Domácí fotovoltaická elektrárna a bateriové úložiště k sobě patří

Na tiskové konferenci společně vystoupili Tomáš Kadlec, ředitel akciové společnosti ČEZ Prodej, a Martin Kuba, spolumajitel firmy OIG Power s.r.o. ČEZ Prodej letos navýšil instalace FV o více jak 50 % a OIG Power představil nový nový typ bateriového úložiště ČEZ Battery Box 3F Queen.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Proces instalace ČEZ Prodej nyní zrychluje

Trh se střešní fotovoltaikou u domácností i v letošním roce roste. Do konce května ČEZ Prodej instaloval o 50 procent fotovoltaických elektráren více než za stejné období loni. Po řadě negativních zkušeností s nespolehlivými dodavateli FVE začínají být zákazníci opatrnější a preferují platbu jen minimálních záloh za instalace předem. ČEZ Prodej vychází požadavkům klientů vstříc a nyní vyžaduje při podpisu smlouvy pouze 10procentní zálohu. Zároveň ČEZ Prodej společně s výrobcem OIG Power představil nový hybridní bateriový systém ČEZ Battery Box Queen.

„Jedním z důsledků energetické krize byl enormní nárůst zájmu o fotovoltaiky ze strany domácností. Obrovská poptávka bohužel přilákala na trh nové dodavatele bez jakýchkoliv zkušeností a tisíce lidí tak stále marně čekají na své fotovoltaické elektrárny. Zákazníci tak začínají být opatrní a chtějí větší záruky, například si dávají pozor na placení vysokých záloh předem. Chceme jim tak vyjít vstříc a při podpisu smlouvy budeme vyžadovat pouze 10procentní platby. Rádi bychom pomohli narušenou důvěru lidí ve fotovoltaiku obnovit,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Za prvních pět měsíců letošního roku ČEZ Prodej provedl 2 100 instalací, což je oproti stejnému období v loňském roce cca o 50 % více. ČEZ Prodej proto přichází s řadou novinek. Zájemci o soláry nyní při podpisu smlouvy skládají jen 10% zálohu (standard trhu je 40-50 %) a další platby následují až poté, co společnost zajistí připojení do distribuční sítě a stanoví termín montáže.

Proces instalace ČEZ Prodej nyní zrychluje. Ve většině případů ji zvládá do čtyř měsíců. Napomáhá tomu digitalizace procesu přípravy nabídky, která je díky nové aplikaci rychlejší a efektivnější. Zákazníkům také ČEZ Prodej garantuje získání vládní dotace ve výši uvedené ve smlouvě. Zároveň ve spolupráci s OIG Power rozšiřuje nabídku bateriových řešení o novinku ČEZ Battery Box 3F Queen.

Chytré úložiště je vhodné i pro rodinné domy s komplikovanějšími typy střech

„Novou generaci bateriového systému již nelze vnímat jako pouhý produkt, zákazníkovi s ním přinášíme ucelenou službu. Nové řešení má za cíl co nejvíce zefektivnit a rozvinout mimo jiné i systém péče o zákazníka, který vnímáme v následujícím období jako zcela klíčový – bateriový systém Queen je tak plně kompatibilní s nepřetržitě monitorujícím servisním portálem, který výrazně usnadňuje a zrychluje případnou diagnostiku zařízení a lépe pomáhá vyhodnotit a pokrýt potřeby zákazníků v rámci servisu či rozšiřování systému. Chytré úložiště je vhodné i pro rodinné domy s komplikovanějšími typy střech, díky pasivnímu chlazení má velmi tichý provoz a je připraveno k užití více druhů měničů s různými výkony. Také jsme si dali velmi záležet na jeho elegantním designu. Ovládá se prostřednictvím on-line aplikace pro domovskou obrazovku a nabízí čtyři různé pracovní režimy podle toho, jak domácnost řeší svou energetickou soběstačnost v případě výpadku distribuční sítě,“ uvedl spolumajitel OIG Power Martin Kuba.

Velkou výhodou je měření dat zálohy i nezálohy

Minimální kapacita jednoho zařízení v případě užití 10kW měniče je 9,6 kWh, s možností rozšíření až na 26,4 kW. Do budoucna systém počítá s možností zapojení více než dvou sériových propojení fotovoltaických panelů (stringů). Zařízení je navíc vybaveno veškerými dostupnými bezpečnostními prvky dle platných norem ČSN EN. Velkou výhodou je měření dat zálohy i nezálohy (záloha představuje tu část zátěže domácnosti, která je v případě výpadku distribuční sítě zásobována energií z baterií), a to jednotlivě po fázích, což pomáhá při identifikaci případného přetížení na konkrétní fázi. Díky nové konstrukci se ještě více zkrátila doba potřebná pro instalaci. Queen nabízí uživatelům propracovaný systém alarmů, řízení odstávek distribuční sítě a umožňuje kontrolovat povolení či zamezení přetoků. Zařízení lze rozšířit o bezdrátový modul TUV a disponuje komunikačním protokolem k plnohodnotnému propojení se systémy inteligentních domácností Loxone. Nové hybridní úložiště je připraveno i pro budoucí zapojení do systémů sdílené energie. Samozřejmostí pak zůstává on-line aplikace ČEZ BATTERY BOX pro vzdálené řízení a komunikaci se servisním portálem.

Zájem domácností o propojení fotovoltaik s baterií zůstává vysoký. ČEZ Prodej očekává, že letos bude podíl instalací s bateriovým řešením minimálně 70 %. Jedním z důvodů je i to, že domácnosti si pořizují větší solární instalace: zatímco průměrný výkon instalované střešní fotovoltaiky v roce 2021 byl 4,8 kWp, v roce 2022 stoupnul na 6,4 kWp a letos již činí 7,3 kWp. Stále ale platí, že nejefektivnější využití fotovoltaik znamená, že se co nejvíce energie spotřebuje v místě výroby. Právě baterie efektivně pomáhají uložit energii, která se nespotřebuje ihned.

Desatero pro dobrou volbu dodavatele

Zákazníci, kteří uvažují o pořízení fotovoltaiky, se při výběru dodavatele mohou řídit desaterem, které ČEZ vydal v reakci na současné dění na trhu, kdy někteří dodavatel nedostávají svým závazkům.

Prověřená historie dodavatele Reference zákazníků Transparentní náklady Dostatek času na pročtení smlouvy Přiměřené zálohy Realistická návratnost Osobní návštěva na místě Kompletní balíček technologií Individuální nabídka na míru Zajištění kompletní administrativy

ČEZ Prodej zajistí FV na klíč i dotaci

ČEZ Prodej celý projekt střešní fotovoltaické elektrárny připravuje pro zákazníky na klíč a je schopen zajistit i financování, včetně vyřízení žádosti o dotaci. Firma dodává technologie, u kterých výrobce poskytuje záruku 25 let na 85% výkon panelů, 15 let na samotné panely, 10 let na baterie a garantuje pětiletou záruku na práci. Nástroje pro obsluhu zákazníků stále zkvalitňuje, např. díky nové prodejní aplikaci, kterou mají k dispozici pracovníci zákaznických center a callcenter, a chytrému produktovému katalogu je teď nabídka od ČEZ Prodej sestavovaná automaticky zákazníkovi na míru. Chytrý produktový katalog umožňuje každému zájemci navrhnout si elektrárnu přesně pro svou střechu a vybrat si z 50 variant základního balíčku.