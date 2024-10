Novinky v energetickém poradenství

Reforma energetického poradenství byla představena na setkání energetických konzultantů se zástupci MPO a MŽP v Kravařích ve Slezsku.

Druhý ročník setkání byl opět vzorně zorganizován společností MN propeks, s.r.o. v rázovité lokalitě Slezska, historicky nazývané Prajzskem. Tedy v lokalitě, která byla týden po setkání silně zasažena povodněmi.

Ústředním bodem setkání bylo představení připravované reformy poradenství. Graficky se dá budoucí reforma vyjádřit pyramidou, kterou ve své prezentaci uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Základní myšlenkou reformy je rozdělení poradenství do několika kategorií. Nejnižší kategorie odpovídá obecnému poradenství, resp. podávání základních informací bez nároku na specifickou odbornost poradců. Tato kategorie bude zajišťována především veřejnou informační kampaní a obecným poradenstvím poučených laiků. Čím výše se bude zájemce v pyramidě pohybovat, tím větší nároky budou kladeny na odbornost poradce.

Novinkou v poradenství pak budou tzv. renovační pasy. Zatím se předpokládá, že jejich zpracování bude svěřeno energetickým specialistům. Celá reforma je zatím v procesu vytváření a připomínkování, na finální verzi si budeme muset ještě počkat.

Otázkou k zamyšlení je, kde se v dané struktuře počítá s EKIS a M-EKIS, které mají v energetickém poradenství dlouholetou tradici a v kterých působí řada odborníků.

Podrobněji připravovanou reformu popsal v rozhovoru pro portál TZB-info ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Můžete prosím podrobněji popsat perspektivu dalšího vývoje energetického poradenství?

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) bychom chtěli v příštím roce oživit o tzv. renovační pasy zavedené společně s komplexní reformou poradenství. Cílem je odstranit vstupní bariéru, kdy by domácnost ráda něco udělala pro úsporu nákladů na energie, ale nemá představu o tom, kolik by to stálo a jaký by byl finanční přínos pro rodinný rozpočet. Neplatí to samozřejmě jen pro domácnosti, ale stejně tak pro provozovatele bytových domů nebo objektů občanské vybavenosti. Renovační pasy by se měly stát základním podkladem a vodítkem pro zpracování projektu renovace objektu zacíleného na energetické úspory. Rekonstrukce energetického poradenství by pak měla přinést zrychlení tempa renovací a energeticky úsporných opatření v souladu s evropskou legislativou.

Jak bude reformované poradenství v praxi probíhat?

Naší představou je nastavit jednotný a snadno dostupný systém, který nabídne poradenské služby na jednom místě za spolupráce různých subjektů v regionu. Od základního poradenství primárně zajišťovaného místními akčními skupinami, přes odborné konzultace a výdej renovačních pasů energetickými specialisty až po projektovou přípravu poskytovanou projektanty a odborníky.

Probíhá příprava reformy poradenství ve spolupráci s architekty a projektanty?

Ano, samozřejmě reformu diskutujeme napříč odbornou veřejností. Oslovili jsme odborné asociace a subjekty, které mají být do energetického poradenství zapojeny. Jednáme také se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu či energetickými agenturami.

Dále bych se chtěl zeptat, které z ministerstev bude zastřešovat evidentně společný projekt redesignu programu NZÚ a reformy poradenství?

Program Nová zelená úsporám jako takový je v kompetenci Ministerstva životního prostředí, respektive Státního fondu životního prostředí ČR. Na dalším vylepšení programu společně pracujeme s odbornou veřejností i s kolegy z Ministerstva průmyslu a obchodu, které má v gesci problematiku energetických úspor. V případě energetického poradenství ještě nejsou role jednotlivých subjektů finálně nastaveny. Zřejmě to bude mix kompetencí mezi MPO, MŽP, případně jiných subjektů, které budou řešit další části, např. financování.

Program setkání EKIS a M-EKIS nebyl jen o představování budoucnosti poradenství, ale byly také prezentovány poznatky z oblastí, které poradci využijí v současnosti. Zájem vzbudily například přednášky o aplikaci veřejné podpory v rámci aktuálních dotačních výzev, využití umělé inteligence v boji s energošmejdy, či připomínky k aktuálnímu pojetí komunitní energetiky.

Konference EKIS a M-EKIS byla ukončena neformálním posezením, které se protáhlo do pozdních nočních hodin a příslibem opětovného setkání za rok. Snad. Snad EKIS a M-EKIS budou platným článkem energetického poradenství i za rok.