TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Infigy Energy Talk: Moderní energetika v pohybu. Podívejte se na záznam!

Infigy Energy Talk: Moderní energetika v pohybu. Podívejte se na záznam!

Ve středu 28. května jsme se v jedinečných prostorách moderně rekonstruované budovy Vanguard v Praze ponořili do světa moderní energetiky. Infigy Energy Talk přinesl nejen představení technologických novinek, ale i otevřenou diskusi s předními osobnostmi české energetické scény.

Dobrá zpráva? Celý event jsme streamovali – a vy se na něj můžete zpětně podívat. Stačí mrknout na www.energytalk.cz.

Co jsme ukázali?

Na pódiu i online jsme představili novinky Infigy a technologie, které mění způsob, jakým se dnes pracuje s energií. Mluvili jsme o chytrém řízení, fotovoltaice, tepelných čerpadlech, využití bateriových systémů nebo budoucnosti komunitní energetiky. Naše technologie nejen šetří peníze, ale hlavně umožňují efektivní a udržitelný provoz domácností, firem i celých objektů. Nešlo jen o produktovou prezentaci – šlo o vizi energetiky zítřka.

Kdo vystoupil?

Talkem provázel Lukáš Caldr z Infigy, který pozval tyto hosty:

Jiří Šizling (Infigy) – o tom, kam se posouvá řízení energie v reálném čase

(Infigy) – o tom, kam se posouvá řízení energie v reálném čase Cyril Svozil (Fenix Group) – o vizích i praxi velkých bateriových úložiští

(Fenix Group) – o vizích i praxi velkých bateriových úložiští Jan Staněk alias Electro Dad – Pohled do budoucnosti Energetiky

alias Electro Dad – Pohled do budoucnosti Energetiky Jan Hicl a Prokop Čech (Delta Green) – O flexibilitě a energetické rovnováze

a Prokop Čech (Delta Green) – O flexibilitě a energetické rovnováze Martin Flaška (Geosun) – o technologiích, které mění fotovoltaiku – spojení s tepelným čerpadlem

O čem byla řeč?

„Moderní energetika není jen o panelech na střeše. Je to chytré řízení, datová logika, komunikace mezi technologiemi a skutečná efektivita. To všechno už dnes umíme – a ukazujeme to v praxi.“

— Jiří Šizling, Infigy

Diskutovalo se o současných výzvách v české energetice, o tom, jak technologie jako Infigy pomáhají optimalizovat spotřebu a investice, i o tom, jaká je budoucnost decentralizované energetiky.

Proč si pustit záznam?

Uvidíte konkrétní příklady z praxe

Dozvíte se o novinkách v řízení fotovoltaiky, spotřeby i nabíjení

Získáte inspiraci od lídrů oboru

Získáte přehled, kam energetika směřuje – a jak z toho můžete těžit

Záznam je dostupný zdarma – stačí jít na web energytalk.cz:

www.energytalk.cz

Děkujeme

Díky všem hostům, partnerům i účastníkům! Díky vám měl Energy Talk skvělou atmosféru – a i online komunita se postarala o řadu skvělých otázek. Těšíme se na další ročník.