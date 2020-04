TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / ČEZ se účastní výstavby největšího světového elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku

ČEZ se účastní výstavby největšího světového elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku

Až 60 kilogramů zeleného vodíku za hodinu vyrobí vysokoteplotní elektrolyzér, který postaví konsorcium šesti firem v areálu rafinérie obnovitelných paliv v Rotterdamu. Jedním z realizátorů ambiciózního projektu s výkonem 2,6 MW je i společnost Sunfire, v níž Skupina ČEZ vlastní minoritní podíl přes Inven Capital. Na výstavbu elektrolyzéru přispěla Evropská unie částkou téměř sedm milionů eur.

Vysokoteplotní elektrolyzér s pracovním názvem MULTIPLHY bude prvním více megawattovým zařízením svého druhu na světě. Vznikne v areálu rafinérie obnovitelných paliv finské společnosti Neste v Rotterdamu, která vyrobený vodík využije přímo v provozu. Výstavba elektrolyzéru v režii Sunfire začne v roce 2021, výroba by se měla spustit do poloviny roku 2022. Součástí napojeného výzkumu a vývoje bude i možnost do budoucna výkon elektrolyzéru navýšit až na 100 MW.

„Cíle Evropské unie v oblasti uhlíkové neutrality představují obrovskou výzvu nejen v oblasti energetiky, ale také dopravy. Zelený vodík z obnovitelných zdrojů je jedním z klíčových řešení. Projekt MULTYPLHY představuje důležitý technologický mezikrok pro přechod k vysokoteplotním elektrolyzérům s výkonem v řádech stovek megawattů,“ říká obchodní ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti Sunfire Nils Aldag.

„Ambiciózní projekty společnosti Sunfire pro světově známé firmy ukazují, že sázka na výrobu ve stylu power-to-gas byla tím správným investičním rozhodnutím. Jsme rádi, že se Sunfire daří,“ uvedl Petr Míkovec, výkonný ředitel venture capital fondu Inven Capital, jehož prostřednictvím Skupina ČEZ investuje do start-upů v oblasti čistých technologií a energetiky.

Kromě německé clean-tech společnosti Sunfire a finské společnosti Neste, zaměřené na obnovitelné výrobky, se na projektu podílí rovněž francouzská energetická společnost Engie a lucemburská inženýringová společnost Paul Wurth. Vše zastřešuje francouzská veřejná výzkumná organizace CEA, která se zaměřuje mimo jiné na koordinaci mezinárodních projektů v oblasti čistých technologií. Projekt výstavby elektrolyzéru MULTIPLHY získal 6,9 milionů eur (přes 190 milionů korun) z fondů evropského programu na podporu palivových článků a vodíku (FCH 2-JU) v rámci Horizon 2020, další finance poskytly Francie, Německo, Finsko a Lucembursko. Celková hodnota projektu MULTIPHLY činí přibližně 10 milionů eur.

Zelený vodík, ekologický metanol

Společnost Sunfire, do níž ČEZ prostřednictvím svého fondu Inven Capital investoval před 5 lety, se specializuje na ekologickou výrobu energie a energetických produktů, jako je zelený vodík či syntetické plyny a paliva. Loni na podzim například uzavřela dohodu s francouzskou rafinérskou společností Total na výstavbu pilotního vysokoteplotního elektrolyzéru pro výrobu metanolu ze zeleného vodíku. Jednotka Sunfire-HyLink 200 začne fungovat v roce 2021, za tři roky by měla vyrobit cca 500 tun zeleného vodíku. K výrobě kromě obnovitelných zdrojů využije také páru a odpadní teplo z běžného provozu rafinérie.

Dlouhodobá spolupráce pojí Sunfire také s německými ocelárnami Salzgitter Flachstahl. První elektrolyzér pro výrobu vodíku z odpadní páry z provozu spustil výrobu již na jaře 2016. Na základě pozitivních zkušeností se ocelárny začátkem roku 2019 rozhodly vybudovat větší jednotku s vyšší produkcí i účinností. Dokončena by měla být letos v létě, po spuštění vyrobí cca 200 kubíků vodíku za hodinu. Účinnost procesu má přitom dosáhnout 84 %.

Kromě toho se Sufire podílí také na vývoji tzv. ko-elektrolyzéru v průmyslovém měřítku. Ten zachytává CO2 přímo ze vzduchu a pomocí vody (ve formě vodní páry) a elektřiny z obnovitelných zdrojů jej přeměňuje na syntetický plyn: směs vodíku a oxidu uhelnatého (CO) nazývanou Syngas. Syngas lze dále zpracovávat do syntetických paliv jako je například e-kerosin či e-diesel.