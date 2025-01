R290: přírodní a ekologické chladivo pro tepelná čerpadla

Stále více tepelných čerpadel využívá chladivo R290 neboli propan. Kromě nízkého potenciálu globálního oteplování má výborné termodynamické vlastnosti. Protože se přirozeně vyskytuje v přírodě, není nutné ho vyrábět, a ve srovnání s ostatními typy chladiv je výrazně levnější. Nabízí ekologicky šetrnou alternativu pro tepelná čerpadla.

Na říjnovém XV. sympoziu Green Way pořádaném Společností pro techniku prostředí se sešli odborníci z oboru technických zařízení budov, aby prodiskutovali soudobé trendy a změny v legislativě. Podle místopředsedy STP Jiřího Petlacha je v současné době nejdůležitější si zachovat zdravou hlavu, rozumně uvažovat a mít základní znalost fyziky.

Největší výzvou napříč celým oborem technických zařízení budov je snaha o co nejmenší spotřebu energie při zachování požadovaných parametrů. Ve vzduchotechnice se podle Miloše Laina, předsedy odborné sekce Klimatizace a větrání STP, tato snaha projevuje především použitím účinnějších ventilátorů, snížením průtoku vzduchu systémem nebo použitím zpětného získávání tepla. Dále také upozorňuje na důležitost tepelné izolace na vzduchotechnickém potrubí, která může zásadně snižovat tepelné ztráty na trase a předcházet kondenzaci. Dalším velmi důležitým parametrem je těsnost potrubí, především u čtyřhranného potrubí s přírubovými spoji.

Tepelná čerpadla jako hlavní téma

Směrem za snižováním potřeby energie se vydaly i firmy v oboru TZB, které na sympoziu představily své novinky. Společnost LG, která je zároveň hlavním partnerem sympozia Green Way, představila tepelné čerpadlo s chladivem R290, známým také pod názvem propan. Tato látka se přirozeně vyskytuje v ložiscích zemního plynu a je považována za nejekologičtější variantou chladiva na trhu. Jeho potenciál globálního oteplování je pouze 3, zatímco hodnoty pro ostatní chladiva se pohybují v řádu stovek až tisíců. Čím vyšší číslo, tím více látka přispívá ke globálnímu oteplování a tím horší je pro životní prostředí.

Vzhledem k jeho hořlavosti ale vyžaduje specifický způsob zacházení. Práci na chladivovém okruhu mohou provádět jen vyškolení pracovníci. Riziko požáru vzniká v případě, že propan unikne a dostane se do kontaktu se vzduchem, naštěstí je únik paliva z dobře provedeného systému velmi nepravděpodobný. Na tento fakt reaguje společnost Protronix, která na trh uvedla čidla pro detekci úniku chladiva R290. Hodí se do prostorů s tepelnými čerpadly, klimatizačními jednotkami nebo do skladů chladiv.

V reportáži z konference se dozvíte více o aktuálních trendech v technických zařízeních budov a o novinkách na trhu.