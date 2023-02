TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Nabídky tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů a možností úspor na veletrhu v Letňanech

Nabídky tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů a možností úspor na veletrhu v Letňanech

Zájemci o tepelná čerpadla, fotovoltaiku, úspory energie a pasivní domy mohou ještě do soboty 11. 2. navštívit veletrhy For Pasiv, Střechy Praha a další souběžné veletrhy v pražských Letňanech. Průřez nabídek ze stánků firem nabízíme i v naší reportáži.

Veletrhy For Pasiv, Střechy Praha a také souběžné Solar Praha, For Therm a For Wood probíhaní od 9. do 11. února na výstavišti v pražských Letňanech. Na výstavní ploše mohou mimo jiné využít hned několika poradenských center.

S kamerou jsme navštívili např. společnost Heluz Izos, výrobce plochého skla, kde jsme se zeptali na minimální standard zasklení pro energeticky úspornou výstavbu. Dle slov Petra Stejskala se dnes jedná o trojskla s pokovením, kterým lze řídit solární zisky v interiéru. Výběrem vhodného zasklení lze oproti standardu dvojskla v roce 2000 uspořit až 35 % v nákladech na vytápění.

Na stánku společnosti Střechy Comax jsme se ptali na speciální povrchové úpravy plechových krytin. Díky vlastní lakovací lince společnost nabízí plechy v atypických odstínech. Na stánku si mohou návštěvníci prohlédnout hliníkovou falcovanou krytinu s efektní povrchovou úpravou texturní mat odolnou proti abrazi. Na veletrhu lze se společností Střechy Comax soutěžit o střechu zdarma.

Společnost Wienerberger prezentuje kromě známého sortimentu broušených cihel plněných tepelným izolantem pro jednovrstvé zdivo rovněž např. fotovoltaické panely Wevolt X-Tile integrované do skládané keramické střešní krytiny Tondach a také nově vyvinutou povlakovou střešní hydroizolaci Leadax Roov z PVB využívající jako druhotnou surovinu fólie z bezpečnostních skel nebo autoskel.

Pokud mají být na střeše umístěny fotovoltaické panely, které nejsou integrované do tašek, nabízí společnost Satjam nový způsob uchycení FV panelů na profilovanou nebo hladkou plechovou krytinu.

Do současné rezidenční výstavby neodmyslitelně patří systémy nuceného větrání. Na stánku společnosti Elektrodesign ventilátory jsme se seznámili s rekuperační větrací jednotkou z modelové řady Sabik od společnosti Soler Palau. Jednotka mimo jiné disponuje pátým hrdlem na svém dně, kterým lze v případě potřeby přivést větrací vzduch do jednotky ve směru odspodu, např. při nedostatku místa nad jednotkou umístěnou pod stropem.

Společnost Columbus Energy představuje na veletrhu kromě invertorového tepelného čerpadla Columbus Pro systému vzduch-voda ve čtyřech výkonových řadách od 8 do 23 kW určeného pro rodinné domy také konfigurátor fotovoltaické elektrárny. Zákazníci si mohou na mapových podkladech sami navrhnout svou fotovoltaickou elektrárnu a zjistit, s jakými výkonovými parametry mohou pracovat a jaká bude přibližná cena elektrárny.

Daleko více informací se dozvíte v naší reportáži nebo přímo v Pražském veletržním areálu Letňany, kde veletrhy probíhají až do soboty 11. února.