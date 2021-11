TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Nejmodernější fotovoltaické panely a nová baterie od HE3DA se představí v Praze 11. listopadu

Nová technologie švýcarských panelů garantuje až o 20 % vyšší výnos ve výrobě solární energie oproti tradičním křemíkovým panelům. Poprvé v Česku si je bude moci veřejnost prohlédnout na výstavě Smart Energy Forum v Praze ve čtvrtek 11. listopadu, kde je vstup pro veřejnost zdarma. Jaké další novinky pro energetickou soběstačnost si můžete na výstavě prohlédnout?

Více energie ze solárních panelů?

Švýcarská společnost Meyer Burger, přední světový výrobce fotovoltaických technologií, patří již déle než 70 let k průkopníkům světové fotovoltaiky. Jako novinku letos firma uvedla na trh novou generaci fotovoltaických panelů, které patří z pohledu výkonnosti k absolutní světové špičce v oboru.

Tyto panely se vyrábějí v Německu v nové továrně společnosti Meyer Burger. Na rozdíl od většiny současné čínské produkce panelů, které využívají články typu PERC, švýcarská společnost Meyer Burger nabízí novou technologii typu Heterojunction/Smart Wire (HJT/SWCT). Podle expertů nezávislého německého Fraunhoferova institutu pro solární systémy nabízejí panely Meyer Burger o 20 % vyšší výnos ve výrobě solární energie oproti tradičním technologiím.

Novou technologii panelů Mayer Burger si můžete prohlédnout na výstavě Smart Energy Forum v Praze ve čtvrtek 11. listopadu.





Nové baterie od HE3DA?

Továrna Magna Enery Storage (MES) v Horní Suché na Havířovsku, kde se vyrábějí baterie HE3DA, letos rozšiřuje výrobu. Jako absolutní novinku pro domácnosti a firmy chystá HE3DA nabíječku elektromobilů v kombinaci s bateriovým úložištěm.

„Je tu problém, chceme elektromobilitu, všichni ale žehrají, že na to není připravená síť. Proto jsme přišli s řešením v podobě rychlonabíječky do zásuvky. Je to jako lednička, přivezete ji, dáte do 400V zásuvky a máte 90 kW rychlonabíjecí stanici pro elektromobil,“ popsal stručně produktovou novinku Radomír Prus, akcionář společnosti HE3DA.

Bateriové novinky společnosti HE3DA si můžete prohlédnout ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v Praze na výstavě Smart Energy Forum v Praze.

Jak je to se vstupem na výstavu?

Vstup na výstavu je ZCELA ZDARMA – je však nutno se předem online registrovat na webu.