Ve výrobním areálu Fenix Group v Jeseníku odstartovala sériová výroba bateriových úložišť

Poptávka po domácích systémech ukládání energie u nás v posledních letech roste. V současnosti je v ČR instalováno přes dva tisíce domácích úložišť pro elektřinu vyrobenou z fotovoltaických systémů.

Jejich kapacita se pohybuje v průměru mezi 4,8 až 16 kilowatthodinami (kWh). I v následujících letech se očekává zvýšený zájem o domácí systémy ukládání energie. Pomáhají tomu také podpůrné programy ministerstev, zejména MŽP s programem Nová zelená úsporám, určeným pro domácnosti. Lze očekávat, že díky technologickému rozvoji, postupnému snižování cen domácích úložišť a zvyšujícím se nárokům na ochranu životního prostředí bude počet bateriových systémů u nás růst.

Bateriová úložiště nejsou cizím slovem ani pro společnost Fenix Group

Od roku 2016 testuje holding Fenix jejich využití v domech s téměř nulovou spotřebou NZEB na vlastní kůži ve kancelářském centru společnosti Fenix Trading v Jeseníku. A od roku 2018 navíc provozuje špičkovací stanici SAS, která je jedním z největších bateriových úložišť v ČR. Výrobcem je dceřiná společnost AERS, která také v loňském roce dokončila vývoj a certifikaci domovních modulárních akumulačních stanic s názvem AES.

„V rámci našeho holdingu bylo rozhodnuto rozběhnout sériovou výrobu ve výrobním areálu v Jeseníku. V lednu jsme dokončili rekonstrukci dalšího objektu, který bude sloužit právě pro výrobu stanic AES. První bude uveden na trh typ AES 10. Jedná se o akumulační energetickou stanici o výkonu 10 kW s kapacitou úložiště 11,25 kWh. Je to modulární systém a kapacita této verze bude jednoduše i dodatečně rozšiřitelná až na kapacitu 22 kWh. Stanice obsahuje kromě samotných bateriových článků s BMS a nabíjecí jednotkou, také MPPT modul, invertor a modul synchronizace. Jedná se tedy o provedení ‚all in one‘, kdy se do stanice připojí pouze stringy z FVE panelů a na druhé straně se stanice napojí na vnitřní síť objektu. Akumulace je zajištěna pomocí článků LiFePO4 od osvědčeného výrobce. Cílem pro letošní rok je dostat se na výrobu 30–50 ks stanic měsíčně. Výroba domovních akumulačních stanic bude třetím stěžejním výrobkovým střediskem ke stávající výrobě sálavých panelů ECOSUN a topných kabelů a rohoží ECOFLOOR v závodě v Jeseníku.“ řekl Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o. a dodal: „Absence racionálního skladování elektřiny dlouhou dobu omezovala možnosti energetických úspor a snižování spotřeby. S vývojem nových akumulačních systémů, postupným poklesem jejich ceny a s přispěním státní podpory se situace začíná měnit – decentralizované zdroje obnovitelné energie (zejména fotovoltaické) spolu s akumulačním systémem začínají být cenově dostupnou alternativou pro vlastníky nemovitostí. Ve spojení s výhodami elektrických topných systémů tak dostává majitel velmi efektivní nástroj, který mu zabezpečí vysoký tepelný komfort při zachování nízkých provozních nákladů.“

Akumulační stanice je chytré, na sí­ti nezávislé, energetické řešení pro domácnost. Díky integrovanému systému kontroly s adaptivní logikou akumulační stanice ovládá a optimalizuje tok elektrické energie, maximalizuje míru energetické soběstačnosti domácnosti, a zároveňˆ ukládá energii vyrobenou solárními panely tak, aby mohla být využita v momentě, kdy to bude potřeba. Přebytečná elektrická energie může být vracena přímo do veřejné sítě. Pokud majitel nemovitosti není obchodníkem s energií, energie bude uchována v akumulátorech pro potřebu jeho domácnosti. Nedostatek elektrické energie v akumulační stanici může být naopak kompenzován z veřejné sítě (přednostně z nízkého tarifu „noční proud“). Zařízení je možné využít v síťovém i nesíťovém (ostrovním) řešení.

Technické parametry jednotky AES 10:

Hybridní systém s režimy On-Grid i Off-Grid (ostrovní provoz)

Asymetrický třífázový střídač – 10 kW

Bateriové úložiště LiFePO4 – 11,25 kWh (rozšířitelné až na 33,75 kWh)

Možnost dobíjení úložiště z distribuční sítě

Připojení FV s MPPT řízením do výkonu 2× 6 kWp

Symetrizace napájení dobíjecí stanice elektromobilu

Podpora vzdáleného přístupu pro řízení a dohled

Akumulační stanice je určena pro cílené využití a uložení energie:

v obdobích energetické nadprodukce s cílem využití při výpadku zdrojů

v případě potřeby zvýšení kvality elektrické energie

v období energetické nadprodukce s cílem využití v době zvýšené spotřeby

v místech s nutností řízení nerovnoměrné zátěže

Ekonomický přínos akumulační stanice je založen na:

využití rozdílu cen v různých časových obdobích (noční/denní – proud)

zajištění co nejvyšší míry energetické soběstačnosti domácnosti

snížení hodnoty hlavního jističe

překlenutí krátkodobých výkonových špiček v domácnostech

akumulace energie do vody (ohřev vody)

Další informace najdete na www.aers.cz a www.fenixgroup.cz.