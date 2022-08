Energetika pro firmy: řečníci z více než deseti zemí poradí, jak se připravit na změny Čtvrtý ročník mezinárodního setkání inovátorů v energetice Share Your Energy se chystá na 13. září

Stoupající ceny, válka, postupující dekarbonizace i tlak na digitalizaci sítě. Energetika prochází turbulentním obdobím, které ovlivňuje firmy i domácnosti. Odpovědi na to, jak z krize vyjít silnější, na co se ještě připravit a jak vypadají současná nejinovativnější řešení přinese mezinárodní konference Share Your Energy, která se uskuteční online a zdarma 13. září.