Propojením řemesla s moderními digitálními technologiemi zasazuje Woltair topenářství a fotovoltaiku do kontextu 21. století – novým i zkušeným topenářům vrací hrdost na obor, ve kterém působí, a zákazníkům umožňuje objednávat topenářské služby moderním a snadným způsobem s přehlednou digitální aplikací.