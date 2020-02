2019: Změny klimatu ovlivňují českou energetiku už teď

Nedávno zveřejněná data Českého hydrometeorologického ústavu ukazují, že teploty naměřené v loňském roce na stanicích v ČR byly vloni v průměru o 2 stupně vyšší než dlouhodobé průměry z let 1961–1990.

Naopak loňský úhrn srážek na území ČR dosáhl jen 94 % normálu. Vysoké teploty spojené s nedostatkem vody neovlivnily jen zemědělství, lesnictví a vodárenství, ale, zatím v relativně omezené míře, i energetiku. Sucho tak v různých obdobích loňského roku zasáhlo 92 procent území Česka, na více než polovině republiky šlo o sucho extrémní či výjimečné. V současné době je varující zejména nedostatek sněhu, kterého je nyní nejméně za posledních dvacet let a pouhá desetina obvyklého množství.

„Loňský rok, byť o něco vlhčí než předchozí, byl příznivý pro výrobu ze solárních elektráren, které vyrobily o 3 % více energie, než je průměr posledních pěti let, na čemž se podepsal hlavně teplý a suchý červen,“ říká Milan Šálek, hlavní meteorolog společnosti Amper Meteo. Na téměř letních hodnotách výroby sluneční energie byl i poměrně slunečný duben, zatímco za deštivý květen vyrobily „fotovoltaiky“ oproti průměru téměř o pětinu méně. V tomto měsíci také dosti stoupla spotřeba elektřiny, kterou zřejmě některé domácnosti využily v chladném počasí k přitápění po skončení hlavní topné sezóny.

Z obnovitelných zdrojů by mohlo být zvyšováním teplot a suchem ohroženo i předpokládané významné zvyšování podílu biomasy pro vytápění, a to zejména využívání biomasy z lesnictví, kde se počítá s cca 25 % nárůstem do roku 2030. Přitom pokračování dosavadního tempa poškozování lesů vlivem sucha a kůrovce může naopak způsobit nedostatek štěpky a dalších materiálů. Bude-li se nedostatek vody i nadále prohlubovat, mohou být v konečné fázi ohroženy i tepelné a jaderné zdroje, jejichž provoz se vyznačuje vysokou spotřebou vody.

„Nezbytnou podmínkou přechodu k efektivní a udržitelné energetice je správný odhad vývoje klimatu a jeho důsledků. Jistoty, jako je pravidelné střídání čtyř ročních období v tradiční podobě, prakticky neměnné lokální srážkové úhrny a v konečném důsledku i dostatek vody, patří minulosti. Současně s růstem vyžívání obnovitelných zdrojů doplněných plynovými elektrárnami, zapojováním bateriových úložišť a využíváním chytrých sítí, poroste i význam přesných krátkodobých předpovědí pro řízení energetiky,“ říká Jan Palaščák, generální ředitel skupiny Amper Holding.