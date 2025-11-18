Kurz Energy Scouts CZ přináší inspirativní úsporná řešení
Kurz Energy Scouts CZ přináší inspirativní úsporná řešení
Stále více firem si uvědomuje nutnost a naléhavost změn v nakládání s energiemi a dalšími zdroji. Jak přicházet s reálnými praktickými řešeními, se jejich pracovníci učí v kurzu Energy Scouts CZ.
V letech 2024 a 2025 realizovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) tři kurzy projektu Energy Scouts CZ, který byl pro tyto dva roky financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Jedná se o vzdělávací projekt v oblasti ochrany klimatu a úspor zdrojů, jenž propojuje teorii s praxí. Kurz je rozložen do pěti školicích dní. Účastníci v období několika měsíců absolvují přednášky, workshopy, odborné exkurze a zpracují vlastní praktický projekt. Kurzy prošlo v uplynulých dvou letech celkem 88 účastníků, kteří pro své společnosti v týmech navrhli celkem 33 úsporných projektů. Některé už byly realizovány a v tuto chvíli již reálně redukují emise CO2 a spoří firmám energie, materiál i náklady. ČNOPK plánuje organizovat kurz i nadále, v současné době probíhá příprava a plánování kurzu Energy Scouts CZ pro příští rok.
Své projekty účastníci na konci kurzu prezentují před odbornou komisí, která následně vybírá ty nejzdařilejší. Během dvou let a tří kurzů stanulo na pomyslných stupních vítězů celkem 9 projektů a další dva obdržely zvláštní cenu poroty.
Protože nejlépe se člověk učí praxí a prostřednictvím dobrých příkladů řešení, představujeme tyto oceněné projekty. Kurz je otevřen zájemcům z nejrůznějších firem a organizací, a tak jsou i projekty velmi různorodé. Od těch ryze technických, které vznikly hlavně ve velkých výrobních firmách, až po ty, jež dokazují, že ochrana klimatu a změny v nakládání se zdroji nemusí vyžadovat high-tech řešení. Občas stačí jednoduché organizační kroky, někdy pomůže chytré využití technologií. Nejdůležitější je otevřená mysl.
Oceněné projekty
V prvním kurzu vyhrál návrh firmy Vitesco Technologies Czech Republic, který řešil zpětné získávání řezného oleje lisováním z odpadních třísek. Díky tomuto návrhu se zvýší účinnost zpětného získávání oleje až na 25 % z celkového objemu oleje a umožní také další využití kovových třísek. Druhé místo obsadil návrh firmy Autoneum Pilsen na omezení zbytečného chodu ventilátorů v recyklačním systému. Návratnost je pouhé tři a půl měsíce. Na třetím místě se umístilo řešení účastníků ze společnosti Škoda Auto pro využití recyklátu při výrobě těsnění dveří automobilů. V prvním kurzu byly uděleny i dvě zvláštní ceny poroty. Další tým Škody Auto dokázal, že se energie dá šetřit i díky digitalizaci. Ta umožnila přesnou evidenci využití šaten, zefektivnění jejich provozu, odstavení těch nevyužitých a zajistila energetické i finanční úspory. Zvláštní cenu získal také Jiří Medvec ze Zátiší Catering Group. Ten navrhl snížení množství masa v nabízeném menu a náhradu bílkovin z masa produktem na bázi rostlinného proteinu. I toto řešení pomůže snížit uhlíkovou stopu.
Ve druhém kurzu získal první místo návrh firmy Autoneum Pilsen, který řešil plýtvání energií při ohřívání lisů v době, kdy stroje nejsou v provozu. To způsobuje nejen zbytečné náklady, ale i zátěž pro životní prostředí. Tým navrhl využití PLC programu, který automaticky vypne ohřívání, když není potřeba. Tím se dosáhne úspory 30 % energie. Sdílené druhé místo získaly týmy společností Škoda Auto a Schaeffler (Vitesco Technologies Czech Republic). Tým Škody Auto se zaměřil na nedostatečně izolované části potrubí v kotelnách závodu a navrhl řešení opakovaně použitelné tepelné izolace. Tým společnosti Schaeffler se rozhodl řešit problém úniků stlačeného vzduchu. Využil systém měření, který sleduje spotřebu vzduchu na každém stroji. Překročení limitů je hlášeno technikům, kteří pak vyhledají místo, kudy vzduch uniká. Kromě energetických úspor přináší řešení jednoduchý systém kontroly a usnadňuje práci technikům.
Ze třetího kurzu si vítězství odnesl tým společnosti Jokey Praha CZ. Ten si poradil s poměrně vysokou zmetkovostí při výrobě plastových obalů jednoduchým, ale účinným nápadem. Zjistil hlavní příčinu problému, kterým bylo časté poškození etikety, a navrhl použití etikety zhruba o deset mikrometrů silnější. Vše vyzkoušel a zjistil, že se tímto opatřením podíl vadných kusů sníží z původních 5,3 % na pouhých 0,8 %. Díky tomu dojde k velké úspoře polypropylenu, energie i lidské práce na zbytečnou výrobu i likvidaci odpadu, k úspoře nákladů a emisí CO2, a to při minimálních dodatečných nákladech. Na druhém místě se umístil tým společnosti Bosch Powertrain, který navrhl komplexní modernizaci chladicího systému s cílem využít odpadní teplo z výroby. Třetí příčku obsadil společný návrh týmů z firem Škoda Auto a ŠKO-ENERGO, které se v mladoboleslavském závodě zaměřily na efektivnější využívání chladicí vody. Navázaly na dřívější opatření a posunuly je ještě dál. Díky chytře nastavenému průtoku, šetrnějšímu proplachování filtrů a instalaci moderních čidel se daří šetřit elektřinu i průmyslovou vodu.
Řešíte podobná témata? Poslechněte si krátké podcasty s autory úspěšných projektů a inspirujte se!
Nebo navštivte webové stránky kurzu www.energyscoutscz.eu, kde naleznete stručný přehled všech projektů, které v kurzu Energy Scouts dosud vznikly a mnoho dalších informací.
Chcete se sami dozvědět víc nebo zapojit do tématu úspor a udržitelnosti své zaměstnance? Na webových stránkách se můžete již nyní registrovat do příštího kurzu, jehož zahájení je plánováno na jaro 2026. Rádi Vás uvidíme!
Kontakt: Dita Šépková, sepkova@dtihk.cz, tel. 734 814 992
