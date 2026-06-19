Konec neefektivních přetoků: Jak z rodinného domu vytvořit obří tepelnou baterii
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Konec neefektivních přetoků: Jak z rodinného domu vytvořit obří tepelnou baterii
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Posílat letní či jarní přebytky z fotovoltaiky automaticky zpět do sítě se stává ekonomickým nesmyslem. Skutečná energetická nezávislost dnes nespočívá jen v objemu výroby, ale především v chytré lokální akumulaci. A nemluvíme tu jen o standardních bateriových úložištích. Tou nejefektivnější a nákladově nejdostupnější „baterií“ v moderním rodinném domě je akumulace do vody a tepla. Klíčem je však softwarová automatizace celého procesu.
Teplo jako nejpřirozenější forma akumulace
Většina dnešních instalací naráží na stejný problém – montují se izolované systémy. Fotovoltaika na střeše sice generuje špičkový výkon, ale tepelné čerpadlo nebo ohřívač vody o něm vůbec neví. Systém NORD HT tento „technologický ostrov“ propojuje do jednoho funkčního celku pomocí centrální řídicí jednotky EcoControl.
Pokud do rovnice zapojíme vysoce účinná tepelná čerpadla EcoHeat, získáváme obrovskou termodynamickou páku. Díky vysokému topnému faktoru (COP) tepelných čerpadel EcoHeat se elektrická energie z fotovoltaiky nevyužívá k přímé výrobě tepla, ale k pohonu kompresoru, který teplo efektivně přečerpává z okolního prostředí. Z jedné kilowatthodiny solárních přebytků tak dokáže systém vygenerovat v průměru 3 až 5 kilowatthodin tepelné energie, kterou následně bezpečně uloží do akumulačních nádrží.
Přebytky směřují prioritně do akumulační nádrže (EcoHeat Storage) a zásobníku teplé užitkové vody (TUV). Pro tyto účely jsou ideální například zásobníky EcoFresh Tank, které disponují spirálovým výměníkem s velkou výměnnou plochou a kapacitou, což zajišťuje maximálně rychlou výměnu tepla a rychlý ohřev TUV.
Mozek operace: Jak funguje NORD EcoMode
Tajemství maximálního využití fotovoltaických přebytků leží v řídicí logice. Zde přichází na scénu speciální provozní režim EcoMode, kterým je vybavena hlavní jednotka EcoControl.
Jak to funguje v praxi? V okamžiku, kdy systém (prostřednictvím měniče EcoMaster) detekuje přebytek solární energie, je tento přebytek cíleně přesměrován na napájení tepelného čerpadla. EcoControl v režimu EcoMode autonomně přikáže tepelnému čerpadlu zvýšit teploty nad rámec standardních uživatelských požadavků, a to ve třech hlavních rovinách:
- Zásobník TUV: Voda se nahřeje na maximální povolenou teplotu.
- Akumulační nádrž: Systém začne masivně ukládat teplo do vyrovnávacího zásobníku.
- Tepelné okruhy: Dojde k řízenému zvýšení teploty v topných okruzích (např. do podlahového topení, které samo o sobě funguje jako těžká betonová akumulační masa).
Večer, když slunce zapadne a fotovoltaika přestane vyrábět přebytky, se dům a zásobníky nacházejí v „nabitém“ stavu. Pokud systém nemá k dispozici vlastní solární výkon, EcoMode udržuje tepelné čerpadlo v provozu pouze na minimálních přednastavených teplotách z elektrické sítě. Dům ovšem žije z tepla naakumulovaného přes den.
Přímý ohřev s přesností na watt pomocí ECoil Direct
Kromě tepelného čerpadla nabízí inženýrský přístup NORD HT ještě jeden nástroj k potlačení přetoků – inteligentní přímý ohřev přes topná tělesa ECoil Direct. Tato speciální topná tělesa jsou umístěna v kovové hlavě a jsou vyrobena z vysoce odolného materiálu, který vyniká dlouhou životností.
Hlavní technologická výhoda topných těles ECoil Direct spočívá v možnosti fázového řízení výkonu. Zjednodušeně řečeno, díky zapojení elektrického rozváděče systém umožňuje spínat jednotlivé fáze samostatně, a tím efektivně škálovat aktuální výkon topného tělesa. V zamračených dnech, kdy fotovoltaika generuje pouze menší výkon, tak těleso nemusí běžet na své jmenovité maximum. Systém dokáže odebírat pouze zlomek výkonu – přesně tolik energie, kolik by jinak neefektivně odteklo do sítě – a stoprocentně jej využije pro potřeby domácnosti.
Co to znamená pro fotovoltaickou instalaci? V zamračených dnech, kdy fotovoltaika generuje pouze menší výkon, nemusí topné těleso pracovat na svůj plný jmenovitý výkon, ale pracuje efektivně pouze na zlomek svého maxima. Systém tak dokáže spotřebovat přesně ten objem energie, který by jinak neefektivně odtekl do sítě, a stoprocentně jej využije pro domácnost.
Od produktů k celým systémům
Instalace nezávislých komponent již dnes nedává smysl. Propojením FVE, tepelného čerpadla a akumulace do jednoho ekosystému s centrálním mozkem získávají instalační firmy možnost dodat řešení s maximální účinností. Zákazník naopak dostává inteligentní domov, kde je každá vyrobená kilowatthodina přesně v ten správný okamžik distribuována do té části systému, kde přinese největší užitek – ať už jde o okamžitou spotřebu, ohřev vody nebo termickou akumulaci na večer. A právě to je definice systému, který skutečně šetří.
Evropský výrobce technologií pro vytápění, FVE a smart řízení. Integrovaný systém pro energeticky inteligentní domov.