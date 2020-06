Domácí fotovoltaika s bateriemi dále zlevňuje a stává se dostupnější pro stále více zákazníků

Potvrzují to i čísla společnosti ČEZ Prodej z letošního jara, kdy počet instalací stoupl o polovinu oproti loňskému roku, navzdory pandemii COVID-19.

ČEZ Prodej v prvních pěti měsících letošního roku zapojil na českých střechách 238 fotovoltaik, zatímco za stejné období loni to bylo 155. Letos firma očekává přibližně 700 instalací, což by bylo o 160 víc, než v předchozím roce. Celkem ČEZ v ČR nainstaloval už 1400 domácích elektráren s celkovým výkonem 7,56 MW. Jelikož poptávka neoslabila ani z důvodu pandemie, je patrné, že jde o stabilní trend.

„Růst počtu žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám ukazuje, že trh nebude zpomalovat ani v příštích měsících a decentrální energetika je již běžnou součástí našich domácností. Standardem se zároveň stává řešení s bateriemi, zatímco dříve to byla spíše akumulace do vody. Před čtyřmi lety měla řešení s bateriemi jen čtvrtinový podíl na trhu postavených elektráren. Nyní se pohybují na úrovni 70 procent,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Zároveň sílí zájem rodin s menšími rodinnými domy a nižší spotřebou, takže přicházíme společně s naším partnerem OIG Power s novým menším bateriovým systémem.“

Hlavním rozdílem nového ČEZ Battery Boxu oproti předchozímu je jednofázové zapojení a menší měnič. Tato konfigurace bude pro řadu zájemců plně dostačující a díky nižší ceně i lépe dostupná. Pro získání dotace z Nové zelené úsporám je totiž třeba využít 70 a více procent vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu, takže u menších domů je příliš velká elektrárna na škodu a klienti nemusejí dotaci získat. Na dotovanou fotovoltaiku s baterií tak dosáhne více zákazníků.

„Jde o řešení pro klienty, kteří by s robustnějším řešením často ani neuspěli s žádostí o dotaci. Pro domácnosti, které mají nižší spotřebu nebo jim stačí využití energie z FVE pouze na jedné fázi, na které mají většinu spotřebičů v domě,” vysvětluje spolumajitel OIG Power Martin Kuba. „Výhodou je cenová dostupnost a možnost instalace i na menší střechy. Nová baterie si přitom zachovává většinu konkurenčních výhod našich systémů, zejména v oblasti monitoringu a softwarového vybavení.“

Zařízení tedy nabízí veškeré pokročilé funkce z vyšší verze, zejména zálohu během výpadku elektřiny, podrobný dálkový monitoring, nastavení priorit u napájení spotřebičů nebo automatickou přípravu na plánované odstávky elektřiny. Zařízení zvané ČEZ Battery Box 1F EASY se bude nabízet s volitelnou kapacitou od 7,2 kWh až do 19,2 kWh. Maximální výkon měniče je 4 kW a maximální výkon připojené fotovoltaiky může činit 3,7 kWp. Kompletní elektrárna s baterií 1F EASY pak půjde pořídit od 150 000 korun, samozřejmě s využitím dotace.

Pro zákazníky s větším domem, spotřebou nebo elektrárnou je stále k dispozici „plnohodnotný“ třífázový Battery box, ke kterému lze v režimu mikrozdroje připojit elektrárnu až o výkonu 10 kW. „Nejsem příznivcem takzvaných virtuálních baterií. Decentralizace pro mě znamená, že co si doma vyrobím, to si také uložím a sám spotřebuji,“ sdělil Martin Kuba.

Podobný rozvoj, jako u baterií, předpokládají v ČEZ Prodej také u instalací další oblíbené technologie - tepelných čerpadel. ČEZ Prodej je prostřednictvím dceřiné společnosti Tenaur jedničkou na tomto trhu a nedávno nabídku rozšířil o designovou řídicí jednotku, která ovládá spotřebiče v domě jako Smart Home.

„Trh se jednoznačně posunuje k sofistikovaným automatizovaným řešením, která pracují například s předpovědí počasí a předvídají za uživatele. Zároveň probíhá rychlý vývoj podobný tomu, který jsme dříve viděli například u mobilních technologií. Zákazníci si tak za stejnou cenu mohou pořídit výrazně lepší řešení než před několika lety,“ říká Jakub Rous, jednatel společnosti Tenaur.

Technologický pokrok je vidět i na samotných fotovoltaických elektrárnách. Zatímco před několika lety se využívaly zejména panely o výkonu 230 Wp, nyní ČEZ Prodej instaluje panely s výkonem 360 Wp, což znamená vedle vyššího výkonu také úsporu místa na střeše. Podobně ČEZ Prodej nyní využívá technologii zvanou Half-Cut, která umožňuje výrobu i v případě, že na panel dopadá stín domu nebo například stromu. Zároveň tato technologie zvyšuje účinnost panelu o několik procent.

ČEZ celý projekt střešní fotovoltaické elektrárny s akumulací připravuje pro zákazníky na klíč a je schopen zajistit i financování, včetně vyřízení žádosti o dotaci. Poskytuje záruku 25 let na 80 % výkon panelů, 15 let na samotné panely, 10 let na ČEZ Battery Box s možností prodloužení a pětiletou záruku na práci. Majitelům fotovoltaických elektráren bez licence nabízí ČEZ Prodej výhodný produkt ELEKTŘINA PRO SOLÁRY se slevou na odebrané silové elektřině kompenzující nespotřebovanou elektřinu z fotovoltaiky, která putuje do sítě.