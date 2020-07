TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Biomasa / Pokuty ČIŽP pro bioplynové stanice

Pokuty ČIŽP pro bioplynové stanice

Pokutu 250 000 Kč udělila Česká inspekce životního prostředí za bioplynovou stanici v bývalém zemědělském areálu ve Svojšíně, pokutu 120 000 Kč Bioplynové stanici Kadov.

Pokuta 250 000 Kč za provoz Bioplynové stanice Svojšín

Společnost IC-PARK ENERGO, a.s., která v bývalém zemědělském areálu ve Svojšíně provozuje bioplynovou stanici, porušila podmínky integrovaného povolení.

Dlouhodobě skladovala tuny kuchyňských odpadů a neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu v souladu s evropskými předpisy. Na základě podnětu provedli v červenci 2019 inspektoři ČIŽP kontrolu Bioplynové stanice SvojšínNa základě podnětu provedli v červenci 2019 inspektoři ČIŽP kontrolu Bioplynové stanice Svojšín. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni jí za porušení zákona o integrované prevenci uložili pokutu 250 tisíc korun, která nabyla 31. března 2020 právní moci.

„Firma zde od června do července 2019 skladovala 22,31 tun biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, u kterého navíc nebyla provedena patřičná hygienizace ohřevem. Přitom podle závazných podmínek musí být tyto materiály skladovány v zařízení co nejkratší dobu, maximálně 48 hodin. Kuchyňské odpady tak zákonitě kvasily a jejich zápach se šířil do okolí. Zároveň došlo k intenzivnímu množení mikrobiální flory včetně patogenů, které zvyšují riziko šíření infekcí a parazitů,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Firma také od ledna do července 2019 neprováděla mikrobiologické rozbory digestátu (organického hnojiva) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady, ačkoli jí to stanovené podmínky ukládaly jedenkrát za tři měsíce.



Bioplynová stanice Kadov, provoz zdroje v rozporu s povolením, foto ČIŽP Bioplynová stanice Kadov, provoz zdroje v rozporu s povolením, foto ČIŽP

Bioplynová stanice Svojšín, u rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven nebyla provedena patřičná hygienizace ohřevem, foto ČIŽP Bioplynová stanice Svojšín, u rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven nebyla provedena patřičná hygienizace ohřevem, foto ČIŽP



Pokuta 120 000 za nesprávný provoz bioplynové stanice Kadov

Výrobně obchodní družstvo Kadov, které v rámci Bioplynové stanice Kadov, AŽV Lnářský Málkov provozuje dva stacionární zdroje znečišťování ovzduší – „výrobu bioplynu“ a „kogenerační jednotku“, porušilo zákon o ochraně ovzduší. Obě zařízení provozovalo v rozporu s povolením provozu. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích za to družstvu uložili pokutu 120 tisíc korun.

„Kontrolu zařízení jsme provedli v prosinci 2019. U zdroje „výroba bioplynu“ nesplnilo družstvo podmínky provozu, když ČIŽP a Krajskému úřadu Jihočeského kraje neoznámilo do 24 hodin odstávku stanice při poruše na oběhovém kole a u zdroje „kogenerační jednotka“ ani změnu motoru a navýšení výkonu. U tohoto zdroje navíc ohlašovalo nesprávné údaje do souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) za roky 2016, 2017 a 2018,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Bioplynová stanice slouží ke zhodnocení a likvidaci zemědělských bioodpadů a biomasy jakou jsou hovězí hnůj, kukuřičná siláž, travní siláž, recyklace digestátu a močůvka anaerobní fermentací. Vznikající bioplyn je jímán do plynojemu a využit v kogenerační jednotce pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Celková doba procesu je při dodržení optimálních podmínek 102 dní. V případě vážné poruchy kogenerační jednotky (havárie) nebo zdůvodněné nadprodukci bioplynu je bioplyn spalován na hořáku zbytkového plynu (fléře).

Přestupek spáchaný provozem zdroje v rozporu s povolením považují inspektoři ČIŽP za závažný. Nedodržením závazných podmínek provozu zdroje totiž může dojít k poškození životního prostředí.

Výrobně obchodní družstvo Kadov se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolalo a pokuta 120 tisíc korun nabyla 21. března 2020 právní moci.